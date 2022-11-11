«Карпин – хороший психолог. Его ирония помогает переносить нагрузки, он вселяет уверенность». Врач сборной Вартапетов о тренере

Врач сборной России Михаил Вартапетов описал .

– Главные качества Карпина как человека?

– Первое – фанатичная работоспособность. Он готов работать день и ночь.

Если хочешь зайти к нему с каким‑то вопросом или просто что‑то обсудить за пятиминутной беседой, лучше договориться о времени заранее. Потому что он всегда чем‑то занят, всегда при работе: совещается с тренерами, готовится к тренировке, просматривает какие‑то матчи, читает специальную литературу.

Второе – целеустремленность. Он максималист, всегда хочет победить, решать максимальные задачи. И в играх, и на тренировках.

При этом он хороший психолог. Находит слова и подход к каждому игроку. Думаю, в этом ему помогает и блестящая игроцкая карьера. Авторитет среди игроков у него безупречный.

– Он много подкалывает футболистов. Как это влияет на команду?

– Он просто настроен на определенную ироничную волну, ребята с удовольствием ему отвечают на это. Получается такой взаимный процесс. Главное, что его ирония никого не унижает и не задевает. Наоборот, она где‑то помогает переносить нагрузки, где‑то, может, раскрепощает.

Карпин всем своим видом и своим поведением вселяет в ребят уверенность даже на предматчевой тренировке. Может показать какой‑то технический прием или пробить по воротам так, что у всех рты раскроются от удивления, – сказал Вартапетов.