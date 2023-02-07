«Урал» выкупил у «Спартака» 21-летнего хавбека Сунгатулина

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Урал Фаниль Сунгатулин Футбол

Фаниль Сунгатулин стал игроком «Урала». 

Клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего полузащитника у «Спартака». Он выступал за оранжево-черных на правах аренды с начала этого сезона. 

Игрок подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сунгатулин провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: fc-ural.ru

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11 комментариев

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TheSportNik
Ответ Dan Kennedy
Да, с 11 лет в Спартаке, воспитанник. За основную команду сыграл 28 минут, против Химок вышел на замену и всё. Остальное все в Спартаке-2 в ФНЛ.
Что есть у него или уровень ФНЛ?
Спартак-2 редко смотрел, но играли они кажется прилично.
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Александр Иванов
Там вроде право выкупа обратного у Спартака
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Владимир Молявин
Удачи, Фаниль!!!
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dikaniopaolo
Ответ Папа лёха
Первый раз о нем слышу.
Вообще то был лидер молодежки
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-2
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Dan Kennedy
Ответ TheSportNik
За Спартак-2 играл кажется, но это на вырос футболист. Иванов бы не подписал бы игрока, но наверно Ганчаренко посоветовал купить, что то увидел в нем. У него спартаковская школа, техничен, мяч держит, в в опорной зоне играет, но пока мало получает время игрового, больше на замены выходит.
Да, с 11 лет в Спартаке, воспитанник. За основную команду сыграл 28 минут, против Химок вышел на замену и всё. Остальное все в Спартаке-2 в ФНЛ.
+1
-1
0
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TheSportNik
За Спартак-2 играл кажется, но это на вырос футболист.
Иванов бы не подписал бы игрока, но наверно Ганчаренко посоветовал купить, что то увидел в нем.
У него спартаковская школа, техничен, мяч держит, в в опорной зоне играет, но пока мало получает время игрового, больше на замены выходит.
+8
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+5
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Давид Кочинян
4-й игрок «Урала» этого сезона по полезности в рейтинге WhoScored. 4-й с конца… 😕

Просто 15 миллионов рублей на ветер! 💸
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-5
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Владислав Трофимов
Хороший молодой игрок
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Папа лёха
Первый раз о нем слышу.
+18
-7
+11
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Иван Колгашкин
Удачи проявить себя в новой команде?!
+10
-3
+7
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Айдар Банзаракцаев
Усиление Спартака
+2
-10
-8
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