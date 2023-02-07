«Урал» выкупил у «Спартака» 21-летнего хавбека Сунгатулина
Фаниль Сунгатулин стал игроком «Урала».
Клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего полузащитника у «Спартака». Он выступал за оранжево-черных на правах аренды с начала этого сезона.
Игрок подписал долгосрочный контракт с новым клубом.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сунгатулин провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: fc-ural.ru
Спартак-2 редко смотрел, но играли они кажется прилично.
Иванов бы не подписал бы игрока, но наверно Ганчаренко посоветовал купить, что то увидел в нем.
У него спартаковская школа, техничен, мяч держит, в в опорной зоне играет, но пока мало получает время игрового, больше на замены выходит.
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