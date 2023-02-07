«Урал» выкупил у «Спартака» 21-летнего хавбека Сунгатулина

стал игроком « ».

Клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего полузащитника у « ». Он выступал за оранжево-черных на правах аренды с начала этого сезона.

Игрок подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сунгатулин провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: fc-ural.ru