Врач «Шинника» о «Минае»: «Они одного молодого ударили за русскую речь в лифте, предложили начальнику команды спеть украинский гимн. Против всей их команды стояли 7-8 наших ребят»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Первая лига Шинник Р-Спорт Минай Гарегин Агаханян Футбол

Врач «Шинника» рассказал о подробностях драки футболистов с игроками украинского клуба.

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Ребята пересылают всякое из украинских пабликов, там ликование, победу отмечают – и столько лжи и вранья.

Считаю нужным прояснить, как все было на самом деле. Сначала они выловили в несколько человек одного молодого в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн, после этого всей командой поднялись на этаж, где им сопротивление оказывали пять человек сначала, а потом еще трое вышли.

У них, когда их было большинство, были вопросы. Но когда мы собрались и готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся.

У нас нет цели с кем-то враждовать, но мы не прячемся по углам. И если посмотреть на видео, то эти семь-восемь человек наших ребят стояли против всей команды и не убегали никуда.

Но когда мы собрались, никто с нами так и не захотел поговорить. Футболисты из разных команд были готовы выехать в ту же ночь, несмотря на то, что мы их останавливали, семь человек приехали, но в гостиницу их не пустили. А уже утром было много ребят из разных наших клубов», – сказал Гарегин Агаханян.

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31 комментарий

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TheSportNik
Когда то в моей далекой молодости , мы не оставляли так, а искали обидчиков и те получали достойный ответ.
Этот Минтай просто надо выловить в Турции и чтоб они забыли дорогу в эту страну и лучше не вылазили из своих гор.
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Гусеконь
на прощании нынешнего игрока Челси с Шахтером все игроки Шахтера на русском говорят как и этот игрок
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GLW
Ответ Игорь Новиков
А игроки из других клубов зачем подъехали?
7 против всей команды нечестно, а 5 клубов против одного - честно
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fatei4
Ну конечно - версия о том, что напившийся русский наблевал в туалете, а на замечания начал быдлить - это, конечно же, не рассматривается! Тут же духовность, скрепы, как такое вообще возможно!? 😀
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Мак Май
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Mihel
Когда сам футбол в анабиозе - осталось обсуждать всякие побочные моменты
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GLW
"А уже утром было много ребят из разных наших клубов" Тут тоже мобилизация провалилась
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Игорь Новиков
А игроки из других клубов зачем подъехали?
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savik-A.M.
Да ясно давно уже что это чушь , я уже для себя уже понял , русские подошли к футболисту "Миная" , и сказали "давай споем тебе гимн Украины" и ты определишь кто поет лучше , в итоге "шинникцы " не согласились с результатом выстановленных балов в их импровизированом " караоке" и решили уже между собой выяснить кто же лучше пел , с помощью кулаков . "Минайцы" ( не путать с минойцами ) как настоящие цивилизованные европейцы ( из села в 3 000 голов ) , пошли мерить русских на их этаж , и тут подьехала полиция и все разрулил . Р.С. Там еще кто успел проблеваться , это я уже не понял где и кто за ним в туалете следил
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Мерседес-Бендзь
Самое интересное что в этой банальной бытовой драке нет виноватых. Все утверждают что они правы. На каком языке изъяснялись, ребята?
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Кеша
Ответ All These Things I Hate
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👍гы гы гы
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Кеша
Наши парни в Марселе гнали несколько тысяч бритов . Уверен , что футболисты Шинника от души навалили грубиянам и нацистам .
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Ковид 07.10.52
Надоели...
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All These Things I Hate
Ответ Maxim Vasnechov
Я в Турции в отлиии от некоторых был. Там нормально полиция работает в туристических зонах, поэтому прохладные истории про "заставляли гимн петь", мне не интересны.
Сам понял?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Влад Путман
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Не забываем про 19 и 33
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Spaten
Да так и было, спрятали Минтай потом как жареным запахло
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Александр Кузичкин
Ответ Назар Игорь
Уверен что это самое объективное изложение ситуации. Украинцы из западных областей всегда отличались повышенной ненавистью ко всему русскому, это многовековая ненависть.
смотря из каких именно. Из Львова и Ивано-Франковска с Ровно да. А если брать условные Черновцы ,то там нациков особо и не было.
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Maxim Vasnechov
Ответ All These Things I Hate
Ты чем читал? Как обычно?
Я в Турции в отлиии от некоторых был. Там нормально полиция работает в туристических зонах, поэтому прохладные истории про "заставляли гимн петь", мне не интересны.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Reece24
Они ударили мальчика в трусиках за русскую речь... Узнаю знакомые нотки)))
Правильно будет нитки, у трусиков нитки.
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Reece24
Ответ Рав. Зильберман
Украинский ген осторожности не позволил игрокам минтая придти на стрелу 🤣🤣🤣
У украинцев такого гена никогда не было как раз))
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All These Things I Hate
Ответ Влад Путман
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Влад Путман
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Рав. Зильберман
Украинский ген осторожности не позволил игрокам минтая придти на стрелу 🤣🤣🤣
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All These Things I Hate
Ответ Maxim Vasnechov
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Ты чем читал? Как обычно?
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Назар Игорь
Уверен что это самое объективное изложение ситуации. Украинцы из западных областей всегда отличались повышенной ненавистью ко всему русскому, это многовековая ненависть.
+1
-6
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