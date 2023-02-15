Врач «Шинника» о «Минае»: «Они одного молодого ударили за русскую речь в лифте, предложили начальнику команды спеть украинский гимн. Против всей их команды стояли 7-8 наших ребят»

Врач «Шинника» рассказал о подробностях драки футболистов с игроками украинского клуба.

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Ребята пересылают всякое из украинских пабликов, там ликование, победу отмечают – и столько лжи и вранья.

Считаю нужным прояснить, как все было на самом деле. Сначала они выловили в несколько человек одного молодого в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн, после этого всей командой поднялись на этаж, где им сопротивление оказывали пять человек сначала, а потом еще трое вышли.

У них, когда их было большинство, были вопросы. Но когда мы собрались и готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся.

У нас нет цели с кем-то враждовать, но мы не прячемся по углам. И если посмотреть на видео, то эти семь-восемь человек наших ребят стояли против всей команды и не убегали никуда.

Но когда мы собрались, никто с нами так и не захотел поговорить. Футболисты из разных команд были готовы выехать в ту же ночь, несмотря на то, что мы их останавливали, семь человек приехали, но в гостиницу их не пустили. А уже утром было много ребят из разных наших клубов», – сказал Гарегин Агаханян.

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