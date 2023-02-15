«Шинник» не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с «Минаем»: «Политические истории – не наша сфера. Это не в компетенции клуба»

Теги Чемпионат Украины по футболу УЕФА РФС происшествия Первая лига Шинник Политика Спорт-Экспресс Минай Сергей Кулаков Футбол

«Шинник» не будет обращаться в УЕФА для разбирательства драки с «Минаем».

Об этом сообщил генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков.

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ.

В нашей компетенции только обращение по договору с агентом. Политические истории – это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА, это только право РФС», – заявил Кулаков.

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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13 комментариев

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Spaten
Красавцы
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Pb-SE
Ответ ТрактоПоктер
Говорят сегодня Зеленский переименовал футбольный клуб Минай в - Эдельвейс, и собственноручно вручил отважным защитникам обблеванных сортиров повестки....
Ссылку на "говорят" можно?
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bogdan21101987@icloud.com
Если бы еще кто-то в УЕФА пожаловался, то это уже неизлечимо !
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Александр Суходолов
👍👍👍👍👍
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Vladislav Movliav
Не позорьтесь с Уефа, ну пострадали игроки Шинника немного, ничего страшного.
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Gonzo754
В ФИФА по поводу пьяной бытовухи? Ну и дела..
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Vitya KB
все правильно зачем пачкаться об неадеквашек
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Inside 88 LW
Достойно.
Политикой должны заниматься - политики ну либо украинские спортсмены (что по сути одно и то же).
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Виталий Желтоусов
Хватит уже смаковать эту... историю.
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ТрактоПоктер
Говорят сегодня Зеленский переименовал футбольный клуб Минай в - Эдельвейс, и собственноручно вручил отважным защитникам обблеванных сортиров повестки....
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Тиджани Бабангида
Правильный подход. Надо заниматься футболом и двигаться дальше
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Кирилл Гришин
Поддерживаю полностью, политика не нужна
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Зизуха
Мужики не жалуются
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