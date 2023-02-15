«Шинник» не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с «Минаем»: «Политические истории – не наша сфера. Это не в компетенции клуба»
«Шинник» не будет обращаться в УЕФА для разбирательства драки с «Минаем».
Об этом сообщил генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков.
«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ.
В нашей компетенции только обращение по договору с агентом. Политические истории – это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА, это только право РФС», – заявил Кулаков.
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
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Политикой должны заниматься - политики ну либо украинские спортсмены (что по сути одно и то же).