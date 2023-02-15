«Шинник» не будет обращаться в УЕФА для разбирательства драки с « ».

Об этом сообщил генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков.

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или .

В нашей компетенции только обращение по договору с агентом. Политические истории – это не наша сфера. Если будет запрос в , это только право », – заявил Кулаков.

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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