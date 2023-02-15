«Шинник» после драки с «Минаем» обратится к организатору сборов в Турции за разъяснениями: «Отель просто захотел заработать. Заселили без ведома нашей команды»
«Шинник» потребует объяснений от организатора сборов в Турции по драке с игроками «Миная».
«Со своей стороны готовим запрос агенту, который организует нам все тренировочные мероприятия на территории Турции, для разъяснения ситуации. У него непосредственная связь с отелем. У нас была договоренность, хоть и устная, но всему футбольному сообществу понятная.
УЕФА еще в 2014 году приняла решение запретить российским и украинским командам пересекаться в матчах и где-либо еще. Это условие обязательное для исполнения для всех, в том числе оно применимо при расселении в гостиницах.
Я так понимаю, отель просто захотел заработать денег. Заселили без ведома нашей команды. И, как мне сказали, без ведома украинского клуба. Хотелось бы отметить, что наш спонсор – букмекерская компания оказала нам финансовую поддержку со всей ситуацией», – заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков.
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
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