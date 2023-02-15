Губернатор Ярославской области о драке «Шинника» и «Миная»: «Правильно, что наши ребята дали отпор. Как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем»
Губернатор Ярославской области высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная».
Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.
«Я считаю, что такие случаи должны пресекаться. Вообще, команда когда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов. То есть не будет украинских команд.
То, что наши ребята дали отпор, ну правильно. А как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем», – сказал Михаил Евраев.
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Но впредь нужно избегать этих провакаций. Украинцы ради хайпа, пиара, пропаганды лезли. Сейчас их сделают жертвами злых россиян и заодно будут героями Украины и западных стран.
Иначе - не блевать в туалете. А если уж наблевал, не наезжать на уборщицу.
Как я понимаю, "это просто название цветка". Далее будет танковая дивизия "просто название неживой головы человека", "просто название северного воина", "просто название империи на немецком"?
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