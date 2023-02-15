Губернатор Ярославской области о драке «Шинника» и «Миная»: «Правильно, что наши ребята дали отпор. Как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем»

Губернатор Ярославской области высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная».

Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Я считаю, что такие случаи должны пресекаться. Вообще, команда когда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов. То есть не будет украинских команд.

То, что наши ребята дали отпор, ну правильно. А как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем», – сказал Михаил Евраев.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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