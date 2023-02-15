Губернатор Ярославской области о драке «Шинника» и «Миная»: «Правильно, что наши ребята дали отпор. Как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем»

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия Первая лига Шинник Политика Минай Футбол

Губернатор Ярославской области высказался о драке игроков «Шинника» и «Миная».

Ранее стало известно о драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Я считаю, что такие случаи должны пресекаться. Вообще, команда когда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов. То есть не будет украинских команд.

То, что наши ребята дали отпор, ну правильно. А как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем», – сказал Михаил Евраев.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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40 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Ладно подрались подрались. Молодцы, что не проиграли толпе.
Но впредь нужно избегать этих провакаций. Украинцы ради хайпа, пиара, пропаганды лезли. Сейчас их сделают жертвами злых россиян и заодно будут героями Украины и западных стран.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ БляхаджинсКарпина
всем дадут ЗМС по возвращению домой теперь?
А украинцам дадут ордены и медали Украины и западных стран?
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Андреев Виктор
"А как иначе-то?"
Иначе - не блевать в туалете. А если уж наблевал, не наезжать на уборщицу.
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Gustav Forsberg
Ответ Black-White Heart
Разговор про российскую команду, а не украинскую.
какая разница?
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Gustav Forsberg
Ответ atomio
Сколько еще обычный пьяный дебош двух команд будет освещаться на страницах спорца? 🤦🏻‍♂️💆🏻‍♂️
они там и на матчтв возбудились, есть тема с ананисимовым "я/мы ярославский шинник"
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Михаил Хромаков
Ответ Mohnatiy
То, что представители "Шинника" в чем-то врут, я готов поверить. Но вот в то, что представители "Миная" хоть в чем-то говорят правду я бы верить не советовал.
понятно что и там и там приукрашивают явно. И делать из них героев за то что они там пьют и дерутся такой бред
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ДМ-1чемпион
"шахтёр" из Львова (а сейчас из Польши) отказался заселятся в отель где живёт и тренеруется МОСКОВСКОЕ ДИНАМО! Очкуны! С ОМОНом шутки плохи! Мигом отхватят.
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здоровяк
Ответ Phantom1289
Странно, что до сих пор нет никакого видео. Очевидцев, с камер наблюдения. Что бы понять что на самом деле произошло и кто начал.
Да похоже, что обе стороны изъяли видео и попросили не сливать его
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Darkhan Darkhan
Надо наверх доложить, по ордену Александра Невского каждому, все равно это награда уже обесценена
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Nikolay Alser
Ответ Бродяга-симпатяга
Итак, теперь украинская 10-я горно-штурмовая бригада имеет название "Эдельвейс", прямо как известная дивизия вермахта "Эдельвейс", которая водружала свастику над Эльбрусом. Как я понимаю, "это просто название цветка". Далее будет танковая дивизия "просто название неживой головы человека", "просто название северного воина", "просто название империи на немецком"?
🤮
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Бродяга-симпатяга
Итак, теперь украинская 10-я горно-штурмовая бригада имеет название "Эдельвейс", прямо как известная дивизия вермахта "Эдельвейс", которая водружала свастику над Эльбрусом.
Как я понимаю, "это просто название цветка". Далее будет танковая дивизия "просто название неживой головы человека", "просто название северного воина", "просто название империи на немецком"?
+4
-4
0
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Peter Parker
Вместо того, чтобы с холодной головой избегать провокаций, даже если правы и не в ввязываться в конфликты. Дали еще один повод для отстранения. Думать надо дальше и шире.
+1
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Бродяга-симпатяга
В Турции российские футболисты «Шинника» набили лица чубнявым игрокам из «Миная»

Расправа над пьяными ногомячистами началась после требования исполнить щеневмерлу
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Sergey Parashchenko
Самый пьяный Евсеев был?Все проспал
+1
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Sergey Parashchenko
Ответ sintenced
Всем героев РФ немедленно! И по домику в Италии желательно.
их в отель к женской сборной заселили уже,хватит
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Sergey Parashchenko
Ответ Artuom Batishev
Судя по видео(на бомбардире вылаживали) - пьяными были только несколько(двое или трое) украинских игроков(те, которые на переднем плане как раз, смешно дергающиеся неадекваты). И, возможно, тот единственный русский, который в лифте ехал.
на переднем плане ярославцы,один лежит,второй бьёт и в толпу убегает
+3
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Виталий Желтоусов
Вот это я понимаю Шинник пропиарился.
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Alex Reushev
Отлично губернатор провоцирует массовые драки, нарушение закона и то чтобы для русских футболистов закрыли турецкие отели.
+3
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sintenced
Всем героев РФ немедленно! И по домику в Италии желательно.
+1
-4
-3
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Денис Давыдов
Ответ mevlut
Что по итогу получается. ФК Шинник в ноябре месяце забронили отель с договренностями, что они не будут пересекаться с командами из Украины. ФК Минай заявился в гостиницу как заблудившиеся туристы. Хоть они и заявляют, что якобы тоже заранее бронировали, но почему более профессиональному клубу Шинник больше верится. Игроки Миная, зная что в отеле живут русские, поднялись к ним в корпус/этаж и кричали Слава Украине. Не спициально ли это было сделано? Минай это тот же Амкал, у них в головах злоба, месть, показать себя. Мое мнение, что это целенаправленно сделано. Что касается выпивки, то думаю многие команды в выходные дни на сборах подпивают немного, но поскольку все бывает чисто, это никак не вылезает наружу.
Минай из высшей лиги Украины, Шинник из ФНЛ, какой ещё более профессиональный клуб?) Какой ещё Амкал? те ваще любители 😂
+6
-3
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Гусейн Магомедрасулов
Это были отборочные соревнования
+2
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Artuom Batishev
Ответ atomio
Сколько еще обычный пьяный дебош двух команд будет освещаться на страницах спорца? 🤦🏻‍♂️💆🏻‍♂️
Судя по видео(на бомбардире вылаживали) - пьяными были только несколько(двое или трое) украинских игроков(те, которые на переднем плане как раз, смешно дергающиеся неадекваты). И, возможно, тот единственный русский, который в лифте ехал.
0
-8
-8
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Денис Давыдов
Ответ Alex Reushev
Комментарий удален модератором
потому что героический отпор украинцам оказался лишь пьяной потасовкой без пострадавших)
+6
-3
+3
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sava k
Ответ mevlut
Что по итогу получается. ФК Шинник в ноябре месяце забронили отель с договренностями, что они не будут пересекаться с командами из Украины. ФК Минай заявился в гостиницу как заблудившиеся туристы. Хоть они и заявляют, что якобы тоже заранее бронировали, но почему более профессиональному клубу Шинник больше верится. Игроки Миная, зная что в отеле живут русские, поднялись к ним в корпус/этаж и кричали Слава Украине. Не спициально ли это было сделано? Минай это тот же Амкал, у них в головах злоба, месть, показать себя. Мое мнение, что это целенаправленно сделано. Что касается выпивки, то думаю многие команды в выходные дни на сборах подпивают немного, но поскольку все бывает чисто, это никак не вылезает наружу.
Про землетрясение, сильнейшее за 100 лет, слышал? Может, в этом причина , что украинцев заселили в эту гостиницу?
+3
-2
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Alex Reushev
Ответ atomio
Сколько еще обычный пьяный дебош двух команд будет освещаться на страницах спорца? 🤦🏻‍♂️💆🏻‍♂️
Комментарий удален
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