Компания PARI компенсировала расходы «Шинника» из-за сложившейся ситуации в Турции

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Ярославский «Шинник» сменил место базирования на сборах в Турции после конфликта с футбольным клубом «Минай».

Титульный партнер «Шинника», букмекерская компания PARI, поддержала команду и компенсировала ей расходы, которые возникли в результате сложившейся ситуации.

Как заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков, в руководстве клуба приняли решение о переезде, чтобы обезопасить футболистов от подобных инцидентов. При этом ярославцы сменили место место дислокации по своей инициативе, однако спонсор взял вопрос компенсации средств на себя. Таким образом, команда сможет в спокойной обстановке продолжать тренировки, сообщили в пресс-службе PARI.

Ранее стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье между игроками ярославского «Шинника» и «Миная» (клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатья) произошла драка.

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6 комментариев

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Ростовский
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Продали они этот бизнес что в РФ (PARI), что в РБ (Betera)
не продали, а зашифровались
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bogdan21101987@icloud.com
Ответ Ростовский
Самое смешное, что PARI это замаскированная украинская Parimatch
Продали они этот бизнес что в РФ (PARI), что в РБ (Betera)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey para
Перамога
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Букмекерская доброта не знает границ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Лебовски
Ответ Ростовский
Самое смешное, что PARI это замаскированная украинская Parimatch
это ж вроде фонбет теперь
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Самое смешное, что PARI это замаскированная украинская Parimatch
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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