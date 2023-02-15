Компания PARI компенсировала расходы «Шинника» из-за сложившейся ситуации в Турции

Ярославский «Шинник» сменил место базирования на сборах в Турции после конфликта с футбольным клубом «Минай».

Титульный партнер «Шинника», букмекерская компания PARI, поддержала команду и компенсировала ей расходы, которые возникли в результате сложившейся ситуации.

Как заявил генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков, в руководстве клуба приняли решение о переезде, чтобы обезопасить футболистов от подобных инцидентов. При этом ярославцы сменили место место дислокации по своей инициативе, однако спонсор взял вопрос компенсации средств на себя. Таким образом, команда сможет в спокойной обстановке продолжать тренировки, сообщили в пресс-службе PARI.

Ранее стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье между игроками ярославского «Шинника» и «Миная» (клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатья) произошла драка.

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