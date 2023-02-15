Зарема о Нигматуллине: «Мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar, мне неинтересно»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Чемпионат.com Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова ответила на критику Руслана Нигматуллина.

Бывший вратарь сборной России заявил, что Зарема не имеет никакого отношения к футболу, и раскритиковал ее за высказывания о российских игроках и тренерах.   «Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar (бренд икры – прим. Sports.ru), – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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30 комментариев

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Алексей Александрович
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Зарема теперь за всеми вкусняшками следит? Икру какую-то нашла ещё🤓
Почему икра?? Этот бренд вроде часы представляет
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Caustic
Ответ Alex0405
Как будто твое мнение, Зарема кому-то интересно.
массе народа. ты вот прочитал и даже откомментировал.
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Caustic
Ответ Black Phoenix
А задумывалась ли Зарема, кому на полном серьёзе интересно её мнение и пустой трёп о всяком околофутбольном?)
мне интересно. гораздо больше, чем мнение сто лет назад игравших и поэтому мнящих себя специалистами, хотя таковыми не являются.
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Caustic
Ответ Darkhan Darkhan
Твое мнение Зарема теперь тоже никого не интересует,раньше от твоих капризов финансирование косвенно зависло,сейчас уже. времена не те, и муж твой не тот. Так что желаю удачи и хорошего настроения
ты за всех-то не говори. мне вот ее мнение куда интереснее твоего и нигматуллинского, а также ловчевского, мостововского и много чьего ещё.
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Дмитрий9779
...в отеле ждёт тебя твой лава...(с)
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ТрактоПоктер
Ответ Slavnov
без обид,но любое высказывание заремы,собирает раза в два больше комментариев,чем,практически любая новость о зените,это и называется интерес,ты же не зайдешь,туда,где тебе не интересно?
Так потому, что Зарема в этих новостях Зенит постоянно упоминает ....
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Alex0405
Как будто твое мнение, Зарема кому-то интересно.
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Aleksandr Dubovik
Так то этот «диджей» получал наивысшую оценку в матче еврокубка, был основным вратарем на ЧМ, да и сейчас собирает всех желающих поиграть в футбол в Майами. Лично общался, крайне приятный человек
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Slavnov
Ответ Black Phoenix
А задумывалась ли Зарема, кому на полном серьёзе интересно её мнение и пустой трёп о всяком околофутбольном?)
без обид,но любое высказывание заремы,собирает раза в два больше комментариев,чем,практически любая новость о зените,это и называется интерес,ты же не зайдешь,туда,где тебе не интересно?
+1
-4
-3
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chiga
Ответ sundance
Да круто же простебала (минусуйте)
Минусую
+2
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фанат Ска хабаровска
Ответ Darkhan Darkhan
Твое мнение Зарема теперь тоже никого не интересует,раньше от твоих капризов финансирование косвенно зависло,сейчас уже. времена не те, и муж твой не тот. Так что желаю удачи и хорошего настроения
Если ее мнение тебя не интересует, зачем заходишь и комментируешь?
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prada
на сегодняшний день Зарема совершенно просроченный товар...С плохим запахом...
+6
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Vitya KB
Диджей в воротах сборной стоял однако
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-1
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Valentin Kompaneytsev
Не сошлись во мнении. Бывает.
0
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Sweet Little Sister
Ответ Владимир Молявин
Для неё - он никто и звать его никак.
она то точно никто по сравнению с Нигматулиным)))))
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Кеша
Нигматуллин куда больше пользы принёс стране , чем эта курица ! Увела женатого мужика , присела на чужое добро и кудахчет без остановок .
+6
-5
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Ковид 07.10.52
Русланчик завидует, что Зарема может хоть немного правды говорить про наш футбол...
+3
-6
-3
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Анри Карлайл
Ответ Black Phoenix
А задумывалась ли Зарема, кому на полном серьёзе интересно её мнение и пустой трёп о всяком околофутбольном?)
уж поболе тебя шарит, сексист
+7
-13
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Ильдар Исмагилов
Ответ Black Phoenix
А задумывалась ли Зарема, кому на полном серьёзе интересно её мнение и пустой трёп о всяком околофутбольном?)
Например, тебе
+20
-13
+7
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sundance
Да круто же простебала (минусуйте)
+5
-9
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Гамарджоба Генацвале
Ну а мнение одной особы, которая в своё время удачно прорекламировала свою ##### одному богатому дядя, тем более.
+21
-11
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KOTOV71
" дурак!"- " сам дурак!"
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-3
-2
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В Питере Пять
Даже здесь умудрилась Зенит упомянуть.
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ХавиГави_Паратрупер
Зарема теперь за всеми вкусняшками следит? Икру какую-то нашла ещё🤓
+2
-4
-2
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igls54
Поэма "Руслан и Зарема"
+2
-3
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