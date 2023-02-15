Зарема о Нигматуллине: «Мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar, мне неинтересно»

ответила на критику .

Бывший вратарь сборной России заявил, что Зарема не имеет никакого отношения к футболу, и раскритиковал ее за высказывания о российских игроках и тренерах. «Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar (бренд икры – прим. Sports.ru), – заявила супруга бывшего владельца « » .

Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Поразительно, сколько ненависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих». Я всегда буду поддерживать Доменико»

Зарема Салихова: «Надо четко разделять, а каждый ли ветеран «Спартака» – на самом деле ветеран. Один зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ»

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