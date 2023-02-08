Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Поразительно, сколько ненависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих». Я всегда буду поддерживать Доменико»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии. 

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним.

Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Кавазашвили о Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе, еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Обычный, посредственный тренер»

Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»

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60 комментариев

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Verhovn
Не мешало бы экспертнице в зеркало почаще глядеть. Недавние высказывания про бездомных - невинная шуточка по её мнению?
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Матрос Кот
Зарема умная и красивая женщина! А эти старые пеньки типа Кавазашвили и Ловчева должны в домино во дворе играть,а не совать свои две копейки куда надо и не надо.
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EARLV
Зарема права. Доменико, поздравляем!
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Andrey Yaroslavtsev
Ты будешь поддерживать у него
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Андрей Томинов
Было бы еще неплохо, чтобы Бельгия обыграла наше древонасаждение. Ах да, теперь это лишь мечты.
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Виталик Украинский
Ответ Дмитрий
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Дима Назаров, ты не уехал?
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ЭлектроВеник
Ответ Виталик Украинский
Гладиатор возле открывашки - это ни о чем. Настоящий символ, это "этот персонаж" на броневике с протянутой вперёд рукой и сжатым кулаком.
и вроде даже покинули с Федей клуб уже, но всё равно пролезает в информационное поле, всё ей неймётся. прям как Смородская
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Посторонним В
Увы, но злоба и зависть к foreigners у нашего народа в крови. впрочем мы и друг к другу не очень добры((
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Виталик Украинский
Ответ ЭлектроВеник
а этот персонаж до сих пор ассоциируется со Спартаком?
Гладиатор возле открывашки - это ни о чем. Настоящий символ, это "этот персонаж" на броневике с протянутой вперёд рукой и сжатым кулаком.
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Evgen Vynokurov
Ответ TaR
Ссылки ниже новости посмотрите))) Так хотя бы, для приличия) P.S. При всей ее дурости - она чаще этих ветеранов права
Да я бы не сказал,что она дура.Иногда её заносит,но она гораздо умнее большинства наших экспертов
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Alex Chernov
Ответ Виталик Украинский
"школа" Спартака, чего греха таить то...
Дураков у нас слава богу везде на 100 лет вперёд приписено, будем уж объективны 🙃
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Виталик Украинский
Хейт - это та самая супер популярность и сверхнародная любовь, о которой так любят говорить спартачи?
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Качели Слуцкого
«Я всегда буду поддерживать Доменико…потому что он Дева»
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ЭлектроВеник
а этот персонаж до сих пор ассоциируется со Спартаком?
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Англосакс и прочие американцы
Зарема, если ты это читаешь, дай боженька тебе здоровья)
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Виталик Украинский
Ответ Alex Chernov
Да там в этом "пуле" сборище крикунов и недоумков, будем уж объективны 🙃
"школа" Спартака, чего греха таить то...
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Дмитрий
Ответ Дима Трепутин
Я про это и говорю
Дима ТреПутин, все понятно
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Виталик Украинский
Ответ Утренняя Аврора
Зареме очень холодно и тоскливо в нашей зиме. Хочется на Лазурный берег. А вы ей все надоели.
Федун: Эх..., раньше были времена (с ветерком, с эскортом...),
А сейчас мгновенья...
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snork
Кавазашвили действительно злобствует, здесь трудно не согласиться с Заремой.
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Дима Трепутин
Ответ Дмитрий
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Я про это и говорю
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Zenith forever
Тедеску должен быть успешным, как многие другие тренеры, покинувшие Спартак. Просто в Спартаке они не руководили командой, а исполняли прихоти Федуна и его эскортницы, а те в футболе плохо смыслят. Даже Валера себя сейчас неплохо проявляет, я этого вообще не ожидал.
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Евгений Квасников
согласен
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Дмитрий
Ответ Дима Трепутин
Дата регистрации 19 января 2023, ясно понятно ...
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marchellinos
Респект
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Виталик Украинский
Звезда в шоке? Впервые не Зенит виноват.
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