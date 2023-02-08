Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Поразительно, сколько ненависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих». Я всегда буду поддерживать Доменико»

отреагировала на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним.

Не отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Кавазашвили о Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе, еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Обычный, посредственный тренер»

Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»