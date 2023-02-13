Зарема Салихова: «Надо четко разделять, а каждый ли ветеран «Спартака» – на самом деле ветеран. Один зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением о комитете ветеранов «Спартака». 

– Как вы относитесь к комитету ветеранов «Спартака»? Понятны ли Вам функции данного комитета? Приносит ли он пользу клубу?

– Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав.

Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее.

Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен.

Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна

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59 комментариев

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hotfrog
Важно понимать, что они вообще изначально спортсмены - то есть люди, которые в массе своей не славятся интеллектом (с небольшими исключениями). И от того, что они стали старыми, ситуация, прямо скажем, не улучшилась.
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доктор Ливси
Ответ Ебздрогыч
Под такое определение большинство подходит, проще посчитать тех ветеранов, которые не несут пургу
Особенно на МатчТВ. Там вообще невозможно найти того, кто не несет пургу
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beleran
Спасибо тебе Боже, что я не болельщик Спартака...
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Andrey Pechenev
Чем больше я узнаю русский футбол тем больше уважаю Зарему🤪
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Камбоджа Иванов
А можно хоть 3 фамилии адекватных ветеранов Спартака?
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Пол Ганарара:
Ответ Ярик01
Зажал ромб это Ловчев. У организации, что он возглавляет- МФСО "СПАРТАК", это единственный и актив. Нафиг никому не нужна, только процент от использования советского ромба имеет.
А если подумать, нафига вам этот исторический ромб? Есть у Спартака эмблема, тот же ромб, только с мячиком. Выглядит отлично, даже более интересно. Выбросить из головы и не вспоминать. Да даже если б Ловчев принес бы ее даром, я б еще подумал, стоит ли возвращать. Пресная она, устаревшая
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счастливый
Ответ Alex Chernov
Верни ромб, Ловчев! 🙃
ромб Ловчева
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-DF-
Не, ну понятно, что ветераны Спартака (не все, но многие) весьма своеобразные персонажи, а некоторые –просто неадекваты ))
Но они то хоть играли за Спартак, а Заремв всего лишь занималась сексом с временным владельцем клуба.
Если кому и прыгать на бывших игроков, то уж точно не ей.
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счастливый
Заремак
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Александр Гуреу
Ответ savik-A.M.
Да это реально странная тема , как Ловчев все это оформил на себя и долго судился
А че странного пол страны валадело акциями заводов, котороя благополучно за копейки была у них выкуплена!
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Alex Alex
Сумочка пользуется лексикой васи инвалида ааххаха
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СССР цэ европа! - скакал?
Про Ловчева похоже)
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ДМ-1чемпион
Реально такого никогда не было, что бы как то девица из эскорта так поливала грязью людей причастных к "спартачку"! А ХА ХА. Позорище.
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MstAndreev
Зарема против ветеранов Спартака. Да это же файт года)
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Рустам Атаев
Ответ ДМ-1чемпион
Постоянно несёт пургу скорее Заремка! P. S. Так унижать "спартачек" как Заремка давно никому не удавалось.
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ДМ-1чемпион
Постоянно несёт пургу скорее Заремка!
P. S.
Так унижать "спартачек" как Заремка давно никому не удавалось.
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Alexandr Donskoy
Лобастая никогда бы в жизни не вышла бы замуж за федуна,не будь он миллионером,только деньги деньги. А так лобастая не о чем.
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Xameleon1992
Чем спортс от этой отличается?
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Alex Chernov
Верни ромб, Ловчев! 🙃
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Alexandr Donskoy
Кто ты есть вообще такая? Дело даже не про ветеранов,Спартак,и.т.д
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Борис Лопатин
Надо четко разделять: всякая ли супруга бывшего владельца Спартака на самом деле супруга бывшего владельца Спартака.. Какие у Заремы критерии "на самом деле ветерана", интересно знать
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Go-go-love
Ответ Владимир Молявин
В чём-то она права.
Во всем)))
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Михаил1970
Леонид Арнольдович и его супруга сейчас к ФК "Спартак" отношения не имеют, поэтому с гордостью могут называть себя ветеранами Спартака и нести "пургу"
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Alexander Gustafsson0709
Ответ Биодудь
Веселая барышня эта Зарема конечно. Спартаку такой актив нельзя отпускать.
Отпустили уже
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brace
Ответ Сергей Орлов
Ну, Ловчев же, очевидно.
Мостовой что, не годится под эту формулировку?
По поводу пурги очень даже у него бывает..)
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