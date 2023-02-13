Зарема Салихова: «Надо четко разделять, а каждый ли ветеран «Спартака» – на самом деле ветеран. Один зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ»
Зарема Салихова поделилась мнением о комитете ветеранов «Спартака».
– Как вы относитесь к комитету ветеранов «Спартака»? Понятны ли Вам функции данного комитета? Приносит ли он пользу клубу?
– Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав.
Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее.
Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен.
Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Но они то хоть играли за Спартак, а Заремв всего лишь занималась сексом с временным владельцем клуба.
Если кому и прыгать на бывших игроков, то уж точно не ей.
P. S.
Так унижать "спартачек" как Заремка давно никому не удавалось.
По поводу пурги очень даже у него бывает..)