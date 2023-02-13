Ловчев – Зареме о словах про «зажатый ромб»: «Я не позорил клуб, как эта бабенка. «Спартак» стоило переименовать в ФК «Зарема» – везде была только она»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Ловчев Николай Старостин Зарема Салихова Футбол

Евгений Ловчев ответил Зареме Салиховой на критику.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила: «Надо четко разделять, а каждый ли ветеран «Спартака» – на самом деле ветеран. Один зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

«Выступила одна бабенка – так иногда женщин называл Николай Петрович Старостин, – которая заявила, что я зажал ромб «Спартака». Что ж, отвечаю.

Мяч в буковке «С» на эмблеме «Спартака» появился довольно давно, когда клубом не руководил Федун, а обществом руководили другие люди – и не я требовал, чтобы клуб платил обществу «Спартак» за пользование товарным знаком. Товарный знак в общество передал Николай Петрович Старостин, а обществом руководил Николай Николаевич Озеров.

Я же не только играл в «Спартаке», но и возглавлял мини-футбольный клуб, – и выиграл там все что можно, не позоря клуб так, как это делала раньше и делает сейчас эта бабенка. Никакие переговоры ни о какой-либо оплате я с клубом не вел никогда.

Какое-то время назад товарный знак был отчужден у общества – произошло это в период руководства Анной Борисовной Алешиной (она возглавляла общество). В итоге права на знак оказались в фирме ее сына, в ООО «Спортивный клуб «Спартак». Для обывателя одно и тоже, а по факту – сынок торговал знаком, давая разрешения.

Учитывая мое прошлое, то, что я воспитанник Старостина и Симоняна, меня попросили помочь в возврате товарного знака. Выиграл выборы, стал главой общества, и через суды знак был возвращен.

Теперь – одна история. Не буду называть фамилию человека, но он имеет влияние, имеет отношение к «Спартаку», к истории клуба. Когда еще некоторое время назад клуб стал ассоциироваться со сварой и скандалами, которые поднимала известная всем семья и ее отдельная представительница, мне позвонил этот человек (а его попросил позвонить Федун) и попросил: «Не чихвости сильно Зарему, пожалуйста, очень тебя прошу».

Но терпеть это было невозможно, потому что клуб стоило в тот момент переименовать в ФК «Зарема», – мы забыли о футболистах, о тренерах, везде была только эта бабенка.

Что ж, время показало – те, кто следит за «Спартаком» на самом деле, приняли меры. «Спартак» снова стал иметь отношение к футболу, а не к скандалам», – написал бывший игрок «Спартака» в телеграм-канале.

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78 комментариев

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Jazzzz
Зарема так из себя строит прям тру спартаковскую персону, будто с детства за ромб. Продаст Федун клуб, купит условный Брайтон, - так она каркать начнет, как тру чайка.
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nCuXpalata13
Честно говоря, я и раньше был не в восторге от этого персонажа, но теперь и вовсе хочется. чтобы его перестали звать на мероприятия, связанные со Спартаком и как-то с этим ассоциировать. Более того, я бы такого ветерана лишил бы клубной пенсии, чтобы немного мозги встали на место и соображали за тем, что он говорит. Абсолютно свинское поведение по отношению к тем людям, которые содержали финансово не только клуб, но и ветеранов в том числе
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Сергей Крижанов
Ответ Тайосич
Тут стоит напомнить, что Ловчев в бытность капитаном Спартака вывел клуб в первый дивизион. Из вышки.
Точно...баклажаны он этот ловчев. Друг губерниева
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карабашка
Мутный товарищ.В этом вопросе больше доверия экскаваторщице.
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Сергей Крижанов
Ответ Barcelona Forever
Если честно то в высказываниях Заремы больше разумного чем в балабольстве Ловчева
У всех свои скелеты в шкафу. У ловчева особенно
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Сергей Крижанов
Что с ромбом? Где классический как у хоккеистов
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Владимир Дмитриев
Позорил, позорил.Только понять это, ума не хватает! Ветеранишка.
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krupin82
Когда бабы воюют, лучше не лезть их разнимать
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RWMen
Ответ Evgeny Trifonov
это можно считать признанием что Спартак катал договорняки в чемпионате СССР?
Это враньё диванного эксперта
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RWMen
Ответ GLASGOW
Ловчев переходит на личности, потому что по существу вопроса, где ромб, ему ответить нечего. Где ромб, Серафимыч?
Это его прелесть, единственный актив!
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pasha10
Ответ Александр Марьюшкин
Из уст Ловчева вообще ничего ждать адекватного не приходится. Бабенка, не бабенка... Что за пургу он несёт? Всё пытается из себя строить гуру, всё он знает о футболе и Спартак вообще только благодаря ветеранам живёт и бла бла бла... Что ни новый тренер, так сразу разговоров о том, что тренировать должен спартаковец... Уже реально тошнит от него... Зарема не самая лучшая тётенька, но тут она права.
капец, тебя слушать тошно
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.ru
ну и что вы за ветераны после этого... если всего одна бабёнка всех вас за пояс заткнула... в неадекватности в том числе
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RWMen
Ответ murzzzzzilka
Так высказываться о женщине - опозорить самого себя.
Удивительно, сколько здесь защитников Ловчева, я в шоке)
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GLASGOW
Ловкач вор. Украл ромб.
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Mechel**
Динамовский ветеран обиделся
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jwbmwbqvih
Если при оре этой бабенки,мы будем всегда находится вверху таблицы,иметь достойную игру…то пусть она орет хоть в два раза громче. Честное слово,ветеранов нужно уважать,любить и холить,но только не в Спартаке,пожалуйста. Сколько раз брали со спартаковским прошлым,слушали ветеранов и так далее,а в итоге,все мы знаем что. Хватит. Да и не надо ветеранам,марать своё прошлое. Пусть остаются любимыми и почитаемыми ветеранами! Не более того.
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Алехин
Ответ Петрович5%
А что не истерим по поводу динамовца Бескова, который вас из лужи 1 лиги вытащил и чемпионами сделал.Нет!?
Ты все на свете перепутал, Бесков напрямую из Динамо перешёл? По поводу Бескова Динамо могло бы истерить, а Спартак то причем?)) И потом, где ты истерику то увидел, я от Заремы и Федуна не в восторге, ушли наконец-то и скатертью по жопе) и отношение к Ловчеву сложилось очень давно и не у меня одного.
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GLASGOW
Ловчев переходит на личности, потому что по существу вопроса, где ромб, ему ответить нечего.

Где ромб, Серафимыч?
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Altim
Ответ Тиджани Бабангида
Эти двое стОят друг друга
Мне Зарема больше нравится, откровенно)
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Capitan_RAF
Ответ Barcelona Forever
Если честно то в высказываниях Заремы больше разумного чем в балабольстве Ловчева
Шо то ***, што это ***.
Теорема Эскобара в действии
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Ковид 07.10.52
Предав клуб, убежав в Динамо Ловчев закончился , как спартаковец, начав ходить на есть тема - закончился, как непродажный человек, начав рыться в грязном белье - закончился, как мужик....тьфу...И не надо Старостиным прикрываться , когда убежал при нем из клуба...тьфу еще раз....
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RWMen
Очень сильно подгорает у деда, Зарема его конечно задела за живое!
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Hunter Hunter
Ловчев зачем то набрасывает перед стартом , видимо проплатили...
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MJRom
Знатно тут в комментариях напихали огурцов деду. И все по делу - Зарема права
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BaltikaSPb
Про жабу и гадюку уже было ?
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