Эмир Катара хочет владеть и «МЮ», и «ПСЖ». Он намерен показать УЕФА, что клубы будут контролироваться разными организациями 

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес Футбол

Эмир Катар хочет владеть «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

По данным The Guardian, cтратегия шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, который попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ», заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.

Правила УЕФА не позволяют клубам, которые могут встретиться в одном турнире – например, в Лиге чемпионов – иметь одного и того же владельца. В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения.

На данный момент есть такой вариант – показать УЕФА, что «Манчестер Юнайтед» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ».

Есть некоторая уверенность в том, что это сработает, тем более есть прецедент с «Зальцбургом» и «РБ Лейпциг», где конечным собственником является Red Bull GmbH. В сентябре 2018 года австрийский и немецкий клубы встретились друг с другом в Лиге Европы.

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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48 комментариев

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Из Парижа с любовью
Бедный МЮ в кое то веки снова начали напоминать нормальную команду. И тут бац, к ними руки тянут авторы самой кринжовой команды Европы.
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Atsuktuvas
Ответ Евгений Семенченко
так он же не Лукашенко
эти эмиры - все на одно лицо
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Чёрный тюльпан
Слать нужно этих ближневосточных бедуинов, совсем уже берега путают, издеваясь над еврофутболом, причём даже не скрывают этого. Пусть у себя там устраивают парад пенсионеров, зазывая Роналду, Месси и пр. Они всё равно не являются последними людьми на планете, которые готовы инвестировать в европейский футбол. Могут вон в клубы Латинской Америки вложиться, сделав Бразилию снова великой, где будет бегать Пеле 21-го века в матчах чемпионата береговой охраны.
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Alex Zet
Ответ bibendum
Тогда не нужен этот эмир Катара. В мутные схемы пусть ситявые играют. А МЮ нужен нормальный владелец
А ты наивный надеялся что он просто так что ли будет вливать в ваш протухший клуб свои честно заработанные?
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Alex Zet
Ответ d.xoxlov
А УЕФА вовсю готовится в это поверить. Чеферин даже завёл специальный счёт в рамках подготовки.
Чеферин на коротком поводке у этого шейха, от которого получает чемоданы набитые евро.
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Born is the King
Ответ AA MM
Что-то я не помню, чтобы «МЮ» покупал патлатых клоунов и хромых инвалидов за 70)
https://www.skysports.com/football/news/11667/11411654/manchester-united-sign-fred-from-shakhtar-donetsk
А кого Мю покупал тогда у Шахтёра за 70 млн?)
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Alex Zet
Ответ blaugrano
Но зло - это Суперлига. Главное не путать, и не забывать.
Да ладно.
То есть вливать в апл огромные суммы, на которые скупаются всех игроков, это не зло, при том что все остальные клубы медленно но верно идут ко дну второсортных лиг, а вот позволить этим же клубам обрести независимость это оказывается зло.
Ты наерняка еще и лгбт станешь тут у нас в Россиии оправдывать, так знай, у нас вековые тюремные традиции, когда если такой как ты к нам попадет на срок, то спать будет у пар*ши.
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Евгений Семенченко
Ответ Atsuktuvas
Главное, чтобы он не начал показывать - откуда на Катар готовилось нападение...
так он же не Лукашенко
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Eugene Leonov
Ответ Slavnov
оооо это как зенит,оренбург и сочи,в России получилось показать
Или Спартак, химки, крылья
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Вадим Полищук
Какой дилетант писал текст? Ошибка на ошибке
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JP19
Поиском рАЩения, кто у них там редактор
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Alex Zet
Наскокаже наивен этот шейх, настока же и хитер. То есть он хочет владеть обоими, но управлять якобы будут двеорганизации, которые опять же будут существовать на деньги все того же хитрого эмира.
Впрочем для ангдичан, погрзших в разврате и лгбт, деньги все равно не пахнут.
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AA MM
Ответ Born is the King
Да не стоило Челси покупать Макваера за 90,Антона за 105 и агента 007 за 87 млн
Что-то я не помню, чтобы «МЮ» покупал патлатых клоунов и хромых инвалидов за 70)
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Антон Киселёв
Ответ Арман Бижанов
Типа Единая Россия и ЛДПР?
Типа "демократы" и "республиканцы")))
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Пацанчик реальный
Ответ DolJun
доходы? думаешь такие люди покупают клубы ради дохода? чел купил псж и обещал привести лч в париж, будет странно если он отступится или не будет аккумулировать все возможные силы в этом направлении
Как раз таки эти люди покупают клубы ради доходов,просто эти доходы не всегда исчисляются прямой финансовой выручкой от клуба!Конкретно ПСЖ был куплен как рекламный проект Катара в предверии потенционального чемпионата мира!Не было бы ПСЖ не было бы у них ЧМ,а эта реклама страны и деньги они вернут из других областей!Ты думаешь эти люди спят и видят как потратить просто так миллиарды впустую на футбольный клуб?
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тренер с района
Ответ Арман Бижанов
Типа Единая Россия и ЛДПР?
Это просто топ 🔝 сравнение
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WelcomeBackPURE
Типа как у зеленского, европа и сша
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DolJun
Ответ Пацанчик реальный
МЮ гораздо перспективнее с точки зрения финансов,как никак это АПЛ и один из самых популярных клубов мира,доходы МЮ ПСЖ могут только снится,я не думаю,что они из МЮ будет рационально делать фарм клуб ПСЖ,скорее наоборот!
доходы? думаешь такие люди покупают клубы ради дохода? чел купил псж и обещал привести лч в париж, будет странно если он отступится или не будет аккумулировать все возможные силы в этом направлении
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Atsuktuvas
Главное, чтобы он не начал показывать - откуда на Катар готовилось нападение...
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Alexey_Mzokov
Тонко, типа УЕФА еще не контролируется шейхами
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blaugrano
Но зло - это Суперлига. Главное не путать, и не забывать.
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d.xoxlov
А УЕФА вовсю готовится в это поверить. Чеферин даже завёл специальный счёт в рамках подготовки.
+3
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_FoX-
"В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения".
Я надеюс спортс нопишет Кагда ани вырастят ращение
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Пацанчик реальный
Ответ DolJun
надеюсь не разрешат, ибо это будет плохо для апл - сделает из мю фарм для псж и все
МЮ гораздо перспективнее с точки зрения финансов,как никак это АПЛ и один из самых популярных клубов мира,доходы МЮ ПСЖ могут только снится,я не думаю,что они из МЮ будет рационально делать фарм клуб ПСЖ,скорее наоборот!
+4
-2
+2
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bibendum
Тогда не нужен этот эмир Катара. В мутные схемы пусть ситявые играют. А МЮ нужен нормальный владелец
+2
-2
0
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