Эмир Катара хочет владеть и «МЮ», и «ПСЖ». Он намерен показать УЕФА, что клубы будут контролироваться разными организациями
Эмир Катар хочет владеть «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
По данным The Guardian, cтратегия шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, который попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ», заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.
Правила УЕФА не позволяют клубам, которые могут встретиться в одном турнире – например, в Лиге чемпионов – иметь одного и того же владельца. В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения.
На данный момент есть такой вариант – показать УЕФА, что «Манчестер Юнайтед» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ».
Есть некоторая уверенность в том, что это сработает, тем более есть прецедент с «Зальцбургом» и «РБ Лейпциг», где конечным собственником является Red Bull GmbH. В сентябре 2018 года австрийский и немецкий клубы встретились друг с другом в Лиге Европы.
Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
А кого Мю покупал тогда у Шахтёра за 70 млн?)
То есть вливать в апл огромные суммы, на которые скупаются всех игроков, это не зло, при том что все остальные клубы медленно но верно идут ко дну второсортных лиг, а вот позволить этим же клубам обрести независимость это оказывается зло.
Ты наерняка еще и лгбт станешь тут у нас в Россиии оправдывать, так знай, у нас вековые тюремные традиции, когда если такой как ты к нам попадет на срок, то спать будет у пар*ши.
Впрочем для ангдичан, погрзших в разврате и лгбт, деньги все равно не пахнут.
Я надеюс спортс нопишет Кагда ани вырастят ращение