Эмир Катар хочет владеть « » и « ».

По данным The Guardian, cтратегия шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, который попытается приобрести «МЮ» и сохранить в собственности «ПСЖ», заключается в том, чтобы показать УЕФА, что каждый клуб будет контролироваться отдельной организацией.

Правила УЕФА не позволяют клубам, которые могут встретиться в одном турнире – например, в Лиге чемпионов – иметь одного и того же владельца. В Катаре это понимают и занимаются поиском ращения.

На данный момент есть такой вариант – показать УЕФА, что «Манчестер Юнайтед» не будет управляться той же структурой и персоналом, что и «ПСЖ».

Есть некоторая уверенность в том, что это сработает, тем более есть прецедент с «Зальцбургом» и «РБ Лейпциг», где конечным собственником является Red Bull GmbH. В сентябре 2018 года австрийский и немецкий клубы встретились друг с другом в Лиге Европы.

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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