Пеп Гвардиола: «История «Арсенала» невероятна – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время»

высказался об истории « » и « ».

«Невозможно выиграть чемпионат, будучи идеальным каждый день.

У «Арсенала» невероятная история – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время. У них есть что-то особенное, то, чего нет у нас, потому что мы побеждали в чемпионате недавно. Нам нужно искать иные пути, зажигать в себе огонь – и как команде, и индивидуально.

Если мы это сделаем, то сможем говорить, что все еще способны на это. Если не получится, то мы не будем даже вторыми. Мы будем очень, очень далеко», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Также у Гвардиолы спросили, скажет ли он игрокам «Ман Сити» наслаждаться масштабом матча с «Арсеналом».

«Не уверен, что «наслаждаться» – это верное слово. Нам нужно будет действовать очень агрессивно, справляться с ритмом и давлением. За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас. Нам придется быть активными во многих аспектах», – сказал Гвардиола.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ман Сити» на 3 очка при матче в запасе.

Сегодня команды сыграют в рамках перенесенного матча 12-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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