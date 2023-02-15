Пеп Гвардиола: «История «Арсенала» невероятна – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об истории «Арсенала» и «Манчестер Сити».

«Невозможно выиграть чемпионат, будучи идеальным каждый день.

У «Арсенала» невероятная история – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время. У них есть что-то особенное, то, чего нет у нас, потому что мы побеждали в чемпионате недавно. Нам нужно искать иные пути, зажигать в себе огонь – и как команде, и индивидуально.

Если мы это сделаем, то сможем говорить, что все еще способны на это. Если не получится, то мы не будем даже вторыми. Мы будем очень, очень далеко», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Также у Гвардиолы спросили, скажет ли он игрокам «Ман Сити» наслаждаться масштабом матча с «Арсеналом».

«Не уверен, что «наслаждаться» – это верное слово. Нам нужно будет действовать очень агрессивно, справляться с ритмом и давлением. За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас. Нам придется быть активными во многих аспектах», – сказал Гвардиола.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ман Сити» на 3 очка при матче в запасе.

Сегодня команды сыграют в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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28 комментариев

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NottinghamForest79
ПЕП ЗЛОЙ.. СЁДНЯ БУДЕТ МОЩЬ ЗАРУБА
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Sergei Terekhov
Ответ Jason Bourne
Удаление Ван Перси в ответной игре с Барселоной…
А руки в игре с Челси. Судья скандинав или каталонец?
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Средний палец Кирана Тирни
В случае поражения могут потерять уверенность и поплыть окончательно. Победы выпадет команду из безвыигрышного стрика, вернув на привычные для старта рельсы успеха. Тем не менее Фаворит Сити.
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Средний палец Кирана Тирни
В случае поражения могут потерять уверенность и поплыть окончательно. Победы выпадет команду из безвыигрышного стрика, вернув на привычные для старта рельсы успеха. Тем не менее Фаворит Сити.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ xQcoW
Ну у арсенала есть история и нет мошенничеств и финансовых махинаций, как у мешок сити
Это у арсенала нет мошенничеств? Смешно. арсенал в начале века неспортивным путем пробился в первый дивизион, устроив закулисные игры.
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А.В.Бубнов
Разве выдавали трофеи за лучшее достижение в истории орсинуля - за 4-е место? Ну а ты, соучастник преступлений пеп, лучше бы молчал. Твоей канистре скоро аннулируют все ее липовые достижения и отправят на свалку истории
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TrueGooner
Насчёт судей он, конечно, зря ))
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pack25
За счёт судей? Это что-то новенькое, учитывая ошибки не в пользу Арсенала в этом сезоне.
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Гани Дюсенов
пипец разогревает Пеп. придется не спать и смотреть чтоли матч💁🏻‍♂️
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Jason Bourne
Ответ Озил, озю и буду озить
Болею за Арсенал с 2005-го. Уже тогда от судей терпели. Часто в архиважных матчах. Два самых запоминающихся момента. Левое удаление Леманна в финале ЛЧ-2006, когда игроки Барсы забивали в пустые, но судья решил не давать доиграть эпизод с отложенной желтой, а удалить вратаря и поставить штрафной. Второй - левое удаление Шченсного в матче с Баварией, когда Роббен прокинул мяч за лицевую и был сбит вратарем, но судья расценил это как лишение явной возможности забить
Удаление Ван Перси в ответной игре с Барселоной…
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Morning Again
Ответ Benner
"Хочеться"... чел, не пиши больше ничего
Спасибо за исправление. В следующий раз можешь снизить уровень токсика и все будет вообще отлично ✌️
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Озил, озю и буду озить
Ответ Gunner_14
«За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас» За счет фанатов и игроков — да. Но за счет судей — очень смешно. Ни один топ-клуб за последние 6 лет так не настрадался от арбитров, как «Арсенал». Уж в чем в чем, а в помощи судей точно нельзя обвинить «канониров». В этом сезоне все по-старому: ошибки против «Арсенала» были в 6-ти матчах (3 ничьих, 2 поражения и в матче с «Астон Виллой», который выиграли, несмотря на заряженного свистка)
Болею за Арсенал с 2005-го. Уже тогда от судей терпели. Часто в архиважных матчах.

Два самых запоминающихся момента. Левое удаление Леманна в финале ЛЧ-2006, когда игроки Барсы забивали в пустые, но судья решил не давать доиграть эпизод с отложенной желтой, а удалить вратаря и поставить штрафной. Второй - левое удаление Шченсного в матче с Баварией, когда Роббен прокинул мяч за лицевую и был сбит вратарем, но судья расценил это как лишение явной возможности забить
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Питер Пэн
Ответ Gunner_14
«За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас» За счет фанатов и игроков — да. Но за счет судей — очень смешно. Ни один топ-клуб за последние 6 лет так не настрадался от арбитров, как «Арсенал». Уж в чем в чем, а в помощи судей точно нельзя обвинить «канониров». В этом сезоне все по-старому: ошибки против «Арсенала» были в 6-ти матчах (3 ничьих, 2 поражения и в матче с «Астон Виллой», который выиграли, несмотря на заряженного свистка)
Тут как говорится "оговорочка по Фрейду".Ведь Пеп хорошо знает чего бы он стоил (мало) без судейской поддержки и не понимает, как без нее можно чего то добиться, хехе
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#SharkTeam
Ответ DolJun
а уже публиковали новость, где пеп заднюю по вопросу скольжения стиви джи давал?
Какая печаль да, столько пропустил
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окечуква
Пеп в последнее время много времени уделяет разговорам, а ещё больше - разговорам про другие команды, их менеджмент, игроков, тренеров. Раньше он как-то тактичнее и деликатнее что ли был.
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Мадрид наказывает!
Гвардиола как типичный барсаглор всегда выбирает нужные для их клубца временные отрезки))
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#SharkTeam
Ответ DolJun
а уже публиковали новость, где пеп заднюю по вопросу скольжения стиви джи давал?
Слоупок что ли
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DolJun
а уже публиковали новость, где пеп заднюю по вопросу скольжения стиви джи давал?
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Gunner_14
«За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас»

За счет фанатов и игроков — да. Но за счет судей — очень смешно. Ни один топ-клуб за последние 6 лет так не настрадался от арбитров, как «Арсенал». Уж в чем в чем, а в помощи судей точно нельзя обвинить «канониров». В этом сезоне все по-старому: ошибки против «Арсенала» были в 6-ти матчах (3 ничьих, 2 поражения и в матче с «Астон Виллой», который выиграли, несмотря на заряженного свистка)
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ArtieFinnigan
ну точно собрался в помощники к Артете!
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Benner
Ответ Morning Again
Как же хочется победы Арсенала. Будет сложно, но верим до последнего. Если канониры хотят выиграть АПЛ, класс нужно показывать уже сегодня и исправлять недочеты последних двух матчей.
"Хочеться"... чел, не пиши больше ничего
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Morning Again
Как же хочется победы Арсенала. Будет сложно, но верим до последнего. Если канониры хотят выиграть АПЛ, класс нужно показывать уже сегодня и исправлять недочеты последних двух матчей.
+8
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xQcoW
Ну у арсенала есть история и нет мошенничеств и финансовых махинаций, как у мешок сити
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Born is the King
Трофеи Асренала в основном приходятся на 30е года. Доказательство то что Асренал действительно ли брал Первый дивизии Англии только на бумаге. АПЛ Асренал 3 раз
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udiekemen
Ответ Нголо Щербатски
Ничего скоро все ваши трофеи отберут и наконец то Ливерпуль с МЮ отпразднуют заслуженные трофеи!!! Рад за Джеррарда и Сульшера. Сегодня еще Арсенал унизит Холланда
Вы шо такие наивные🗿
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