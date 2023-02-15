Пеп Гвардиола: «История «Арсенала» невероятна – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время»
Пеп Гвардиола высказался об истории «Арсенала» и «Манчестер Сити».
«Невозможно выиграть чемпионат, будучи идеальным каждый день.
У «Арсенала» невероятная история – больше нашей с точки зрения трофеев. Но не за последнее время. У них есть что-то особенное, то, чего нет у нас, потому что мы побеждали в чемпионате недавно. Нам нужно искать иные пути, зажигать в себе огонь – и как команде, и индивидуально.
Если мы это сделаем, то сможем говорить, что все еще способны на это. Если не получится, то мы не будем даже вторыми. Мы будем очень, очень далеко», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Также у Гвардиолы спросили, скажет ли он игрокам «Ман Сити» наслаждаться масштабом матча с «Арсеналом».
«Не уверен, что «наслаждаться» – это верное слово. Нам нужно будет действовать очень агрессивно, справляться с ритмом и давлением. За счет фанатов, судей и игроков они будут давить на нас. Нам придется быть активными во многих аспектах», – сказал Гвардиола.
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ман Сити» на 3 очка при матче в запасе.
Сегодня команды сыграют в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.
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Два самых запоминающихся момента. Левое удаление Леманна в финале ЛЧ-2006, когда игроки Барсы забивали в пустые, но судья решил не давать доиграть эпизод с отложенной желтой, а удалить вратаря и поставить штрафной. Второй - левое удаление Шченсного в матче с Баварией, когда Роббен прокинул мяч за лицевую и был сбит вратарем, но судья расценил это как лишение явной возможности забить
За счет фанатов и игроков — да. Но за счет судей — очень смешно. Ни один топ-клуб за последние 6 лет так не настрадался от арбитров, как «Арсенал». Уж в чем в чем, а в помощи судей точно нельзя обвинить «канониров». В этом сезоне все по-старому: ошибки против «Арсенала» были в 6-ти матчах (3 ничьих, 2 поражения и в матче с «Астон Виллой», который выиграли, несмотря на заряженного свистка)