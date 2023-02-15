Гальтье о 0:1: «Бавария» заслужила гол за 60 хороших минут. Следующие 25 минут «ПСЖ» был гораздо лучше»

высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

«Конечно, мы разочарованы. Но мы всем знаем, что в этом матче никто не вылетел и никто не прошел дальше. Когда мы играли недостаточно глубоко, «Бавария» давила на нас. Я думал, что первый тайм будет еще сложнее, если мы сыграем недостаточно глубоко и вертикально. К сожалению, когда я решил выпустить на поле Мбаппе, они забили.

Нам было сложно, наши крайние защитники могли сыграть лучше. «Бавария» заслужила гол, потому что провела 60 хороших минут. А затем был 25-минутный отрезок, на протяжении которого мы были гораздо лучше – мы перешли в атаку и улучшили нашу игру впереди. В конце концов все свелось к мелким деталям», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Canal+.

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