Гальтье о 0:1: «Бавария» заслужила гол за 60 хороших минут. Следующие 25 минут «ПСЖ» был гораздо лучше»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

«Конечно, мы разочарованы. Но мы всем знаем, что в этом матче никто не вылетел и никто не прошел дальше. Когда мы играли недостаточно глубоко, «Бавария» давила на нас. Я думал, что первый тайм будет еще сложнее, если мы сыграем недостаточно глубоко и вертикально. К сожалению, когда я решил выпустить на поле Мбаппе, они забили.

Нам было сложно, наши крайние защитники могли сыграть лучше. «Бавария» заслужила гол, потому что провела 60 хороших минут. А затем был 25-минутный отрезок, на протяжении которого мы были гораздо лучше – мы перешли в атаку и улучшили нашу игру впереди. В конце концов все свелось к мелким деталям», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Canal+. 

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33 комментария

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Isa Babaev
Ответ sheikh_111
Они хорошо защищались и про крупный ты загнул, а про состав имеется ввиду атака, они не прессингуют , лишь неймар в пол силу, а с таким пробелом от обороны не играют
От атаки без полузащиты толку ноль, это известно любому понимающему футболу болельщику, странно что вы не видите очевидные вещи
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Isa Babaev
Ответ Екн Лор
Неплохие 25 минут были засчёт выхода мотивированного Мбаппе, который в полусломанном состоянии создал больше остроты, чем два южноамериканских пенсионера
Ничего удивительно, стыдно было бы не создавать, учитывая его з/п, его возраст и возраст Лео. Месси в его возрасте имел уже 4 зм
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Айлин 1990
Не видел я 25 минут.
Только концовка 10 минут, играли реально хорошо.
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Нурбол Жумаскалиев
бавария может и заслужила гол. а меси, разве он пенку не заслужил? хотя бы натянутую такую, ну хоть бы спорную?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ sheikh_111
Мы говорим о самой игре, а не кто пройдет дальше, шанс на выход в 1/4 огромный, если париж начнет игру так же как включились после пропущенного
Если ПСЖ будет играть основой 2й матч, то шансы у них ещё есть, тем более правило "выездного" года отменили.
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sheikh_111
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В прошлом году п Париже Реал не разу в створ не пробил и тем не менее это не помешало им пройти дальше.
Мы говорим о самой игре, а не кто пройдет дальше, шанс на выход в 1/4 огромный, если париж начнет игру так же как включились после пропущенного
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h_v_baxxter
ПСЖ это игрушка шейха. Вы ведь играете в play station? А вот у богатых play station вот такой. Собрал команду и дурью мается. Сейчас не 70-80 года когда полубегом играли в футбол. Щас если не использовать вратаря то это уже огромная проблема при прессинге. А ПСЖ в прессинге играет 7 игроками. Месси Неймар Мбаппе в отборе ноль в квадрате. В игре таких команд даже 1 такой игрок уже перебор.
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Усатый КозлоБык ©
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ sheikh_111
У псж игра дно, за весь первый тайм 0 ударов , это позор, игра от обороны с таким составом это просто позор
В прошлом году п Париже Реал не разу в створ не пробил и тем не менее это не помешало им пройти дальше.
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sheikh_111
Ответ VERBLYUD
С каким составом? Ты их полузащиту видел? С таким составом они должны были проиграть с крупным счетом.
Они хорошо защищались и про крупный ты загнул, а про состав имеется ввиду атака, они не прессингуют , лишь неймар в пол силу, а с таким пробелом от обороны не играют
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ɔculpa
Ответ Гамаль Хайдаров
Бавария играла без 2 лидеров в лице Нойера и Мане, думаю что если б они были в строю у ПСЖ не осталось бы никаких шансов, потому что немотивированных Неймара и Месси не заставят сыграть лучше через 3 недели Только надежда на Мбаппе, который может вдохновиться подвигом из прошлого сезона(Бензема), затащить Плей-Офф в одиночку.
Всё ок, но Мане до травмы никак не был похож на одного из лидеров "Баварии". По потенциалу – другое дело. Претензий на этот счёт нет, не так уж и просто сразу встроиться в новую систему, но что есть, то есть.
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FEZ10
Без Мбаппе команда не знает во что играть .Как только он вышел команда забегала увереннее
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Pavel Harriss
летом на выход
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Меган Лайф
Ответ Гамаль Хайдаров
Бавария играла без 2 лидеров в лице Нойера и Мане, думаю что если б они были в строю у ПСЖ не осталось бы никаких шансов, потому что немотивированных Неймара и Месси не заставят сыграть лучше через 3 недели Только надежда на Мбаппе, который может вдохновиться подвигом из прошлого сезона(Бензема), затащить Плей-Офф в одиночку.
Ну (при всей моей любви к нойеру) вылет ману может и хорошо, стар он уже. Зоммер конечно не сильно моложе, но сейчас очень неплох. Мане тоже вначале прям круто смотрелся, а потом потерялся немного. Другой вопрос, что бавария в целом в кризисе, лидеры стареют, а из новых пока ко всем есть вопросы. А псж прям собранная с иголочки команда разваливается
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Нурбол Жумаскалиев
меси заслужил зм за хороший поход по полю
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Gustav Forsberg
Ответ Kuryanin
Кишечный вирус подкосил великий ПСЖ. Бавария отскочила, прямо скажем.
что курите, курянин?
+3
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Born is the King
Ну если держать Мбаппе то конечно это фора Баварии
+1
-1
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Омар Хаям
Один обиженный юномессиец тут всем минусы ставит 🤣🤣
+2
-4
-2
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Eden Hazard
Ответ VERBLYUD
На троне
А лучше б на поле вышел.
До выхода Мбаппе было непонятно, кто все эти люди в синем.
+7
-1
+6
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Вячеслав Тотров
А кто вам мешал играть первые 60 минут смелее. на что вообще расчитывал ПСЖ?на нулевую ничью? клуб который пытается позиционировать себя одним из лучших не должен так трусливо играть у себя дома. при том,что Бавария тратит меньше на трансферы,а ПСЖ может собирать сливки с чемпионата Франции,где талантов больше,чем в Германии,то этот исход обусловлен уровнем менеджмента и тренера. Месси и Неймар могут играть вместе только с середняками. с топ-клубами два игрока не участвующие в отборе и прессинге роскошь,которую никто не может себе позволить
+8
-4
+4
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denimo21
Ответ sheikh_111
У псж игра дно, за весь первый тайм 0 ударов , это позор, игра от обороны с таким составом это просто позор
логично, ведь в составе леоНОЛЬ месси
+1
-4
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Гамаль Хайдаров
Бавария играла без 2 лидеров в лице Нойера и Мане, думаю что если б они были в строю у ПСЖ не осталось бы никаких шансов, потому что немотивированных Неймара и Месси не заставят сыграть лучше через 3 недели

Только надежда на Мбаппе, который может вдохновиться подвигом из прошлого сезона(Бензема), затащить Плей-Офф в одиночку.
+2
-3
-1
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Омар Хаям
Если мбапе уйдёт из псж, парижанам можно расходиться , а шейхам ехат домой 🤣🤣🤣, у них мбапезависимость
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
С каким составом? Ты их полузащиту видел? С таким составом они должны были проиграть с крупным счетом.
А ты видел состав ПСЖ когда они в прошлый раз играли с баварией и какой тогда был счёт? Полузащита вам слабая, что бы сказали месибои, играй он в команде с такими глыбами, как Колен Дагба, Митчел Баккер, Тило Крекер, Абду Диалло, Гуйе, Эррера, Дракслер, Мойзе Кен, ПСЖ этим составом выкинул баварию из ЛЧ и уничтожил меси на Камп Ноу. По сравнению с тем, что было, нынешняя полузащита ПСЖ это просто предел мечтаний, Солер до перехода в Париж один из лучших полузащей в Ла Лиге, Ренату один из лучших в Лиге 1, ключевой игрок чемпионского Лилля, Руис и Верратти лучшие в Серии А, Перейра и Витинья топы в Португалии, пришли в команду к меси, сразу стали слабые 🤣
+7
-11
-4
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VERBLYUD
Ответ sheikh_111
У псж игра дно, за весь первый тайм 0 ударов , это позор, игра от обороны с таким составом это просто позор
С каким составом? Ты их полузащиту видел? С таким составом они должны были проиграть с крупным счетом.
+6
-9
-3
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