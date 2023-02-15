«ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года

« » потерпел третье поражение подряд.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала чемпионов.

До этого парижане проиграли «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате.

В последний раз «ПСЖ» проигрывал трижды подряд в 2020 году – «Баварии», «Лансу» и «Марселю».

Следующая игра чемпионов Франции назначена на 19 февраля – против «Лилля».

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