«ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

«Пари Сен-Жермен» потерпел третье поражение подряд.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого парижане проиграли «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате.

В последний раз «ПСЖ» проигрывал трижды подряд в 2020 году – «Баварии», «Лансу» и «Марселю».

Следующая игра чемпионов Франции назначена на 19 февраля – против «Лилля».

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162 комментария

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Aleksandr Dubovik
Ответ Reece24
Если бы у него всегда пропадала магия, когда его «грамотно закрывают» он бы не выиграл больше всего трофеев в истории на индивидуальном уровне, и практически больше всех на командном) Но хомячки фанатики клубники конечно пролайкают этот бред)
Хомячки сектанты как раз у пешехода, которые найдут виноватыми всех вокруг, только не этот балласт под 30 номером
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Фрол21208
Ответ Reece24
У ПСЖ деньги появились 10 лет назад. Реал поднимал ещё Франко для имиджа, на Баварию всю историю работает вся Германия) Тоже мне примеры) Посмотрим сколько трофеев будет у ПСЖ через 60 лет, раз уж сравнивать.
ну про Баварию точно мимо,вся Германия когда то работала на Шальке,если только
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Дядя Артем
Я бы написал эффект Месси,но его фанки не поймут
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stastzar
Ответ leeexxxxtml
У Месси 3 гола с игры, уровень Погребняка.
Хочешь прикол? У Роналду НА ВСЕХ чемпионатах мира всего 4 гола с игры. Напомнить, сколько результативных действий в плей-офф?
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Reece24
Ответ ALMANAC
У Баварии на рукавах в лигочемпионской нашивке стоит 6. У Реала - 14. Думаю, ПСЖ можно разрешить нанести - 1/8
У ПСЖ деньги появились 10 лет назад.
Реал поднимал ещё Франко для имиджа, на Баварию всю историю работает вся Германия)

Тоже мне примеры)
Посмотрим сколько трофеев будет у ПСЖ через 60 лет, раз уж сравнивать.
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Last Hero
Ответ Reece24
Забыл про 00/01, да кому не все равно? Это же Бавария, за ней никто не следит. Иногда всплывают в ЛЧ, в основном отлетают и кричат про то «как не повезло, ведь играли лучше». Зато понтов на всех хватит.
Если ты футболом не интересуешься и смотришь матчи одного галимого челси с унылым футболом, это еще не показатель, что за Баварией никто не следит
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Колбаскер тут
Ответ Извилина Заремы
Он за 7 матчей использовал как минимум 3 схемы (или даже 4): 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 (5-3-2). Говорить, что это не тренерская победа была, глупость. Идеально вписал Месси.
Если бы он идеально вписал Месси, то арги не сливали бы 2:0 за 10 минут в матчах с голландцами и французами
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distress of ignorance
Ответ евГений
Да-да, ЧМ куплен. Да-да, массоны управляют Землей, а недавние прилеты шаров в Китае и в США – проделки инопланетян. Что еще расскажешь, идиоt, ничего не понимающий в футболе?
Задело, раз на оскорбления перешел. Чувства верующих задеты
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stastzar
Ответ Роман
До Месси ПСЖ никогда не проигрывал Баварии дома. С Месси эффект другой..
Как удобно манипулировать фактами и не упомянуть, что ПСЖ проиграл Баварии ответный матч четвертьфинала в сезоне 20/21. Матч, к слову, домашний был, счёт 0-1
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modesto
Ответ che kaif
Ну что ж . В ответеке лидер ПСЖ Мбаппе выйдет в основе и решит исход противостояния. Хакими. Мбаппе. Вератти все после травм. Отскок баварии
Как будто Верратти в лучшей форме божит в центре поля. Он что угодно делает - семенит где-то там, в подкаты безрассудные кидается, обрезает - но не играет нормально в ЛЧ против больших клубов.
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Reece24
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну вот хоть обминусуйте, но вся магия данного инопланетянина пропадает моментально, как только его грамотно закрывают. По сути вся острота ПСЖ исходила от Неймара с Мбаппе, а этот пассажир в лучших своих традициях испарился когда команда начала проигрывать
Если бы у него всегда пропадала магия, когда его «грамотно закрывают» он бы не выиграл больше всего трофеев в истории на индивидуальном уровне, и практически больше всех на командном)
Но хомячки фанатики клубники конечно пролайкают этот бред)
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Last Hero
Ответ Tutto Putto
Как же за...ли только Месси,Месси,Месси. В команде 11 футболистов. Месси тоже Чм выиграл с командой, а сегодня в Париже не команда, она включилась после 80 минуты. Месси норм играл для того кого опекают 3 чела ёпта
Так и льется из тебя лицемерие, когда меси выигрывал чм абсолютно все писали меси потащил аргентину и выиграл для них чм, а когда его команда проигрывает, так сразу проигрывает команда, да?)
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кто-то
Ответ Амин Чич
у Мбапе нет кучи ЗМ, как у аргентинца! если у тебя миллион ЗМ, то нужно соответствовать в решающих матчах
А как количество мячей, заработанных в прошлом, должно оказывать на это влияния. Такое можно сказать вообще к любому игроку, когда-либо получавшему ЗМ. Мы же смотрим на данный момент, и если ты винишь Месси в поражении, потому что он претендент на ЗМ, то с такой же силой должен винить и Мбаппе, ну и в принципе весь ПСЖ играл настолько, насколько позволяла Бавария, поэтому нужно винить и всю команду тоже
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Наблюдал сегодня за Рамосом, он и сейчас лучше чем привозчик Рюдигер
Не спорю.
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leeexxxxtml
Ответ stastzar
Друг, ты бы матчи пересмотрел)) Аргентина ни одного гола без Месси не сделала, тем более пенки чистые все. Я, кстати, напомню, что пенальти, с которого Роналду забил свой единственный гол на ЧМ, официально был признан липовым
У Месси 3 гола с игры, уровень Погребняка.
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Reece24
Ответ Buharoid
Челси это те клоуны, которые в последний раз 7-1 по сумме двух матчей получили? Помним, помним.
Да, Челси Лэмпарда с молодыми пацанами без опыта. Отлетели и отлетели, с кем не бывает, через сезон взяли ЛЧ.
Но какая разница, это же не финал ЛЧ перед своими фанатами, когда ты рыдаешь всей командой в центре поля от стыда.
Помним, помним, такое не забывается.
Я считаю стадион Баварии должен называться «Дрогба Арена», в честь хозяина.
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ThomasMuller13fan
Ещё ничего не решено, когда есть такой Мбаппе расслабляться нельзя. Конечно, говорю это с колокольни болельщика Баварии, но именно он Х-фактор в этом ПСЖ. Может, Месси и Неймар раскрываются когда Париж много владеет мячом, но ведь их главная цель это ЛЧ, а не Лига 1, а тут в плей-офф ты играешь против Баварий/Реалов/Сити - попробуй забери у них мяч.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Рамос не может же в одиночку тащить этих лузерков))
Наблюдал сегодня за Рамосом, он и сейчас лучше чем привозчик Рюдигер
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ymuller
Ответ udiekemen
Раз ему уже наплевать на футбол, то пусть уже не играет и не мешает ПСЖ
Во-первых, кто сказал что ему наплевать? А во-вторых, где он мешает и с чего вы взяли что без него будет лучше? И это не вам решать, ПСЖ сам это решит, клуб его пригласил и на данный момент выгонять не собирается, значит он им ничем не мешает, а только помогает
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rcbkz6mrtd
Все нормально, Баварию обыграть они не могли
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2vdhrvmmzf
Ответ Гамаль Хайдаров
После прихода Месси в ПСЖ как не крути Барселонская аура присутствует, но все мы знаем что делает Бавария с Каталонцами
То ли дело до его прихода ПСЖ пачками собирал трофеи ЛЧ
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6tspey7tb5
Сколько фанатов фрукта не спит ради игры Месси)))) рад что у вас хоть в этом остался смысл смотреть ЛЧ)))
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stastzar
Ответ leeexxxxtml
Чемпион мира уровня Дзагоева, с 5 липовыми пенками))). И ты бы стал ЧМ. Как игрок Месси полный 0 без судей.
Друг, ты бы матчи пересмотрел)) Аргентина ни одного гола без Месси не сделала, тем более пенки чистые все. Я, кстати, напомню, что пенальти, с которого Роналду забил свой единственный гол на ЧМ, официально был признан липовым
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SternDesSüdens
Ответ che kaif
Ну что ж . В ответеке лидер ПСЖ Мбаппе выйдет в основе и решит исход противостояния. Хакими. Мбаппе. Вератти все после травм. Отскок баварии
Ты вспомни первый матч 1/4 между Баварией и псж в сезоне 20/21, в котором псжулики забили 3, не наиграв даже на 1 полноценный гол, а Бавария 2, наиграв на 4. Плюс, Бавария сегоднее по моментам точно не хуже и это против лягушачьего автобуса. Подушка рядом, если что
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leeexxxxtml
Нужны те сами судьи на ответный матч, ну те самые с ЧМ. И чтобы заранее мантию принесли на плечи Месси. Тогда все шансы.
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