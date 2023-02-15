«ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года
«Пари Сен-Жермен» потерпел третье поражение подряд.
Команда Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
До этого парижане проиграли «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате.
В последний раз «ПСЖ» проигрывал трижды подряд в 2020 году – «Баварии», «Лансу» и «Марселю».
Следующая игра чемпионов Франции назначена на 19 февраля – против «Лилля».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Реал поднимал ещё Франко для имиджа, на Баварию всю историю работает вся Германия)
Тоже мне примеры)
Посмотрим сколько трофеев будет у ПСЖ через 60 лет, раз уж сравнивать.
Но хомячки фанатики клубники конечно пролайкают этот бред)
Но какая разница, это же не финал ЛЧ перед своими фанатами, когда ты рыдаешь всей командой в центре поля от стыда.
Помним, помним, такое не забывается.
Я считаю стадион Баварии должен называться «Дрогба Арена», в честь хозяина.