Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому не хватало Кубка мира. В итоге Месси выиграл ЧМ»

Эрик Абидаль высоко отозвался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– А что на счет Лео Месси? Теперь он величайший футболист всех времен или его нельзя ставить вровень с Марадоной и Пеле?

– Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста – Месси и Роналду. Они доказали, что являются лучшими из лучших. Но каждому не хватало заветного Кубка мира.

Мы все видели, каким был финал. Франция поначалу казалась слабее Аргентины и попала в тяжелую ситуацию. Но нельзя не отметить игру Мбаппе. Молодой парень берет и за 25 минут показывает что-то невероятное. Потрясающая игра сильнейших сборных!

В итоге Месси выигрывает чемпионат мира, трофей, к которому он так долго шел. Это величайшее событие в его карьере и для Аргентины в целом, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции.

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