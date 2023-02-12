Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому не хватало Кубка мира. В итоге Месси выиграл ЧМ»
Эрик Абидаль высоко отозвался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– А что на счет Лео Месси? Теперь он величайший футболист всех времен или его нельзя ставить вровень с Марадоной и Пеле?
– Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста – Месси и Роналду. Они доказали, что являются лучшими из лучших. Но каждому не хватало заветного Кубка мира.
Мы все видели, каким был финал. Франция поначалу казалась слабее Аргентины и попала в тяжелую ситуацию. Но нельзя не отметить игру Мбаппе. Молодой парень берет и за 25 минут показывает что-то невероятное. Потрясающая игра сильнейших сборных!
В итоге Месси выигрывает чемпионат мира, трофей, к которому он так долго шел. Это величайшее событие в его карьере и для Аргентины в целом, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
И это абсолютно правильно.
Тогда обращаюсь хейтером роналду!!!Что не так ?
Они оба великолепные футболисты.
Оба они заслуживает самого лучшего
Но победитель то должен быть один.
И я считаю это конечно же Месси.
Месси на много приди Роналду
И это даже без ЧМ.
То что Месси на поле делает это не возможно повторить и даже великому роналду
Были всплески гениальности у Роббена, Рибери, Снейдера, Иньесты, Хави, Неймара, Ибрагимовича, Бензема...Но эти были всплески.
Я согласен также с мыслью , что каждый Золотрй мяч Рона стоит двух, при живом Месси его Золотые мячи выглядят фантастикой, Криштиану потребовалось для этого очень много попотеть.
Разница в классе между Месси и Роналду, даже с Роналду, все же велика, Месси творец.
В принципе, его игра и есть футбол.Вся гениальность его игры проста по сути.Надо доставить мяч в ворота, это необходимо для победы моей команды, мяч должен быть в воротах, разницы нет как.
Месси это и показывал нам, угрожая чужим воротам даже в пооусонном состоянии.
Смотрите, когда Месси получает мяч, скажем, в центре поля.Далеко.Но ведь есть же в этом уже какая та угроза воротам соперника, уже тревожно становится немного.
А теперь представьте, что мяч там получает Роналду...Это угроза?
Гениальность Месси заключается в огромном арсенале.Как говорил Вальдано, Месси это атомная бомба в футболе.
Я считаю, Месси наверное сотворил около 2000 мячей.
У Роналду при таком сопернике был единственный шанс.Статистика.И он служил статистике, честно, и держал тело в тонусе.
Месси вожак стаи, Роналду нет.
Например, все увидели разницу между капитанами команд.
Один капитан целеустремленно и угрюмо вел свою банду на штурм, другой...А другой вступал в полемику на страницах мировой прессы о том, что кончиками пера забил гол.
Думаю, комментарии излищне.
Но, при всем этом, Роналду заслужил свои золотые мячи, но сейчас, в этот момент, мы понимаем, Месси не досчитался столько же.
Масштаб мастерства Месси зашкаливает.
Это мнения бывшего защитника сб Франции.
И ни слова о судейство.
Или он тоже за Аргентину болел?
Так что больше ни слова о судейство.
А на счёт Месси и Роналду я полностью согласен
(С) "фаны Месси после игры на ЧМ".
То есть до этого 16 лет они его таким не считали) Их лицемерие всегда забавно, подгоняют факты под себя.
1. Футбольное величие Лионеля Месси.
2. Погоню за этим величием Криштиану Роналду (во многом - успешную, ибо он единственный серьёзный соперник Лео на дистанции, и в чём-то даже превзошёл Блоху).
3. Как комьюнити Спортса выясняет отношения между собой, кто из этих двоих всё-таки круче.
Сравнивают постоянно личную статистику,считают трофеи и просто стебут игроков.