Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому не хватало Кубка мира. В итоге Месси выиграл ЧМ»

Теги ПСЖ Эрик Абидаль Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Матч ТВ Футбол

Эрик Абидаль высоко отозвался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– А что на счет Лео Месси? Теперь он величайший футболист всех времен или его нельзя ставить вровень с Марадоной и Пеле? 

– Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста – Месси и Роналду. Они доказали, что являются лучшими из лучших. Но каждому не хватало заветного Кубка мира. 

Мы все видели, каким был финал. Франция поначалу казалась слабее Аргентины и попала в тяжелую ситуацию. Но нельзя не отметить игру Мбаппе. Молодой парень берет и за 25 минут показывает что-то невероятное. Потрясающая игра сильнейших сборных!

В итоге Месси выигрывает чемпионат мира, трофей, к которому он так долго шел. Это величайшее событие в его карьере и для Аргентины в целом, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции.

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18 комментариев

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Я Гражданин Мира
Все адекватные люди сравнивает Месси и Роналду.
И это абсолютно правильно.
Тогда обращаюсь хейтером роналду!!!Что не так ?
Они оба великолепные футболисты.
Оба они заслуживает самого лучшего
Но победитель то должен быть один.
И я считаю это конечно же Месси.
Месси на много приди Роналду
И это даже без ЧМ.
То что Месси на поле делает это не возможно повторить и даже великому роналду
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ПравдоРуб
Ответ yarmuck
Сейчас, когда Месси наконец-то выиграл мундиаль, все заговорили, что он без него был лучшим, что это не показатель и т.д. А раньше, когда он побивал все мыслимые и немыслимые клубные рекорды, брал пачками золотые мячи, ему вслед говорили: а в сборной ничего не добился, для величия не хватает кубка мира и т.д. Не представляю, что творилось бы если бы Роналду стал ЧМ, от Месси бы и мокрого места не оставили.
Хахахаха согласен!))
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Экспертное мнение
Ответ Вратарь Бага
А кто-то серьёзно думал, что Португалия способна на победу в ЧМ?
Скажу больше, даже криштифаны во всю болели за Аргентину и хотели финала с Португалией. И вот, Аргентина пришла на встречу - вышла в финал. Но Португезия не шмагла...... в итоге обиженные криштифаны набросились во всем обвинять Месси и Аргентину, мол так нечестно, нельзя играть так хорошо, когда наш Криш не умеет даже 1 голевой пас придумать в плей-офф ЧМ((((((
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А.Э.РАСИМ
Я согласен с мыслью, что единственным соперником Месси на дистанции был Роналду.
Были всплески гениальности у Роббена, Рибери, Снейдера, Иньесты, Хави, Неймара, Ибрагимовича, Бензема...Но эти были всплески.
Я согласен также с мыслью , что каждый Золотрй мяч Рона стоит двух, при живом Месси его Золотые мячи выглядят фантастикой, Криштиану потребовалось для этого очень много попотеть.
Разница в классе между Месси и Роналду, даже с Роналду, все же велика, Месси творец.
В принципе, его игра и есть футбол.Вся гениальность его игры проста по сути.Надо доставить мяч в ворота, это необходимо для победы моей команды, мяч должен быть в воротах, разницы нет как.
Месси это и показывал нам, угрожая чужим воротам даже в пооусонном состоянии.
Смотрите, когда Месси получает мяч, скажем, в центре поля.Далеко.Но ведь есть же в этом уже какая та угроза воротам соперника, уже тревожно становится немного.
А теперь представьте, что мяч там получает Роналду...Это угроза?
Гениальность Месси заключается в огромном арсенале.Как говорил Вальдано, Месси это атомная бомба в футболе.
Я считаю, Месси наверное сотворил около 2000 мячей.
У Роналду при таком сопернике был единственный шанс.Статистика.И он служил статистике, честно, и держал тело в тонусе.
Месси вожак стаи, Роналду нет.
Например, все увидели разницу между капитанами команд.
Один капитан целеустремленно и угрюмо вел свою банду на штурм, другой...А другой вступал в полемику на страницах мировой прессы о том, что кончиками пера забил гол.
Думаю, комментарии излищне.

Но, при всем этом, Роналду заслужил свои золотые мячи, но сейчас, в этот момент, мы понимаем, Месси не досчитался столько же.
Масштаб мастерства Месси зашкаливает.
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Экспертное мнение
Смешной Ромка, ты лучше вспомни, как криштифаны во время ЧМ пели - "даже если Роналду выиграет ЧМ не сыграв ни минуты, он всё равно поставит точку и станет величайшим, ведь он был в раздевалке и дышал с игроками одним воздухом"....... ты еще что-то говоришь о лицмерии)))))
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Вратарь Бага
А кто-то серьёзно думал, что Португалия способна на победу в ЧМ?
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Я Гражданин Мира
Уважаемые хейтеры Аргентины!!!!!
Это мнения бывшего защитника сб Франции.
И ни слова о судейство.
Или он тоже за Аргентину болел?
Так что больше ни слова о судейство.
А на счёт Месси и Роналду я полностью согласен
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ДЖИН
У портков состав сборной был не хуже, ну слабость к МароккканцаМ дала о себе знать = Аха-ха)
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JealousNobody
Абидаль играет в капиатана очевидность
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aidos_1979
У Месси есть покер гранду мирового футбола Аль-Вахтангу? Нет! Тае что ЧМ не считается!)
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Экспертное мнение
Ответ yarmuck
Сейчас, когда Месси наконец-то выиграл мундиаль, все заговорили, что он без него был лучшим, что это не показатель и т.д. А раньше, когда он побивал все мыслимые и немыслимые клубные рекорды, брал пачками золотые мячи, ему вслед говорили: а в сборной ничего не добился, для величия не хватает кубка мира и т.д. Не представляю, что творилось бы если бы Роналду стал ЧМ, от Месси бы и мокрого места не оставили.
Так и есть, если Криша оправдывают даже после 0+0 в плей-офф ЧМ, в то время как Месси критикуют после результативного действия в каждом матче плей-офф ЧМ (и это без учета пенальти) - такого вообще никто не творил за 100 лет на ЧМ. Адекватные фанаты еще в 2011 поняли, что сравнивать их - несерьезно, только ради поржать разве что.
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BigPapa
Месси > Роналду.
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Борис Александрович
Эрик ,ты не прав. ЧМ второсортный турнир ,а вот Аль-Лига - то,к чему стремятся)))
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Роман
Ответ yarmuck
Сейчас, когда Месси наконец-то выиграл мундиаль, все заговорили, что он без него был лучшим, что это не показатель и т.д. А раньше, когда он побивал все мыслимые и немыслимые клубные рекорды, брал пачками золотые мячи, ему вслед говорили: а в сборной ничего не добился, для величия не хватает кубка мира и т.д. Не представляю, что творилось бы если бы Роналду стал ЧМ, от Месси бы и мокрого места не оставили.
Без ЧМ игрок не может быть величайшим
(С) "фаны Месси после игры на ЧМ".

То есть до этого 16 лет они его таким не считали) Их лицемерие всегда забавно, подгоняют факты под себя.
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yarmuck
Сейчас, когда Месси наконец-то выиграл мундиаль, все заговорили, что он без него был лучшим, что это не показатель и т.д. А раньше, когда он побивал все мыслимые и немыслимые клубные рекорды, брал пачками золотые мячи, ему вслед говорили: а в сборной ничего не добился, для величия не хватает кубка мира и т.д. Не представляю, что творилось бы если бы Роналду стал ЧМ, от Месси бы и мокрого места не оставили.
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Black Phoenix
Можно смотреть вечно на три вещи:

1. Футбольное величие Лионеля Месси.
2. Погоню за этим величием Криштиану Роналду (во многом - успешную, ибо он единственный серьёзный соперник Лео на дистанции, и в чём-то даже превзошёл Блоху).
3. Как комьюнити Спортса выясняет отношения между собой, кто из этих двоих всё-таки круче.
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Роман
Не ну ЧМ 2022 запомнится) Там где Месси там всегда спорно, будь то награды ЗМ или игры в ЛЧ, а сейчас до кучи и ЧМ.
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The Best
Но их фанаты до сих пор выясняют между собой отношения)
Сравнивают постоянно личную статистику,считают трофеи и просто стебут игроков.
+6
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