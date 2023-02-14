16-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории ЛЧ, вышедший в старте в плей-офф
Уоррен Заир-Эмери выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Баварии».
В возрасте 16 лет и 343 дней хавбек «ПСЖ» стал самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария».
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