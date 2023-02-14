16-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории ЛЧ, вышедший в старте в плей-офф

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рекорды Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Баварии».

В возрасте 16 лет и 343 дней хавбек «ПСЖ» стал самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария».

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20 комментариев

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Пинающий Достоинства
Этот бородатый девятиклассник
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Деметрио
Ответ yalyon
Наконец-то я дожил до того, когда начинают появляться игроки младше меня. Прям старым сейчас почувствовал
В школу завтра не проспи, старый.
+1
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GiGgS11
Ответ Rick Sorkin
Он во Франции родился и, следовательно, вряд ли имеет поддельный паспорт. Если речь об этом
Ну он реально не выглядит на 16)
+2
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Emma Nevskaia
Ответ Роман Шевцов
Кто был до него самым молодым в по?
Мукоко мб
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Krauvec Cool
Ответ Nikro9
А теперь представьте условный Зенит, выпускает в 1/8 финала ЛЧ 16-летнего парня…сюр😂 Из наших молодых почему то вспоминается только Дзагоев у ЦСКА и Шишкин у спартака в матчах против баварии)
Просто Дзагоев в 16 выглядел на 50 лет
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-3
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Eden Hazard
Ответ Rick Sorkin
Он во Франции родился и, следовательно, вряд ли имеет поддельный паспорт. Если речь об этом
Во Франции невозможно подделать свидетельство о рождении?)
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analitik1998
Ответ Андрей Хенто
Ну парень на самом деле заслужил это своей игрой, не по годам зрелую игру демонстрирует.
А вот и свидетель зрелой игры подъехал.)
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-2
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Nikro9
А теперь представьте условный Зенит, выпускает в 1/8 финала ЛЧ 16-летнего парня…сюр😂

Из наших молодых почему то вспоминается только Дзагоев у ЦСКА и Шишкин у спартака в матчах против баварии)
+7
-2
+5
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Kirik001
Ответ Rick Sorkin
Он во Франции родился и, следовательно, вряд ли имеет поддельный паспорт. Если речь об этом
Ни о чем не говорит когда он родился во Франции. Африканцы те ещё артисты
+6
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камикадзе
👍🏻
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deadjoker
Ну наконец-то про футбол новости!
0
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yalyon
Наконец-то я дожил до того, когда начинают появляться игроки младше меня. Прям старым сейчас почувствовал
+2
-1
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VuNePonimaete
16-летний хавбек Псж Заир-Эмери - самый молодой игрок вылетевший из плей-офф ЛЧ, сори за спойлеры
+4
-4
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Роман Шевцов
Кто был до него самым молодым в по?
+1
0
+1
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rigobersong
Удачи пареньку, Должун в 16 мелочь на сиги стрелял:))
+1
-6
-5
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Rick Sorkin
Ответ igls54
Да, ладно. Парень на все 20 выглядит
Он во Франции родился и, следовательно, вряд ли имеет поддельный паспорт. Если речь об этом
+40
0
+40
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Ответ Kemal Gul
У Галатье стальные нервы и яйца, в этом ему не откажешь. А парню удачи!
а что ему будет то? самое плохое что может с ним случиться, получит неустойку и вернется в очередной средняк.
+9
-3
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Андрей Хенто
Ответ Kemal Gul
У Галатье стальные нервы и яйца, в этом ему не откажешь. А парню удачи!
Ну парень на самом деле заслужил это своей игрой, не по годам зрелую игру демонстрирует.
+12
-3
+9
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igls54
Да, ладно. Парень на все 20 выглядит
+9
-4
+5
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Kemal Gul
У Галатье стальные нервы и яйца, в этом ему не откажешь. А парню удачи!
+30
-3
+27
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