16-летний хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории ЛЧ, вышедший в старте в плей-офф

выйдет в стартовом составе « » против «Баварии».

В возрасте 16 лет и 343 дней хавбек «ПСЖ» стал самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – « ».

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