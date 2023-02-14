Канселу, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг, Горетцка и де Лигт – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»
Полузащитник Томас Мюллер не попал в стартовый состав «Баварии» на игру с «ПСЖ».
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:
Вратарь: Ян Зоммер;
Защитники: Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Жоау Канселу;
Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Лерой Сане, Кингсли Коман, Джамал Мусиала;
Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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Они в лч играли в плэй оф против м ю .
Его не заявили на матч так как он играл уже за зенит в той лч. Почему сейчас кансело который играл в групповом этапе выходит за другой клуб? Правила изменили, я вроде слежу и не читал подобных новостей