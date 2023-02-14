Канселу, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг, Горетцка и де Лигт – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»

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Полузащитник Томас Мюллер не попал в стартовый состав «Баварии» на игру с «ПСЖ».

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:

Вратарь: Ян Зоммер;

Защитники: Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Жоау Канселу;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Лерой Сане, Кингсли Коман, Джамал Мусиала;

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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15 комментариев

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Михаил Хромаков
Ответ pasha_t
Помню когда Аршавин ток перешел в арсенал Они в лч играли в плэй оф против м ю . Его не заявили на матч так как он играл уже за зенит в той лч. Почему сейчас кансело который играл в групповом этапе выходит за другой клуб? Правила изменили, я вроде слежу и не читал подобных новостей
да, изменили правила лет 5 назад
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pasha_t
Помню когда Аршавин ток перешел в арсенал
Они в лч играли в плэй оф против м ю .
Его не заявили на матч так как он играл уже за зенит в той лч. Почему сейчас кансело который играл в групповом этапе выходит за другой клуб? Правила изменили, я вроде слежу и не читал подобных новостей
+1
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kvn9
Ответ vilayez
в последнем матче с бохумом он слева играл
В первом тайме наверное, в перерыве вышел Дэвис вместо Мюллера, и он ушёл направо, поэтому и запомнилось.
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Роман
Бавария ожидаемо победит!
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vilayez
Ответ kvn9
Я надеюсь, он знает, что делает. Нет Томаса, это смело, да ещё и Дэвиса, значит Канселу планируется слева, он играл там в МС, но в Баварии ни разу.
в последнем матче с бохумом он слева играл
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kvn9
Я надеюсь, он знает, что делает. Нет Томаса, это смело, да ещё и Дэвиса, значит Канселу планируется слева, он играл там в МС, но в Баварии ни разу.
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Рафаэль Хазиев
Ответ Live_Kost
А где Мане?
Ко второму матчу будет готов
0
-1
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Live_Kost
А где Мане?
0
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-1
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Гениальный камень
Ответ Вакилич
Дэвис и Мюллер на банке? Мдэ..
Думаю для 2 тайма берегут
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-2
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Вакилич
Дэвис и Мюллер на банке? Мдэ..
0
-2
-2
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Jor Hakobyan
Ответ yarmuck
С де Лихтом один пенальти в ворота Баварии обеспечен
Конечно вся надежда заработать пеналти. Симулянт есть, пеналтист есть, а про черепашку лучше не говорить.
+8
-6
+2
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Андрей Гаврилов
Mia san Mia!
+4
-3
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Владислав
Ну что ж... Ограничусь тремя словами-«Mia san Mia!»
+16
-7
+9
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Jor Hakobyan
Удачи Мюнхенцам.
+29
-6
+23
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yarmuck
С де Лихтом один пенальти в ворота Баварии обеспечен
+4
-4
0
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