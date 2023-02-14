Канселу, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг, Горетцка и де Лигт – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»

Полузащитник Томас Мюллер не попал в стартовый состав «Баварии» на игру с «ПСЖ».

Главный тренер мюнхенцев с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:

Вратарь: ;

Защитники: , Маттейс де , Бенжамен Павар, Жоау Канселу;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, , Кингсли Коман, Джамал Мусиала;

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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