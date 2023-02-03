Селюк о Захаряне: «Футболист не про «Челси». Ему порой и в РПЛ физики не хватает, что говорить об Англии»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Селюк Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

– Как к слухам про «Челси» и Захаряна относитесь?

— Думаю, изначально это в большей степени был агентский вброс, как обычно у нас это происходит. Так что не верю в этот переход.

Захарян — футболист немножко не про «Челси». Ему порой и в российском чемпионате физики не хватает, что говорить об Англии. Ему лучше играть в Испании, этот стиль ему больше подходит. Поэтому и важно иметь хорошего менеджера‑наставника, который скажет, где лучше играть.

Своим футболистам я указываю, куда переходить, а не они мне. Если я вижу, что в каком‑то месте он будет не востребован, зачем туда идти? У каждого игрока свои данные, менталитет. Поэтому и Мхитарян не так феерил в Англии, не был так ярок. Он поехал в Италию и смотрится там хорошо.

— Вы говорите, что Захарян бы мог неплохо смотреться в Испании. А его фамилия там звучит вообще?

— Да нет, так же не бывает. Есть миллион футболистов таких во всех регионах. Чтобы начали говорить, нужно иметь человека, который тебя представит, – сказал футбольный агент.

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5 комментариев

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Кто-то_из_Грота
«Вот то ли дело Гогуа…»
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Nogoi89
Ответ Sobachkin
Хайпу было больше, чем выхлопа. Мудрик в Челси, а Захарян в Дмнамо
Мудрику 22, Захаряну 19. У второго времени вагон и тележка. Но, справедливости ради, ему надо в Испанию, скорее, по стилю больше подойдёт.
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ygcn5c2ty9
Селюк агент не про Захаряна. Клоун вылизывающи* Ротенбергам
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Sobachkin
Хайпу было больше, чем выхлопа. Мудрик в Челси, а Захарян в Дмнамо
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Собака хаски в маске
Да что прикопались прям, Захарян и Челси...Человек стрельнул разок - и понеслось.Жаль что у Агаларова не крутой агент,а так бы можно было бы начать разговоры про переход его в Реал,в пару к Бензема, а не в Ахмат
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