Селюк о Захаряне: «Футболист не про «Челси». Ему порой и в РПЛ физики не хватает, что говорить об Англии»

высказался о возможном переходе хавбека « » в «Челси».

– Как к слухам про «Челси» и Захаряна относитесь?

— Думаю, изначально это в большей степени был агентский вброс, как обычно у нас это происходит. Так что не верю в этот переход.

Захарян — футболист немножко не про «Челси». Ему порой и в российском чемпионате физики не хватает, что говорить об Англии. Ему лучше играть в Испании, этот стиль ему больше подходит. Поэтому и важно иметь хорошего менеджера‑наставника, который скажет, где лучше играть.

Своим футболистам я указываю, куда переходить, а не они мне. Если я вижу, что в каком‑то месте он будет не востребован, зачем туда идти? У каждого игрока свои данные, менталитет. Поэтому и Мхитарян не так феерил в Англии, не был так ярок. Он поехал в Италию и смотрится там хорошо.

— Вы говорите, что Захарян бы мог неплохо смотреться в Испании. А его фамилия там звучит вообще?

— Да нет, так же не бывает. Есть миллион футболистов таких во всех регионах. Чтобы начали говорить, нужно иметь человека, который тебя представит, – сказал футбольный агент.