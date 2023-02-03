«Я с детства за Роналду. Тренер начудил – и Португалия вылетела. Потом за Аргентину болел». Захарян о ЧМ-2022
Арсен Захарян ответил на вопрос о том, кого поддерживал на ЧМ-2022.
– Пока вы отдыхали, прошел чемпионат мира. Какие главные впечатления от него остались? За кого болел? Я вот была за Аргентину.
– Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него.
Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я тоже за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Лионель Месси выиграл. К тому же он отлично провел этот чемпионат мира.
– У тебя есть футболка с именем Роналду?
– Да, дома в рамке висит футболка с его автографом, – сказал полузащитник «Динамо» в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Сборная Португалии проиграла команде Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.
Он молод и у него много лет карьеры впереди
И этот "начудивший" может стать его тренером лет через 5-10
И тогда будет неприятный осадочек
Второй просто значок.