«Я с детства за Роналду. Тренер начудил – и Португалия вылетела. Потом за Аргентину болел». Захарян о ЧМ-2022

ответил на вопрос о том, кого поддерживал на .

– Пока вы отдыхали, прошел чемпионат мира. Какие главные впечатления от него остались? За кого болел? Я вот была за Аргентину.

– Я с детства за , так что болел за него.

Но там тренер начудил, и быстро вылетела. Потом я тоже за Аргентину болел. Хотелось, чтобы выиграл. К тому же он отлично провел этот чемпионат мира.

– У тебя есть футболка с именем Роналду?

– Да, дома в рамке висит футболка с его автографом, – сказал полузащитник «Динамо» в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Сборная Португалии проиграла команде Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.