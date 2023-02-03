«Я с детства за Роналду. Тренер начудил – и Португалия вылетела. Потом за Аргентину болел». Захарян о ЧМ-2022

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Евгения Медведева Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян ответил на вопрос о том, кого поддерживал на ЧМ-2022.

– Пока вы отдыхали, прошел чемпионат мира. Какие главные впечатления от него остались? За кого болел? Я вот была за Аргентину.

– Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него.

Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я тоже за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Лионель Месси выиграл. К тому же он отлично провел этот чемпионат мира.

– У тебя есть футболка с именем Роналду?

– Да, дома в рамке висит футболка с его автографом, – сказал полузащитник «Динамо» в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Сборная Португалии проиграла команде Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

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39 комментариев

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leeexxxxtml
Ответ mr kovalsky
А сколько раз радовался лчшкам и выигрышам?)
Тогда пукан горел у Gravdaara. Сейчас последствия.
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Gravdaar Iyaad
Ответ Phantasmogory
И чем там тренер начудил?
Вообще ему стоило бы придержать свой язычок
Он молод и у него много лет карьеры впереди
И этот "начудивший" может стать его тренером лет через 5-10
И тогда будет неприятный осадочек
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U
"— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов?"(с)
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Егор .
Ответ Парень со двора Шмурнова
Хаха, у хейтеров Рона в последние дни настоящий разрыв пер.. шаблонов - уже столько классных игроков высказались в пользу португальца7, что местные пациенты не в состоянии это принять 🥲
Конечно разрывает...от смеха над кринжом🤣
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Парень со двора Шмурнова
Хаха, у хейтеров Рона в последние дни настоящий разрыв пер.. шаблонов - уже столько классных игроков высказались в пользу португальца7, что местные пациенты не в состоянии это принять 🥲
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А.Э.РАСИМ
Ответ Подлый Интригант
два титула, попрошу
Один.
Второй просто значок.
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Подлый Интригант
Ответ А.Э.РАСИМ
Тем, что выиграл для Португалии единсивенный титул.
два титула, попрошу
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Gigue TV
Ответ AF007
Включил клубничного в заявку
Так и есть
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Рустам Атаев
Ответ GuruFutbola
Кто это
Гуру футбола!
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Крыжовник Анатолий
Ответ Marcs
В футболе не разбирается раз за Роналду
То есть, болеть за своего любимого игрока значит не разбираться в футболе? Смехотворно. Мой любимый игрок Бранислав Иванович. И это не значит, что я его считаю самым лучшим игроком в истории.
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Michael Boldyrev
Да, сечет Арсен - выпускать Рона было ошибкой. Держал бы его на скамейке до финала (до финала финала - как Дибалу), глядишь и Рон был бы чемпионом.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Phantasmogory
И чем там тренер начудил?
В матче с Марокко играли в навесы без высокорослых нападающих
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Wade Winston
Выключил реакцию клубники в командном чате
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Alexandr Donskoy
А если выиграл бы Иран, болел бы за Азмуна)
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mr kovalsky
Ответ Gravdaar Iyaad
"С детства за Криштиану Роналду" Ля, чувак, сочувствую. Сколько раз пукан горел у тебя
А сколько раз радовался лчшкам и выигрышам?)
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Гамарджоба Генацвале
Теперь Захаряна запишут в неадекваты и в плохие фитболисты после такого признания "эксперты" Спортса.
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Tazemyrat Kemalow
Мне кажется он стесняется что болел за ранальда, а то не говорил бы,, с детства ’’
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aidos_1979
Захарян = смесь ригобера и великого алонсо)
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Олег М
Глор получается 🤔
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mr kovalsky
Ну все, Арсен, теперь ты больше не футболист, а диванный хейтер
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Оригинальный Ник
Ответ Phantasmogory
И чем там тренер начудил?
Тем, что единственным тактическим решением на матч с Марокко было оставить Роналду на банке. Молодец, с пятого матча догадался, дальше что? А ничего, что с клубничным, что без него команда не могла дойти до ворот. Не говоря уже о том, что Роналду можно было вообще не заявлять на ЧМ, раз он был таким мешком
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А.Э.РАСИМ
Ответ Phantasmogory
И чем там тренер начудил?
Тем, что выиграл для Португалии единсивенный титул.
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AXEL7
Признание глора
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GuruFutbola
Кто это
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А.Э.РАСИМ
Это как то по армянски, нет?
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