Стала известна опция выкупа для топ-лиг Европы.

« » утверждает, что следующим летом эта опция составит 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.

Футболист видит продолжение карьеры в Европе, его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписывать соглашение с любым клубом. Возможно, летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле.

Ранее стало известно, что Арсена хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош», но хавбек доиграет сезон в « ».

Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.

Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.