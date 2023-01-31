У Захаряна будут отступные 25 млн евро для клубов топ-лиг Европы летом («СЭ»)
Стала известна опция выкупа Арсена Захаряна для топ-лиг Европы.
«Спорт-Экспресс» утверждает, что следующим летом эта опция составит 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.
Футболист видит продолжение карьеры в Европе, его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписывать соглашение с любым клубом. Возможно, летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле.
Ранее стало известно, что Арсена хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош», но хавбек доиграет сезон в «Динамо».
Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.
Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Другое дело, что он сдал в этом сезоне. Может весной покажет себя в полной крассе, для интереса в Европе. Посмотрим.
закрытием трансферного окна...