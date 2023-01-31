У Захаряна будут отступные 25 млн евро для клубов топ-лиг Европы летом («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Стала известна опция выкупа Арсена Захаряна для топ-лиг Европы.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что следующим летом эта опция составит 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.

Футболист видит продолжение карьеры в Европе, его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписывать соглашение с любым клубом. Возможно, летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле.

Ранее стало известно, что Арсена хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош», но хавбек доиграет сезон в «Динамо».

Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.

Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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34 комментария

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Мукунку хороший
А чего не 50 млн евро.? Вроде посмешнее будет)))
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Алексей Гусев
Ответ Wiley Fox
Дураков нет его за 25 покупать
ну нашелся же дурак Мудрика за 100 взять...
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TheSportNik
Ну могли написать и 125 млн., ведь все равно никто не заплатит такие деньги.
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Алексей Гусев
Ответ инок
Захарян неплохой (но не более того) футболист. А такими заметками его пытаются распиарить перед закрытием трансферного окна...
ну за подобного Челси вон 100 вывалил...
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Алексей Гусев
Ответ Victor NT
Видимо переподписал контракт, раз отступные появились. Другое дело, что он сдал в этом сезоне. Может весной покажет себя в полной крассе, для интереса в Европе. Посмотрим.
не появились, а выросли, летом Челси давал 15 и это был именно пункт в контракте.
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Алексей Гусев
Ответ Ashan Sorokin
Хотел бы перейти, перешёл бы, тут Ромка деньги свои за Челси возвращает так что было бы желание но 25 лямов за него никто не даст
есть чему нам поучиться у соседей из почти пустой территории))) Иной раз стоит одевать розовые очки, и вырубать хейт всего нашего.
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Ashan Sorokin
Хотел бы перейти, перешёл бы, тут Ромка деньги свои за Челси возвращает так что было бы желание но 25 лямов за него никто не даст
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Александр Сорокин
А как же очередная новость, что Челси почти купил?
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Victor NT
Видимо переподписал контракт, раз отступные появились.
Другое дело, что он сдал в этом сезоне. Может весной покажет себя в полной крассе, для интереса в Европе. Посмотрим.
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LLiriKK
Для Арсена это сродни приговору. Вот тебе и поиграл в Европе.
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PIT-BUL
Привет Динамо )))) вот и закончился футболист Арсенка )
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инок
Захарян неплохой (но не более того) футболист. А такими заметками его пытаются распиарить перед
закрытием трансферного окна...
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Марк Рейман
Челси за тик-токера 100 отвалил. А тут хотя бы человек в футбол умеет играть.
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kk.abb
Ответ KMR
Один уже заиграл в Торино. Этому в Аяччо?
Торино лучше, чем любой клуп РПЛ как минимум потому что играет в нормальной лиге, а не в болоте закрытом.
+5
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Wiley Fox
Дураков нет его за 25 покупать
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kk.abb
Понятно, до конца жизни в Динамо.
+1
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KMR
Ответ V_J_I_K
А что не так с Торино?
ЛЧ и борьба за 10-ку.
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KMR
Ответ AMORR_987
Так он реально заиграл в Торино.
Ну т.е ожидания ЛЧ,а реальность - заиграл
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V_J_I_K
Ответ KMR
Один уже заиграл в Торино. Этому в Аяччо?
А что не так с Торино?
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ZarvuR2020
Ну удачи, ага
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Дмитрий9779
Смысл платить сейчас 25,если через год бесплатно можно подписывать контракт?
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ТрактоПоктер
Ответ Адепт Суперлиги
Ну, раз для российских на будет, то Зенит его просто так заберёт
Ну если он действительно рвётся в Европу, то сам в Зенит не пойдет....
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Александр Никитин
😂😂😂
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Михаил1970
Беги Форест, беги!
0
0
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AMORR_987
Ответ KMR
Один уже заиграл в Торино. Этому в Аяччо?
Так он реально заиграл в Торино.
+27
-1
+26
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