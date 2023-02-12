Пике назвал «позором «Реала» пенальти на Пепе в матче с «Эльче» в сезоне-2012/13. Касильяс ответил: «Позор был с «Челси»

и поспорили о судейских ошибках в пользу «Реала» и «Барселоны».

Бывшие игроки сборной Испании были гостями стрима блогера Spursito на Twitch в субботу, 11 февраля. Пике вспомнил эпизод в матче «Реала» против « » в в сезоне-2012/13, когда арбитр встречи Сесар Муньис Фернандес назначил пенальти в спорном эпизоде с , который реализовал Криштиану Роналду.

«Это самый позорный момент в истории «Реала» или один из них», – сказал бывший защитник «Барселоны».

«Позор был с «Челси», – ответил ему Касильяс, намекая на полуфинальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в ходе которого главный арбитр Том-Хеннинг Эвребе совершил несколько серьезных ошибок – в частности, не назначил пенальти за игру Пике рукой в штрафной площади.

Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор.

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