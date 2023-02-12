Пике назвал «позором «Реала» пенальти на Пепе в матче с «Эльче» в сезоне-2012/13. Касильяс ответил: «Позор был с «Челси»

Теги Челси Пепе Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Жерар Пике Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе Эльче Сесар Муньис Фернандес ахахаха Футбол

Икер Касильяс и Жерар Пике поспорили о судейских ошибках в пользу «Реала» и «Барселоны».

Бывшие игроки сборной Испании были гостями стрима блогера Spursito на Twitch в субботу, 11 февраля. Пике вспомнил эпизод в матче «Реала» против «Эльче» в Ла Лиге в сезоне-2012/13, когда арбитр встречи Сесар Муньис Фернандес назначил пенальти в спорном эпизоде с Пепе, который реализовал Криштиану Роналду.

«Это самый позорный момент в истории «Реала» или один из них», – сказал бывший защитник «Барселоны».

«Позор был с «Челси», – ответил ему Касильяс, намекая на полуфинальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в ходе которого главный арбитр Том-Хеннинг Эвребе совершил несколько серьезных ошибок – в частности, не назначил пенальти за игру Пике рукой в штрафной площади.

Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор.

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61 комментарий

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Бехзод Арипов
Ответ Евгений Дремов
Так то еще позорно не замечанный фол на голкипере ПСЖ. И это при ВАР.
Ну и про позорный 6-1 с псж вспомните )
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Raindrop Drop Top
Ответ Роман
Эвребе отпахал на Барсу в 2009 году, зато сейчас безработный на Мальдивах живёт. Скоро в зал славы внесут. Его вклад в победу был самым весомым.
Попадет в легендарные ряды к Чакыру, Клаттенбургу и Кашаи
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Booster
Ответ D1sant
Пару дней назад пересматривал ключевые моменты того матча. Безусловно судья должен был давать пенальти (два стопроцентных за игру рукой) в ворота Барсы. Но при этом эти эпизоды случились после липовой красной в адрес Абидаля. До этого «мощные» африканские форварды Челси валились в штрафной площади от малейшего касания. Я не отбеляю ошибки судейства, и считаю, что Челси более заслужил выход (во втором матче), но была и ключевая ошибка, лишившая Барсу игрока, а это немаловажно. Я понимаю, что принято поливать Барсу за этот матч, но все не так однозначно и однобоко.
Не всё так однозначно, о да! :)))
Браво, стоит пересмотреть ещё раз. Никогда не забуду выражения лица Баллака бегущего за удирающим Эвребе
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ZamoRano
Ответ Сергей Петров
это с Реалом в 2011 вытащили Барсу??Каким образом?
Удаление Пепе в первой игре, которого Маур поставил опорником-собакой персонально против Месси, Пепе удаляют, в центре поля дырка, Месси спокойно забивает два. Второй матч, чистый гол Реала не засчитан.
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gPk
Ответ Konvicted
Касильяс ткнул пикешу мордой в самый позорный судейский произвол в истории футбола как нашкодившего котенка в собственную лужу.
Так самый позорный был в матчах с Баварией ..Там вроде ещё какой-то сливочный судейский проект играл который в финалах ЛЧ умудряюется забивать голы из офсайдов ,а судьи их засчитывают..
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Роман
Эвребе отпахал на Барсу в 2009 году, зато сейчас безработный на Мальдивах живёт.
Скоро в зал славы внесут. Его вклад в победу был самым весомым.
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Владимир Владимирович
Ответ ZarvuR2020
"Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор." ))))
Ну молодец , что не стал до конца спорить как упоротый )
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Евгений Дремов
Так то еще позорно не замечанный фол на голкипере ПСЖ. И это при ВАР.
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mr kovalsky
Ответ Sergio666
Все знающие или, точнее сказать, интересующиеся всё помнят или знают где это найти. Я имею ввиду и фэйлы с Реалом (как Ди Стефано они перетянули. Или вообще вспомнить ЛЧ 17/18, там аж 3 этапа с эпичными фэйлами!!!) 1/8 финала. Джанлука Рокки назначил пенальти за игру рукой Серхио Рамоса и не придумал офсайд у Килиана Мбаппе в опасной атаке. 1/4 финала. Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Юве. Типа фол со стороны Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе. Именно в тот день удалённый Джи Джи произнёс свою знаменитую фразу про «мусорное ведро». Ну и полуфинал! Там, простите, Куйперс жестко обделял "пенальтями" Баварию. Прям вот не хочу и не дам))). Короче VAR не было тогда и в итоге 3 раза Реал отскакивал и взял ушастый кубок. Ну а Барса с Челси - это дааааа. Я болельщик как раз синегранатовых и мне было стыдно. А еще очень хорошо, что они в великий камбэк с ПСЖ потом вылетели, ибо не дело так выигрывать чемпионство (хотя матч был по эмоциям на все 200)
«Вара не было и Реал выиграл 3 ушастых»
Вар есть и Реал выиграл еще один ушастый, после ВАР а Барселона второй сезон подряд в ле играет, это тоже как то взаимосвязано?
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gudvinbrok@gmail.com
Игрок Шахтера твитнул Касильясу, самая позорная моя спина 😂
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Nacho13
Ответ Rosberg005
Матч с эльче помнит только пике и очень сильно неравнодушные. А вот игру с Челси помнит весь мир
да что там мир? Некий человек с ником DolJun до сих пор просыпается в холодном поту каждый день
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atomio
Ответ Eden Hazard
Забавно то, что про Абидаля стали вспоминать лет через 5. Когда отъявленным барсаглорам надоело то, что этот матч все ещё помнят. Не трудитесь, товарищи, орите сколько угодно про Абидаля, выдумывайте стимуляции Дрогба, Анелька, отрицайте руку вратаря Пике, да что угодно говорите. Не только для болельщиков Реала и Челси. Для всего мира этот матч всегда будет самым позорным с точки зрения судейства. А Эвребе - худший судья. Так думают все, кроме барсаглоров. Смиритесь уже. Барсу вытащили тогда за уши. И подобных прецедентов столь наглых не было, и не будет, надеюсь, хоть тресните, но вам с этим жить)
три судейские подряд ЛЧ Реала - вот где самый топ. до сих пор в глазах стоят разные эпизоды из плэй-оффов, по типу - игра Марсело рукой в своей штрафной после прострела, два гола португальской примы из офсайда (причем один километровый) против Баварии - когда она весь матч по факту возила рояль по газону и прочее прочее....
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1CEMAN
Ответ ZarvuR2020
"Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор." ))))
Пуке: "Ой, всё!"
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Роман
Эвребе, Айтейкин легенды Барселоны.
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Марслан Акматалиев
Матч с Баварией в полуфинале тоже многие помнят
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D1sant
Ответ Rosberg005
Матч с эльче помнит только пике и очень сильно неравнодушные. А вот игру с Челси помнит весь мир
Пару дней назад пересматривал ключевые моменты того матча. Безусловно судья должен был давать пенальти (два стопроцентных за игру рукой) в ворота Барсы. Но при этом эти эпизоды случились после липовой красной в адрес Абидаля. До этого «мощные» африканские форварды Челси валились в штрафной площади от малейшего касания. Я не отбеляю ошибки судейства, и считаю, что Челси более заслужил выход (во втором матче), но была и ключевая ошибка, лишившая Барсу игрока, а это немаловажно. Я понимаю, что принято поливать Барсу за этот матч, но все не так однозначно и однобоко.
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Сергей Петров
Ответ Shuller18
Ну да, мне тут доказывал один сектант, что оказывается Челси вытащили в том противостоянии. Якобы в первой игре не поставили пенальти на Анри, на что я ответил, мол, если на Анри должны были ставить точку, то Овребе не 3-4 пенальти зажал Челси, а штук 6. Удаление Абидаля норвежца не оправдывает ни разу, к тому моменту Барса уже должна была гореть в несколько мячей. Вот забавно, что в полуфинале 2009, что в полуфинале 2011 Барсу нехило так вытащили судьи. И если бы не они, хоть кто-то бы заикался о той тошниловке Гвардиолы как о лучшей в истории?)
это с Реалом в 2011 вытащили Барсу??Каким образом?
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Parce
Ответ ZarvuR2020
"Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор." ))))
А зачем, для этого есть спортс
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Michael_the_creator
Уничтожил
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Shuller18
Ответ Sergio666
Все знающие или, точнее сказать, интересующиеся всё помнят или знают где это найти. Я имею ввиду и фэйлы с Реалом (как Ди Стефано они перетянули. Или вообще вспомнить ЛЧ 17/18, там аж 3 этапа с эпичными фэйлами!!!) 1/8 финала. Джанлука Рокки назначил пенальти за игру рукой Серхио Рамоса и не придумал офсайд у Килиана Мбаппе в опасной атаке. 1/4 финала. Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Юве. Типа фол со стороны Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе. Именно в тот день удалённый Джи Джи произнёс свою знаменитую фразу про «мусорное ведро». Ну и полуфинал! Там, простите, Куйперс жестко обделял "пенальтями" Баварию. Прям вот не хочу и не дам))). Короче VAR не было тогда и в итоге 3 раза Реал отскакивал и взял ушастый кубок. Ну а Барса с Челси - это дааааа. Я болельщик как раз синегранатовых и мне было стыдно. А еще очень хорошо, что они в великий камбэк с ПСЖ потом вылетели, ибо не дело так выигрывать чемпионство (хотя матч был по эмоциям на все 200)
По четвертьфиналу: главным аргументом того, что влетевший в спину Васкесу Бенатиа не фолил, было:
Ну там же Буффон!
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Sergio666
Ответ Rosberg005
Матч с эльче помнит только пике и очень сильно неравнодушные. А вот игру с Челси помнит весь мир
Все знающие или, точнее сказать, интересующиеся всё помнят или знают где это найти. Я имею ввиду и фэйлы с Реалом (как Ди Стефано они перетянули. Или вообще вспомнить ЛЧ 17/18, там аж 3 этапа с эпичными фэйлами!!!)
1/8 финала. Джанлука Рокки назначил пенальти за игру рукой Серхио Рамоса и не придумал офсайд у Килиана Мбаппе в опасной атаке.
1/4 финала. Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Юве. Типа фол со стороны Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе. Именно в тот день удалённый Джи Джи произнёс свою знаменитую фразу про «мусорное ведро».
Ну и полуфинал! Там, простите, Куйперс жестко обделял "пенальтями" Баварию. Прям вот не хочу и не дам))).
Короче VAR не было тогда и в итоге 3 раза Реал отскакивал и взял ушастый кубок.
Ну а Барса с Челси - это дааааа. Я болельщик как раз синегранатовых и мне было стыдно. А еще очень хорошо, что они в великий камбэк с ПСЖ потом вылетели, ибо не дело так выигрывать чемпионство (хотя матч был по эмоциям на все 200)
+11
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Konvicted
Ответ Адилет Асанкожоев
А пенальти на Альбе с Эйбаром в сезоне 2016-17 это что? Позор футбола?
ух, это было легендарно!
https://www.youtube.com/watch?v=E_By7UzdHmI
+5
-4
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SCHOKKKK
Лучше, чем Касильяс и не скажешь 😂

Барселона - позор футбола 😂
+8
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Konvicted
Касильяс ткнул пикешу мордой в самый позорный судейский произвол в истории футбола как нашкодившего котенка в собственную лужу.
+12
-4
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Пацанчик реальный
Урыли Пике,самое смешное что весь мир согласен,что это был позор со стороны ФК Рычаг,я даже на этом сайте спорил с некоторыми «особоодаоенными» фанатами Бчк,которые утверждали,что там все справедливо!Типичное поведение ФК Рычаг - когда кому-то подсаживают это ужас и позор,но когда из судьи откровенно за уши тащат это норм!
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