Пике назвал «позором «Реала» пенальти на Пепе в матче с «Эльче» в сезоне-2012/13. Касильяс ответил: «Позор был с «Челси»
Икер Касильяс и Жерар Пике поспорили о судейских ошибках в пользу «Реала» и «Барселоны».
Бывшие игроки сборной Испании были гостями стрима блогера Spursito на Twitch в субботу, 11 февраля. Пике вспомнил эпизод в матче «Реала» против «Эльче» в Ла Лиге в сезоне-2012/13, когда арбитр встречи Сесар Муньис Фернандес назначил пенальти в спорном эпизоде с Пепе, который реализовал Криштиану Роналду.
«Это самый позорный момент в истории «Реала» или один из них», – сказал бывший защитник «Барселоны».
«Позор был с «Челси», – ответил ему Касильяс, намекая на полуфинальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, в ходе которого главный арбитр Том-Хеннинг Эвребе совершил несколько серьезных ошибок – в частности, не назначил пенальти за игру Пике рукой в штрафной площади.
Пике, в свою очередь, посмеялся над замечанием Касильяса вместе с остальными гостями, после чего заявил, что не хочет продолжать спор.
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Браво, стоит пересмотреть ещё раз. Никогда не забуду выражения лица Баллака бегущего за удирающим Эвребе
Скоро в зал славы внесут. Его вклад в победу был самым весомым.
Вар есть и Реал выиграл еще один ушастый, после ВАР а Барселона второй сезон подряд в ле играет, это тоже как то взаимосвязано?
Ну там же Буффон!
1/8 финала. Джанлука Рокки назначил пенальти за игру рукой Серхио Рамоса и не придумал офсайд у Килиана Мбаппе в опасной атаке.
1/4 финала. Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Юве. Типа фол со стороны Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе. Именно в тот день удалённый Джи Джи произнёс свою знаменитую фразу про «мусорное ведро».
Ну и полуфинал! Там, простите, Куйперс жестко обделял "пенальтями" Баварию. Прям вот не хочу и не дам))).
Короче VAR не было тогда и в итоге 3 раза Реал отскакивал и взял ушастый кубок.
Ну а Барса с Челси - это дааааа. Я болельщик как раз синегранатовых и мне было стыдно. А еще очень хорошо, что они в великий камбэк с ПСЖ потом вылетели, ибо не дело так выигрывать чемпионство (хотя матч был по эмоциям на все 200)
https://www.youtube.com/watch?v=E_By7UzdHmI
Барселона - позор футбола 😂