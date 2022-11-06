Месси не отреагировал на уход Пике из футбола в соцсетях и не планирует это делать из-за конфликта
Лионель Месси не отреагировал на уход Жерара Пике из «Барселоны».
Аргентинский нападающий «ПСЖ» не прокомментировал в инстаграме решение бывшего партнера по «Барселоне» о завершении карьеры.
Как пишет каталонский сайт El Nacional, Месси и не планирует публично прощаться с Пике. Это связано с конфликтом футболистов, который развился в последние годы.
Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.
Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.
Месси и Пике вместе играли за «Барселону» с 2008 по 2021 год. За это время они выиграли в составе команды 30 трофеев.
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