Месси не отреагировал на уход Пике из футбола в соцсетях и не планирует это делать из-за конфликта

не отреагировал на уход из «Барселоны».

Аргентинский нападающий не прокомментировал в инстаграме решение бывшего партнера по «Барселоне» о завершении карьеры.

Как пишет каталонский сайт El Nacional, Месси и не планирует публично прощаться с Пике. Это связано с конфликтом футболистов, который развился в последние годы.

Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Месси и Пике вместе играли за «Барселону» с 2008 по 2021 год. За это время они выиграли в составе команды 30 трофеев.

«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру