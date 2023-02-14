Песков о драке «Шинника» и «Миная»: «Это вопрос не к нам»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Дмитрий Песков Политика Минай Футбол

Дмитрий Песков отреагировал на драку игроков «Шинника» и «Миная».

Ранее во вторник стало известно о произошедшей накануне вечером драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал пресс-секретарь президента России.

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92 комментария

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Сергей Орлов
Песков, конечно, абсолютно бессмысленное существо.
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sportsgamno
Ответ BeastI666I
во время войны?! да ладно... ты уверен?! Сборная США со сборной Ирака (ирана, не суть) играла на ЧМ пару месяцев назад... даже драки не было! Весь мир друг другу вопросы задавал не только пресс секретаря спрашивали... вообще все высказались! ты вообще с луны!
это обычная бытовуха, новость для лайф ру, ну и нынешнего спортсру
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sportsgamno
Ответ Mixalblch
ты специально зарегился, чтобы это написать?
так то я тут с 2007 года а то и раньше, еще не было даты регистрации.
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Recreated
Ответ Dizzod
так на 2 команды. если бутылка литровая а пили по 10 человек в каждой команде то получается по 250 грам на каждого.
В командах, и в той и в той не все пьют!
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Mixalblch
Ответ sportsgamno
будет ли очередной пользователь шутник высирать нечто похожее
ты специально зарегился, чтобы это написать?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Олег Ивакин
скоро будет год, как происходит страшный инцидент.
Пожалуй больше.
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BeastI666I
Ответ sportsgamno
да этот вопрос рядовой вобще не стоит обсуждения со стороны пресс секретаря. в сша в голову никому не пришло подобное спрашивать лиц такого уровня
во время войны?! да ладно... ты уверен?! Сборная США со сборной Ирака (ирана, не суть) играла на ЧМ пару месяцев назад... даже драки не было! Весь мир друг другу вопросы задавал не только пресс секретаря спрашивали... вообще все высказались!
ты вообще с луны!
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Recreated
Ответ haymaker
Вот именно. Стыдно за парней. Столько и офисный планктон выпьет, от спортсменов ожидаешь лучших результатов.
Офисный планктон выпьет и больше, если интернет будет работать без отказа!
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sportsgamno
Ответ Alex_msk
Именно поэтому я поставил кавычки)
да все нормальные люди давно свалили отсюда, я набегаю иногда в силу свободного времени
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Виктор Литвинов
Ответ владимир семенов
Что ,и там рука Кремля ,у хохлов Вагнер их разматывает,здесь Шинник
Бухнул?
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sportsgamno
Ответ BeastI666I
он должен сказать официальный ответ: разбираемся, уполномоченные органы разберутся и подготовят ответ для прессы... он не вправе говорить, что вопрос не к нему, если дело касается граждан РФ,.. в США он бы уже извинялся или вылетел бы с работы.
да этот вопрос рядовой вобще не стоит обсуждения со стороны пресс секретаря. в сша в голову никому не пришло подобное спрашивать лиц такого уровня
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владимир семенов
Что ,и там рука Кремля ,у хохлов Вагнер их разматывает,здесь Шинник
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Жест Доброй Воли
В том числе к вам. Теперь без средств самообороны лучше не ездить на курорты.
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BeastI666I
Ответ sportsgamno
а что он должен ответить, и вобще зачем ему отвечать на вопрос о бытовухе, может внимание обратить, на тех кто раздувает, типа этой гомноресурса. не?
он должен сказать официальный ответ: разбираемся, уполномоченные органы разберутся и подготовят ответ для прессы... он не вправе говорить, что вопрос не к нему, если дело касается граждан РФ,..
в США он бы уже извинялся или вылетел бы с работы.
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Alex_msk
Ответ sportsgamno
ты наверно сюда пришел неделю назад. эта помойка уже лет 5 о спорте не пишет, превратившись в ципсошную клоаку
Именно поэтому я поставил кавычки)
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roni11
Ответ Bartez1986
5 бутылок виски на сборах? а что не 10? и где вообще новости, что они все план курили?
Думаешь звёзды лучшей лиги мира не пьют на сборах в выходной? К то му же 5 бутылок на 2 команды это капля в море
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TheSportNik
Ответ vladosthebest
По твоей логике пьяный дебош спортсменов среднего калибра, за бугром должен решаться на уровне пресс секретаря президента страны? 🤡
Это не пьяный дебош, а сознательная провокация украинского клуба против российского и государство должно защищать своих граждан.
Промолчим, завтра изобьют уже обычных туристов или их тоже не надо будет защищать?
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BeastI666I
Ответ vladosthebest
Песков и вся шайка противна до безумия, но эта мусорная история не имеет никакого отношения к администрации президента, неважно кто он
ты не понял! это как я за границей попросил помощи посольства , а телка - секретарша сказал, что они делами частных лиц не занимаются! а между тем посольство обязано помогать гражданам - эт отерритория РФ
Так же и здесь. Должностные лица РФ федерального уровня в ответе за всю РФ , за всех граждан! Обязаны быт ьв крусе, давать комментарии, сообщать о предпринятых действиях.
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Аталанта расправила плечи
Ответ Bartez1986
5 бутылок виски на сборах? а что не 10? и где вообще новости, что они все план курили?
Фабьен, ты живешь в мире в котором спортсмены жестко режимят и даже пробки от бутылок не нюхают? Вспомни хотя бы Марибор. Футболисты это особо бестолковый народ, могут и план курить на сборах.
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BeastI666I
Ответ vladosthebest
Обязан?) 🤣👍🏻
да! должностное лицо имеет обязанности и права... ты совсем невежда?! или просто троллишь?
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OSCE
Ой да ладно раздули всё это, как будто раньше этого не было. Ещё в 2011 году помню в Турции нам бухие окраинцы кричали "ооо москали" "слава украине" тоже нарывались и получали в итоге. Это не новость.
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sportsgamno
Ответ Mixalblch
Будет ли эта тема включена в Послание Федеральному Собранию?
будет ли очередной пользователь шутник высирать нечто похожее
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KozlikX
Ответ Ебздрогыч
Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников. По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок). Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив». Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus. В эту версию почему-то больше всего верится
типичные тупоголовые футболисты , причем , что с одной так и с другой стороны , кстати украинцы эту новость любят распространять и афишировать как некую "победу" , читаю их новости ради интереса и сравнения, паблик известный , начинается на У заканчивается на АН , там Украина каждый день во всем побеждает и все у них скоро будет хорошо , и американцы молодцы , хвала им , что дают оружие , а чтобы им кто-то пользовался на улицах скручивают ярых добровольцев, которые сами идут их и звать не надо
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Игорь Серебренников
Петушки, завалите
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sportsgamno
Ответ BeastI666I
Песков: тут наши полномчия всё... окончены ))))) ахахах и эти люди представляют власть.... печалька.
а что он должен ответить, и вобще зачем ему отвечать на вопрос о бытовухе, может внимание обратить, на тех кто раздувает, типа этой гомноресурса. не?
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