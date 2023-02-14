Дмитрий Песков отреагировал на драку игроков «Шинника» и «Миная».

Дмитрий Песков отреагировал на драку игроков « » и « ».

Ранее во вторник стало известно о произошедшей накануне вечером драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.

«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал пресс-секретарь президента России.

«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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