Песков о драке «Шинника» и «Миная»: «Это вопрос не к нам»
Дмитрий Песков отреагировал на драку игроков «Шинника» и «Миная».
Ранее во вторник стало известно о произошедшей накануне вечером драке между игроками российского и украинского клубов в одном из турецких отелей. В настоящий момент обе команды покинули отель. Сообщается, что игроки «Шинника» поселились в гостиницу, в которой проживает женская сборная России, также находящаяся на сборах в Турции.
«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал пресс-секретарь президента России.
«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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ты вообще с луны!
в США он бы уже извинялся или вылетел бы с работы.
Промолчим, завтра изобьют уже обычных туристов или их тоже не надо будет защищать?
Так же и здесь. Должностные лица РФ федерального уровня в ответе за всю РФ , за всех граждан! Обязаны быт ьв крусе, давать комментарии, сообщать о предпринятых действиях.