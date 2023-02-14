«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, где произошла драка. Ярославцы переехали в отель женской сборной России

« » и « » выселились из отеля, где произошла драка между игроками.

Ранее стало известно о массовой драке игроков российского и украинского клубов, поселившихся на время тренировочных сборов в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье. По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля.

Как сообщает «Чемпионат», обе команды покинули отель. Игроки «Шинника» переехали в отель, в котором проживает женская сборная России, также проводящая тренировочные сборы в Турции.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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