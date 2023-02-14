«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, где произошла драка. Ярославцы переехали в отель женской сборной России

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия женский футбол происшествия Первая лига Шинник сборная России жен Чемпионат.com Минай Футбол

«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, где произошла драка между игроками.

Ранее стало известно о массовой драке игроков российского и украинского клубов, поселившихся на время тренировочных сборов в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье. По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля.

Как сообщает «Чемпионат», обе команды покинули отель. Игроки «Шинника» переехали в отель, в котором проживает женская сборная России, также проводящая тренировочные сборы в Турции.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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72 комментария

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krealpmoney
Ответ Metalloid
Ну Шинник устроился лучше всех, в отель к женской сборной я бы тоже не против поселиться. )
это была спланирования акция, видимо :)
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Axl_rose
Бухнуть, подраться и по бабам. Классика.
История высосана из пальца.
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Reece24
Ого, сенсация, помахались спортики.

Открою секрет, для тех кто не знал - за последний год таких ситуаций сотни, если не тысячи по всему миру. На курортах так вообще обычное дело. Просто эти случаи не становятся публичными.

Открою ещё один секрет - эти махачи были и 20 лет назад. Кто-то бухой кричит «хохол/москаль» и понеслась. И те, и те любители помахать кулаками в силу ментальности.

И последний секрет - если раньше в основном это было редкостью, ну типа пьяные разборки или просто неадекваты, то теперь махаться будут все и всюду, как азербайджанцы и армяне, которые прямо посреди дороги вылазят из машин иногда и устраивают шоу.

Такая вот ситуация.
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Алексей Никитин
Ответ Честный контроль
"Шинник" заехал в отель к женской сборной. "Минай" поехал в отель под Артемовск.
изучать подземные оздоровительные комплексы
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Алексей Никитин
Ответ Злобный Конь
Что же мешает проводить тренировочные сборы в России? Крым, Сочи?
вы погоду там смотрели?
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Максим Черкашин
Через день, произошла драка между футболистками сборной России и футболистами Шинника.😄
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Oleg Kolesnikov
Ответ liverpoolart
А про шинник весь мир знает ) типичный имперец
Как будто что-то плохое, ей богу
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Great ManUtd
О чём можно говорить, если у нас в Беларуси многие ругаются и даже дерутся из-за этой ситуации. Часть поддерживает украинцев, часть россиян (большинство). И постоянно при упоминании этой темы начинается ругня.
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Саша Казенкинский
Надо было сразу ехать к девчонкам, а не к хохлам
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Julia_Lawyer
Ответ Злобный Конь
Что же мешает проводить тренировочные сборы в России? Крым, Сочи?
Стоимость. Логистика. Отсутствие достаточного количества полей и полей нужного качества. Отсутствие спарринг-партнеров. Отсутствие персонала и кухни, адаптированной к проведение сборов игровых команд.
Послушайте, уже столько раз говорились и обсуждалось, почему Турция, что даже как-то неловко делать это еще раз.
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Кеша
Ответ savik-A.M.
С ним садятся минайцы , это что нация такая новая ?
Саакашвили говорил шо габонцы
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Павел Мельников
Ответ Злобный Конь
Что же мешает проводить тренировочные сборы в России? Крым, Сочи?
Погода на юге Турции совсем другая, нет сезона дождей, как в Сочи. А вот в Дубае без легкого доступа к алко гораздо практичнее, только дороже.
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Pigmalion
Ответ Злобный Конь
Что же мешает проводить тренировочные сборы в России? Крым, Сочи?
Ну руководители Миная так решили же.
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Кеша
Помним , как один упоротый ломился к Газманову , чтобы тот сказал нацистскую кричалку и зиганул еще . Потом охрана объяснила щеневмерлику , как надо себя вести в приличном месте .
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Виктор Литвинов
Ответ Честный контроль
"Шинник" заехал в отель к женской сборной. "Минай" поехал в отель под Артемовск.
Ты бы тоже поехал туда. Русских надо защищать
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Андрей Никитин99
Ответ Metalloid
Бред про гимн? Ты видел, как граждане украины себя ведут по всему миру? Тычут своими флагами, орут нацисткие лозунги, если видят русских-то пытаются докопаться, но только если толпой. Поэтому версия про гимн самая правдоподобная.
Специально для тебя

«Обе команды были очень пьяны».

Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников.

По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок).

Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив».

Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков заявил «Базе», что эта версия персонала отеля не соответствует действительности.

Как я и думал просто обе стороны были бухие и все
🤡🤡🤡🤡
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Виктор Литвинов
Ответ Адепт Суперлиги
Прочитав инсайдеров и заявления обеих сторон можно построить адекватную картину: 1. Повздорили 2 футболиста Шинника и Миная в туалете, возможно из-за того, что туалет был закрыт на уборку, а игрок Шинника пытался туда срочно проникнуть. 2. Украинцы были ближе и прибежали на шум. Игрок Шинника садится в лифт, с ним садятся минайцы. 3. В лифте то ли избиение, то ли ярко выраженный конфликт с рукоприкладством. 4. На этаже, на котором остановился Шинник, подключается основная команда и происходит массовая драка, в которой украинцы преуспели больше. Бред про "требовали спеть гимн" и "начали драться сами между собой", очевидно, не обсуждается. В итоге привычные напряженность и низкоинтеллектуальность особей, выбравших данную профессию, привели к естественному продолжению, завершившему выплеск адреналина в попытке восстановить мнимую справедливость. Классика.
Возможно футболист шинника пытался снять унитаз, а украинцу это не понравилось? Может весь конфликт из-за этого?
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Кеша
Ответ Адепт Суперлиги
Прочитав инсайдеров и заявления обеих сторон можно построить адекватную картину: 1. Повздорили 2 футболиста Шинника и Миная в туалете, возможно из-за того, что туалет был закрыт на уборку, а игрок Шинника пытался туда срочно проникнуть. 2. Украинцы были ближе и прибежали на шум. Игрок Шинника садится в лифт, с ним садятся минайцы. 3. В лифте то ли избиение, то ли ярко выраженный конфликт с рукоприкладством. 4. На этаже, на котором остановился Шинник, подключается основная команда и происходит массовая драка, в которой украинцы преуспели больше. Бред про "требовали спеть гимн" и "начали драться сами между собой", очевидно, не обсуждается. В итоге привычные напряженность и низкоинтеллектуальность особей, выбравших данную профессию, привели к естественному продолжению, завершившему выплеск адреналина в попытке восстановить мнимую справедливость. Классика.
Сынку , не пыжься так откровенно , не помогут тебе ляхи .
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Злобный Конь
Ответ Sevuska
Русские женщины самые красивые в мире . Всех с Днём Святого Валентина ❤️❤️❤️
При чём здесь русские женщины и западный праздник ЛГБТшников?
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liverpoolart
Ответ The Best
Минай тупо пропиарил себя на этой истории,ради пиара они эту драку и устроили.Потому что других причин я не вижу,тем более это команда из какого-то там села о существовании которой до этой истории никто не знал.
А про шинник весь мир знает ) типичный имперец
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Злобный Конь
Что же мешает проводить тренировочные сборы в России? Крым, Сочи?
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Metalloid
Ответ Фут.Боль
Так в отель, а не в номер женской сборной)
Ну знаешь, это уже намного ближе )
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anastasia Krugova
Ответ Павел Мельников
И футболисты у нас тоже никогда не бухают. Кокорин с Мамаевым на уровне РПЛ после игр пьют до чертиков, но это же другое, в ФНЛ всё не так.
тише бро,а то скоро уже в дверь ФСБ постучат ))
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JIEOMEC
Ответ АРТУР АЛИЕВ
через 9 месяцев на свет появится детская сборная по мини футболу
хоть нормальный коментарий
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Maxim Vasnechov
Ответ Павел Мельников
И футболисты у нас тоже никогда не бухают. Кокорин с Мамаевым на уровне РПЛ после игр пьют до чертиков, но это же другое, в ФНЛ всё не так.
В России нету пьянства, коррупции и воровства. Всё это - заговор украинской пропаганды. Очевидно же, уголовная хроника ежедневно это подтверждает.
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