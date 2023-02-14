«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, где произошла драка. Ярославцы переехали в отель женской сборной России
«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, где произошла драка между игроками.
Ранее стало известно о массовой драке игроков российского и украинского клубов, поселившихся на время тренировочных сборов в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье. По данным российских СМИ, причиной конфликта стали провокации со стороны представителей «Миная». Представители украинского клуба утверждают, что причиной стало хамство игроков «Шинника» в адрес персонала отеля.
Как сообщает «Чемпионат», обе команды покинули отель. Игроки «Шинника» переехали в отель, в котором проживает женская сборная России, также проводящая тренировочные сборы в Турции.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
История высосана из пальца.
Открою секрет, для тех кто не знал - за последний год таких ситуаций сотни, если не тысячи по всему миру. На курортах так вообще обычное дело. Просто эти случаи не становятся публичными.
Открою ещё один секрет - эти махачи были и 20 лет назад. Кто-то бухой кричит «хохол/москаль» и понеслась. И те, и те любители помахать кулаками в силу ментальности.
И последний секрет - если раньше в основном это было редкостью, ну типа пьяные разборки или просто неадекваты, то теперь махаться будут все и всюду, как азербайджанцы и армяне, которые прямо посреди дороги вылазят из машин иногда и устраивают шоу.
Такая вот ситуация.
Послушайте, уже столько раз говорились и обсуждалось, почему Турция, что даже как-то неловко делать это еще раз.
«Обе команды были очень пьяны».
Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников.
По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок).
Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив».
Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.
Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков заявил «Базе», что эта версия персонала отеля не соответствует действительности.
Как я и думал просто обе стороны были бухие и все
🤡🤡🤡🤡