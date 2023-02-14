Губернатор Ярославской области: «Парни из «Шинника» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды из Украины»
Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после их конфликта с «Минаем».
«Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор.
Полностью поддерживаем наших ребят», – написал Михаил Евраев.
«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Что с Россией не так?! Насилие запрещено законами всех стран мира! За такое положена тюрьма!
Помнится, Путин встречался с ЦСКА в 2005 после победы в Кубке УЕФА, а чем достижение игроков Шинника уступает по значимости?
Надеюсь политтехнологи подскажут президенту, что ярославцев надо отметить гос. наградами.
ШИННИК, ШИННИК, ТЫ НЕ ПОДКАЧАЕШЬ НИКОГДАААА
ШИННИК, ШИННИК, ОТ ТЕБЯ МЫ ЖДЕМ ВСЕГДА ПОБЕЕЕЕЕДЫЫ
ШИННИК, ШИННИК, ЛИШЬ ВПЕРЕД СТРЕМИШЬСЯ ТЫ ВСЕГДААА
ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕЕ ШИННИК ШАМПИНЬООН!!
- обе команды были очень пьяны;
- Российский футболист пошел в женский туалет, потом оттуда послышался женский крик;
- в ситуацию вмешались Украинские футболисты.
То есть по сути две группы пьяного быдла наткнулись друг на друга и начался замес.