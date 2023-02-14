Губернатор Ярославской области: «Парни из «Шинника» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды из Украины»

Теги Чемпионат Украины по футболу Первая лига Шинник Политика Минай Михаил Евраев Футбол

Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после их конфликта с «Минаем».

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор.

Полностью поддерживаем наших ребят», – написал Михаил Евраев.

«Услышал крики «Слава Украине», ответил: «Слава России». Это спланированная акция украинского клуба, ребята говорят». Игрок «Шинника» Семейкин о драке с «Минаем»

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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33 комментария

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Михаил Лубянский
Ответ Дядя ТУРА
санитары отобрали телефон
В голос)))
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Ярик01
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Шинник теперь обязан быть в премьер лиге ?
Финансирование должны подкинуть, за боевую операцию на уровне мобилизованных
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Дядя Гор
Как будто раньше в Турции не били друг другу лица.
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Алексей Тарлыков
Все друг на друга перекладывают
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roni11
Приставая пьяные к девушкам? Герои!
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BeastI666I
тот же губернатор! парни правильно начали СВО это верная реакция на наглое поведение Украины

Что с Россией не так?! Насилие запрещено законами всех стран мира! За такое положена тюрьма!
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Ковид 07.10.52
Совсем делать нечего губернаторам...раз на такую ерунду внимание обращает...время драгоценное тратит...
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Саша Пушкин
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Шинник теперь обязан быть в премьер лиге ?
В Кремле на приеме у президента.
Помнится, Путин встречался с ЦСКА в 2005 после победы в Кубке УЕФА, а чем достижение игроков Шинника уступает по значимости?
Надеюсь политтехнологи подскажут президенту, что ярославцев надо отметить гос. наградами.
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sancho81
Пипец. Двадцатилетние пацаны перемахнулись на фоне общей, скажем так, непростой ситуации. Зачем, почему, кто начал - ну какая разница? Вот выеденного яйца проблема не стоит. Уже до губера добрались. Зачем все это?
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андрэ
всех на фронт тогда раз правильно
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pq
ШИННИК. ШИННИК!! ПУСТЬ ГОРДЯТСЯ ВАМИ ВАШИ ДЕДЫЫЫ
ШИННИК, ШИННИК, ТЫ НЕ ПОДКАЧАЕШЬ НИКОГДАААА
ШИННИК, ШИННИК, ОТ ТЕБЯ МЫ ЖДЕМ ВСЕГДА ПОБЕЕЕЕЕДЫЫ
ШИННИК, ШИННИК, ЛИШЬ ВПЕРЕД СТРЕМИШЬСЯ ТЫ ВСЕГДААА
ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕЕ ШИННИК ШАМПИНЬООН!!
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Ответ Влад Путман
Губер будет ходатайствовать к деду, что бы всю команду наградили орденами мужества за такой подвиг.
А получат минтаи )
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Волька-ибн-Алёша
эти убогие примазываются даже к банальнейшему мордобою
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Тюменец
Всем по ордену
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tiger76
Какой то беспросветный пьяный угар
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tiger76
Одним словом все стали полупьяной захаровой или неадекватным лавровым, или сумашедшим рас-путиным, правда кто помельче себя асоцируют с киселем, соловьем и сливным бочком
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Фанат Ференцвароша
Сам губернатор пишет, что игроки Шинника правильно начали драку. Какие могут быть вопросы теперь?
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mevlut
Ответ fbd
Там, кстати, на Базе вышла версия персонала отеля: - обе команды были очень пьяны; - Российский футболист пошел в женский туалет, потом оттуда послышался женский крик; - в ситуацию вмешались Украинские футболисты. То есть по сути две группы пьяного быдла наткнулись друг на друга и начался замес.
чепуха полнейшая
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Sinister Kid
Ответ fbd
Там, кстати, на Базе вышла версия персонала отеля: - обе команды были очень пьяны; - Российский футболист пошел в женский туалет, потом оттуда послышался женский крик; - в ситуацию вмешались Украинские футболисты. То есть по сути две группы пьяного быдла наткнулись друг на друга и начался замес.
Так на видео видно, что пьяные с той и другой стороны сцепились.
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Dexter Dallas
Терюшков, казашвили, роднина. мостовой. Алло! Вы где? Или трамодол в этот раз настоящий?
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-2
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fbd
Там, кстати, на Базе вышла версия персонала отеля:

- обе команды были очень пьяны;
- Российский футболист пошел в женский туалет, потом оттуда послышался женский крик;
- в ситуацию вмешались Украинские футболисты.

То есть по сути две группы пьяного быдла наткнулись друг на друга и начался замес.
+11
-3
+8
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Дядя ТУРА
Ответ Lxreich7
Ну все , теперь новостники спорта активно отрабатывают повестку , выдергивая из контекста слова игроков Шинника , мнение губернатора плюс ещё для разгона можно пустить невзначай новость о том , что игроки Минтая вообще не хотели ввязываться в драку. Сейчас активно подключится хохлодесант с трибуны , неугодные комментарии цензоры будут стирать = вот так и формируется общественное мнение на этом псевдодиберальном сайте, профит , копеечка от Сороса заработана
ахах копеечка Сороса. почему про госдеп не написали ) ? перепутали спортс и одноклассники
+3
-4
-1
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Дядя ТУРА
Ответ Kuznets 09
Почему молчи Терюшков?
санитары отобрали телефон
+37
-4
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bogdan21101987@icloud.com
Шинник теперь обязан быть в премьер лиге ?
+8
-2
+6
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Lxreich7
Ну все , теперь новостники спорта активно отрабатывают повестку , выдергивая из контекста слова игроков Шинника , мнение губернатора плюс ещё для разгона можно пустить невзначай новость о том , что игроки Минтая вообще не хотели ввязываться в драку. Сейчас активно подключится хохлодесант с трибуны , неугодные комментарии цензоры будут стирать = вот так и формируется общественное мнение на этом псевдодиберальном сайте, профит , копеечка от Сороса заработана
+4
-7
-3
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