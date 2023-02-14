Губернатор Ярославской области: «Парни из «Шинника» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды из Украины»

Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после их конфликта с « ».

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из и дали им соответствующий отпор.

Полностью поддерживаем наших ребят», – написал Михаил Евраев.

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