Игорь Осинькин: «В России так принято: чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла»

высказался о ситуации в российском футболе и в стране в целом.

«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет.

Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придется выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей. При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью.

Это надо ценить, этим надо дорожить. А все остальное устаканится и встанет на свои места», – сказал главный тренер « ».

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