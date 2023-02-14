Игорь Осинькин: «В России так принято: чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Чемпионат.com Футбол

Игорь Осинькин высказался о ситуации в российском футболе и в стране в целом. 

«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет.

Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придется выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей. При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью.

Это надо ценить, этим надо дорожить. А все остальное устаканится и встанет на свои места», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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31 комментарий

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гога11
Люди живут, а мы все выживаем и довольные восхваляем мудрость нашего эмира.
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KMR
70 лет шли к светлому будущему. И вот опять - надо потерпеть
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гилберт
А кем это принято?
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Bot Vinnik
В последнем предложении, а конкретнее, глаголе "устаканится" рецепт от Осинькина как пережить тяжелые времена, став еще сильнее
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гилберт
Так а пепел почему?
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savik-A.M.
Ответ Roman
Еще забыл про лодку. Что не раскачивать ее)
Нельзя раскачать лодку которая на дне (
+5
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гилберт
Ответ RW7
Как задолбали страдальцы… А просто жить, творить, созидать и жить дружно никак? Обязательно через тернии хрен пойми к чему.
К терниям.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ инок
А, вот просто жить, не ради того чтоб обязательно за что-то умереть, нельзя попробовать. Это, вообще, кто решил, что у россиян именно такая судьба должна быть...
сами наверное, как там говорят, народ заслуживает тех правителей, которых заслужил
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-2
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Влад Путман
А не хочется просто пожить хорошо, или обязательно надо превозмогать и терпеть из-за очередного вождя узурпатора???
+3
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TJ tigra
Ничего так не принято.
+2
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инок
А, вот просто жить, не ради того чтоб обязательно за что-то умереть, нельзя попробовать. Это, вообще, кто решил, что у россиян именно такая судьба должна быть...
+13
-1
+12
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Запад-Восток
Пока жареный петух в шопу не клюнет-вот так более понятней было бы для всех.
+1
0
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teddy10
"Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла"
А к тем, кто активно наживается на том, что большая часть народа "выживает", вопросов нет?
А нет варианта не топить и не сжигать, чтобы не пришлось "выплывать" и "восставать из пепла"?
Так, риторические вопросы
+6
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&_Bishep_&
Присосался к жирной футбольной кормушке местного бюджета и рассказывает как тяжело выплывать (((((((
+2
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atomio
В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее (c)
кем принято? ты что, ку-ку? чем тяжелее - тем реально тяжелее, и бремя восстановления ложится на следующие поколения. это везде так, никакой исключительности нет! зато вот такие пропагандоны-страдальцы как раз сеют зерна о "потерпеть, затянуть пояса", хотя сами на широкую ногу как жили так и живут.
+10
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savik-A.M.
Ответ RW7
Как задолбали страдальцы… А просто жить, творить, созидать и жить дружно никак? Обязательно через тернии хрен пойми к чему.
И обязательно надо царя себе назначить за которого надо страдать , как будто без этого не как
+16
-1
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ДЖИН
А также бесконечно воровать и обманывать...Сама земля России непобедима и бесконечно может все это терпеть.
+1
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Roman
Ответ Ебздрогыч
Надо просто потерпеть, еще потерпеть, сплотиться вокруг лидера, отнестись с пониманием. Классика!
Еще забыл про лодку. Что не раскачивать ее)
+6
0
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Aleksey Yashin
"В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла"
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Когда же мы научимся жить, когда всё хорошо, а не выживать, вот вопрос
+3
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+2
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feelthedroom@mail.ru
Ответ frol92
"Нас ####, а мы крепчаем" возводится в ранг национальной идеи. И это печальнее всего, как мне кажется. Потому что можно исправить многое, но вот эту мысль постоянного превозмогания и идеализирования трудностей в сочетании с исключительностью народа, очень трудно искоренить.
Почему то при словосочетании «национальная идея» , сразу вспоминается фильм GenerationП .
Пожалуй , сегодня его пересмотрю)
+2
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Ковид 07.10.52
«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет...
Вот на таких типах и держится власть, которая, что и умеет это только топить и сжигать, а не производить...тьфу...
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Ебздрогыч
Мы хорошо умеем выживать - жаль только что жить не умеем
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Winterburn
Такие как Осинькин не выплывают, а всплывают
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-2
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Тимофей Кушнир
Почему нужно гордиться, что Россия загоняет себя в задницу, чтобы потом из неё героически выбираться? Нельзя туда просто не лезть?
+22
-3
+19
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red hikkikomori
Коротко о нашем футболе:
Мы умеем выплывать, ну да, ведь💩не тонет)
Мы умеем выживать - что мертво - умереть не может)
+2
-1
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