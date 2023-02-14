Игорь Осинькин: «В России так принято: чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла»
Игорь Осинькин высказался о ситуации в российском футболе и в стране в целом.
«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет.
Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придется выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей. При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью.
Это надо ценить, этим надо дорожить. А все остальное устаканится и встанет на свои места», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
А к тем, кто активно наживается на том, что большая часть народа "выживает", вопросов нет?
А нет варианта не топить и не сжигать, чтобы не пришлось "выплывать" и "восставать из пепла"?
Так, риторические вопросы
кем принято? ты что, ку-ку? чем тяжелее - тем реально тяжелее, и бремя восстановления ложится на следующие поколения. это везде так, никакой исключительности нет! зато вот такие пропагандоны-страдальцы как раз сеют зерна о "потерпеть, затянуть пояса", хотя сами на широкую ногу как жили так и живут.
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Когда же мы научимся жить, когда всё хорошо, а не выживать, вот вопрос
Пожалуй , сегодня его пересмотрю)
Вот на таких типах и держится власть, которая, что и умеет это только топить и сжигать, а не производить...тьфу...
Мы умеем выплывать, ну да, ведь💩не тонет)
Мы умеем выживать - что мертво - умереть не может)