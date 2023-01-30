Осинькин о Писарском: «Крыльям» нужен был форвард, умеющий находить мячи в штрафной. Главное – у него есть страсть!»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Игорь Осинькин высказался о новом форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

— Ваши первые впечатления от работы с Писарским?

— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом.

Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.

Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.

Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».

Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает.

И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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3 комментария

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Valeriy50
Чем больше страсти будет в Крыльях, тем больше будет шансов оказаться в Зените.
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Кино Музыка
Ищет мячи в штрафной это интересно. Чаще их просто ждут.
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SanyaNosorog
Ну если сейчас смотреть по банальному "кого продали и кем заменили", то рокировка Глушенков -Писарский выглядит сделкой в плюс по всем фронтам, чего пока нельзя сказать о сделке Пиняев-Гарре. Но если брать во внимание тот факт, что ушедших игроков выкупили и получили не плохие деньги, а не просто скинули за копейки, то на бумаге всё выглядит положительно. Посмотрим, как оно будет.
+3
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+3
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