Борис Игнатьев: «Сегодня нет тренеров, как Лобановский, Бесков, Садырин, Семин. Раньше государство само набирало на курс и устраивало на работу. Почему так не сделать?»

Борис Игнатьев скептически оценил уровень российских тренеров.

Ранее журналист и комментатор заявил: «В России слабые тренеры. На всю страну – и Карпин. Школа очень низкого уровня».

«Никак нельзя нынешних специалистов сравнить с такими профессионалами, как Якушин, Качалин, Бесков, потом вторая волна – , Садырин и другие. Это были люди совершенно другие, я же с ними общался. Какие они были ораторы, как умели разговаривать с людьми!

Сегодня нет таких людей. Хотя есть специалисты, которых стоит выделять из общей массы, как Орлов сказал про того же Семака, можно выделить Осинькина, , но эта группа тренеров уступает прошлой. Нет же сейчас таких специалистов как , и по результатам, и по качеству работы.

Почему не получается сейчас воспитать таких тренеров как раньше? Пушкин был один, второго еще не было. Не получается, потому что не получается. Но главное – это обучение. Тогда само время вытолкнуло таких людей, как Качалин и Симонян.

Плюс раньше учили не так, как сегодня. Сейчас все тренеры сами учатся, и их работа приводится какому-то общему знаменателю. Я учился 3 месяца не отрываясь, каждый день с ноября по март. Было много предметов, нужно было ходить на занятия, все систематизировать. Потом учились два года.

А сегодня тренеры по три дня учатся, несколько модулей проходят – и на этом все заканчивается. В основном дается направление, а дальше уже образование идет само собой, наверное, это должно быть не так.

Раньше государство само набирало людей на курс тренера, им платили и еще потом устраивали на работу. Почему бы сейчас так не сделать?

Говорят, нет денег, но футбол же – это бизнес. От этого появится много талантливых специалистов, которых можно будет продать. Все деньги будут окупаться. Просто нужно относиться посерьезнее.

Если мы считаем, что тренер – 10% успеха (слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна – прим. Sports.ru), то это убийственный тезис. А так сейчас есть хорошие ребята, но они дети по сравнению с масштабными личностями того времени», – сказал бывший главный тренер сборной России.