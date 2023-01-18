Борис Игнатьев: «Сегодня нет тренеров, как Лобановский, Бесков, Садырин, Семин. Раньше государство само набирало на курс и устраивало на работу. Почему так не сделать?»

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Борис Игнатьев скептически оценил уровень российских тренеров.

Ранее журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня».

«Никак нельзя нынешних специалистов сравнить с такими профессионалами, как Якушин, Качалин, Бесков, потом вторая волна – Лобановский, Садырин и другие. Это были люди совершенно другие, я же с ними общался. Какие они были ораторы, как умели разговаривать с людьми!

Сегодня нет таких людей. Хотя есть специалисты, которых стоит выделять из общей массы, как Орлов сказал про того же Семака, можно выделить Осинькина, Федотова, но эта группа тренеров уступает прошлой. Нет же сейчас таких специалистов как Семин, и по результатам, и по качеству работы.

Почему не получается сейчас воспитать таких тренеров как раньше? Пушкин был один, второго еще не было. Не получается, потому что не получается. Но главное – это обучение. Тогда само время вытолкнуло таких людей, как Качалин и Симонян.

Плюс раньше учили не так, как сегодня. Сейчас все тренеры сами учатся, и их работа приводится какому-то общему знаменателю. Я учился 3 месяца не отрываясь, каждый день с ноября по март. Было много предметов, нужно было ходить на занятия, все систематизировать. Потом учились два года.

А сегодня тренеры по три дня учатся, несколько модулей проходят – и на этом все заканчивается. В основном дается направление, а дальше уже образование идет само собой, наверное, это должно быть не так.

Раньше государство само набирало людей на курс тренера, им платили и еще потом устраивали на работу. Почему бы сейчас так не сделать?

Говорят, нет денег, но футбол же – это бизнес. От этого появится много талантливых специалистов, которых можно будет продать. Все деньги будут окупаться. Просто нужно относиться посерьезнее.

Если мы считаем, что тренер – 10% успеха (слова экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна – прим. Sports.ru), то это убийственный тезис. А так сейчас есть хорошие ребята, но они дети по сравнению с масштабными личностями того времени», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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11 комментариев

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СИ
« говорят нет денег»
В футболе крутятся огромные деньги.Вот куда они уходят это уже вопрос к компетентным органам.
Где взять ещё деньги? Сократить штат РФС в 10 раз, ликвидировать офис-контору РПЛ которая дублирует обязанности рфс и футбольных клубов. Освободить здания и помещения по Москве которые занимает наш футбол.
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.ru
Раньше государство само набирало на курс и устраивало на работу...
и пошёл бы Мостовой в ВШТ как миленький... и сейчас уже кого нибудь тренировал
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Остап Бендер Сгибальщик
щас набирают в солдаты и устраивают на войну только.
какой спорт???
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Pavel Harriss
Лобановский глыба
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S.A.N.
Ответ Александр Мингазов
Когда уже деды успокоятся и поймут, что в стране и в мире много всего случилось, и государство не может и не должно такими вещами заниматься
И кто же тогда должен этим заниматься?
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Осоавиахим
Раньше государство само набирало народ и отправляло на Колыму. Почему сейчас так не делать?
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Amalfitano
Ответ Пирс Морган
Рука руку моет
Ага. Мяг круглый а поле зелёное.
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Amalfitano
И тут государство виновато? Раньше не просто набирали тренеров. Это делалось в добровольно-принудительном порядке. Мы так же хотим и теми же методами?
+1
-1
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Александр Мингазов
Когда уже деды успокоятся и поймут, что в стране и в мире много всего случилось, и государство не может и не должно такими вещами заниматься
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Рука руку моет
+1
-3
-2
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Олег Мохов
Щас государство только ротенбергов устраивает на работу
+7
-4
+3
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