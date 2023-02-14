Глушаков мог перейти в «Хатайспор» перед землетрясением: «Была информация какая-то, должны были утром сказать. А наутро произошло вот это все»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция происшествия Денис Глушаков Хатайспор Пари НН Футбол

Денис Глушаков заявил, что мог перейти в турецкий клуб до землетрясения. 

– Вы признавались в интервью, что до подписания с «Нижним» у вас были варианты с турецкими клубами. Это соответствует действительности?

– Нет, конкретики не было.

– Конкретики не было, но разговоры были?

– Знаешь, как было? Там были какие-то разговоры, а вот перед землетрясением и всеми этими историями – там 8-го числа должно было трансферное окно закрыться – мне позвонил один человек, мы 3 часа общались, ждали звонка от «Хатайспора». Я не знаю, правда или нет, но была информация какая-то, должны были утром сказать. 

А наутро произошло вот это все, ну и сказали: уже это не актуально. Но они долго общались, каждую минуту мне звонили, сбрасывали какие-то листы – смотреть, какие зарплаты, бонусы и прочее, – сказал полузащитник «Пари НН». 

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6 комментариев

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romanisti89
конечно не смешно, но может даже земля содрогнулась в Турции, узнав кто к ним может приехать
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munchen_fest
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Да уж, дуракам всегда везёт
кроме тебя конечно.
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0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Да уж, дуракам всегда везёт
+2
-4
-2
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Самый быстрый индиан
"Остап был вне себя. Землетрясение, ставшее на его пути! Это был единственный случай в его богатой практике."
+6
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ivica_sprut
помню тётя с сестрой должны были на "Норд-Ост" идти, когда терроры захват устроили, но не попали. бывает же...
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Pok_Toholo
Бог уберёг 🙏
+11
-5
+6
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