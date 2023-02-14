Глушаков мог перейти в «Хатайспор» перед землетрясением: «Была информация какая-то, должны были утром сказать. А наутро произошло вот это все»

заявил, что мог перейти в турецкий клуб до землетрясения.

– Вы признавались в интервью, что до подписания с «Нижним» у вас были варианты с турецкими клубами. Это соответствует действительности?

– Нет, конкретики не было.

– Конкретики не было, но разговоры были?

– Знаешь, как было? Там были какие-то разговоры, а вот перед землетрясением и всеми этими историями – там 8-го числа должно было трансферное окно закрыться – мне позвонил один человек, мы 3 часа общались, ждали звонка от « ». Я не знаю, правда или нет, но была информация какая-то, должны были утром сказать.

А наутро произошло вот это все, ну и сказали: уже это не актуально. Но они долго общались, каждую минуту мне звонили, сбрасывали какие-то листы – смотреть, какие зарплаты, бонусы и прочее, – сказал полузащитник « ».

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