Денис Глушаков: «Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели в Первую лигу»

Хавбек Денис Глушаков высказался о своем переходе в «Пари НН».

«Оценка экспертов? Приятно слышать, но нужно все доказать своей игрой, результатами. Так обстоятельства складываются, что когда я играл в «Ахмате», команда была на последнем месте, но выкарабкалась, « » тоже были на последнем и выкарабкались.

Слава богу, что « » не на последнем, но надо поднять их еще чуть выше. Буду добиваться этого результата. Я читаю иногда, что говорят футбольные люди, это приятно читать и слушать. Они разбираются в футболе. А когда начинают говорить какие‑то дилетанты, их не хочется слушать.

С «Химками» разошлись дружелюбно. Думал, если будет свободное время на сборе, то заеду и попрощаюсь лично с футболистами. Попрощались с президентом, никаких обид. Рассчитались, пожали руки, идем дальше. Это жизнь, нужно двигаться дальше.

Клуб выбрал другое направление. Посмотрим, куда оно их приведет, но могу пожелать им только удачи. Наверное, обидно за время, когда мы начали чемпионат с ничейного результата с «Зенитом». Первые четыре тура, потом начались глобальные перевороты, ушел Юран, все пошло по накатанной, комом вниз… Тяжело, конечно, переваривать. Игроки — заложники ситуации. Только время покажет, к чему это приведет.

Три футбольных качества, которые больше всего ценю? Футбольное мышление, удар, голевое чутье. Качества, которые хотелось бы искоренить? Брак, прибавить в игре головой.

Глушаков будет делать все возможное и хоронить некоторые клубы в , чтобы они вылетели в Первую лигу», — сказал Глушаков.

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