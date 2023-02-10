Глушаков о «Пари НН»: «На бензин будут давать – уже хорошо. Я еще молодой и перспективный, на возраст не обращаю внимание»

объяснил причины решения перейти в « ».

– Почему выбрал «Пари НН»?

– В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена – бегал, ходил в зал.

Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.

Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.

– Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?

– На возраст вообще не обращаю внимания. Я еще молодой и перспективный, на футбольном поле все равны.

Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.

– Финансовый вопрос не был самым главным?

– Верно. На бензин будут давать – уже хорошо (смеется).

Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции, – сказал полузащитник.