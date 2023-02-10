Глушаков о «Пари НН»: «На бензин будут давать – уже хорошо. Я еще молодой и перспективный, на возраст не обращаю внимание»
Денис Глушаков объяснил причины решения перейти в «Пари НН».
– Почему выбрал «Пари НН»?
– В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена – бегал, ходил в зал.
Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.
Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.
– Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?
– На возраст вообще не обращаю внимания. Я еще молодой и перспективный, на футбольном поле все равны.
Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.
– Финансовый вопрос не был самым главным?
– Верно. На бензин будут давать – уже хорошо (смеется).
Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции, – сказал полузащитник.
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