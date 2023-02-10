«Парку поддать?». «Пари НН» роликом из бани представил Глушакова

«Пари НН» представил видеороликом из бани.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что 36-летний полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона с опцией продления еще на один год.

В опубликованном ролике Глушаков заходит в баню на сборах « » и спрашивает находящихся там игроков: «Ну что, парку поддать?»

«Добро пожаловать! Пари и побеждай!» – отвечают ему новые одноклубники.

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