«Парку поддать?». «Пари НН» роликом из бани представил Глушакова

Теги премьер-лига Россия трансферы видео Денис Глушаков Пари НН ахахаха Футбол

«Пари НН» представил Дениса Глушакова видеороликом из бани.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что 36-летний полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона с опцией продления еще на один год.

В опубликованном ролике Глушаков заходит в баню на сборах «Пари НН» и спрашивает находящихся там игроков: «Ну что, парку поддать?»

«Добро пожаловать! Пари и побеждай!» – отвечают ему новые одноклубники. 

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13 комментариев

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ygcn5c2ty9
Ответ №7
Это они ещё Дзюбу не подписали
было бы интересно на какую платформу, они выложили бы ролик с представлением
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№7
Ответ ygcn5c2ty9
О да, измены жене это же так смешно 😜 😜 😜
Это они ещё Дзюбу не подписали
+2
0
+2
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ТрактоПоктер
Не так надо было ....
Поддать парку? А если чехам позвоню?
+1
0
+1
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Олег Комисаров
Ответ Vatikan
А девушки с низкой социальной ответственностью включены?
На паровозе катается одна, не доехала 😅
+2
0
+2
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Бухгалтер2021
Ответ Vatikan
А девушки с низкой социальной ответственностью включены?
со своим самоваром как говорится в тулу не ездят
0
-2
-2
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evil
Могли бы просто резиновый шарик в небо запустить
+1
-2
-1
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.ru
вот сейчас придёт Дарья... и поддаст
+2
0
+2
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ygcn5c2ty9
О да, измены жене это же так смешно 😜 😜 😜
+6
-1
+5
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Бухгалтер2021
Ответ damondiamond
скажите, что не я один это вижу?
пари чнн что еще сказать
0
-3
-3
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Vatikan
А девушки с низкой социальной ответственностью включены?
+3
-1
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Бухгалтер2021
а я сегодня в баньку...
0
-1
-1
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Vatikan
Пари и побеждай это остроумно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
скажите, что не я один это вижу?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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