«Парку поддать?». «Пари НН» роликом из бани представил Глушакова
«Пари НН» представил Дениса Глушакова видеороликом из бани.
Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что 36-летний полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона с опцией продления еще на один год.
В опубликованном ролике Глушаков заходит в баню на сборах «Пари НН» и спрашивает находящихся там игроков: «Ну что, парку поддать?»
«Добро пожаловать! Пари и побеждай!» – отвечают ему новые одноклубники.
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Поддать парку? А если чехам позвоню?