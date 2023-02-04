Петржела о словах Кокорина: «Чушь и бред. В тюрьме сидят преступники, а не герои, без вины туда не попасть»

Властимил Петржела прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме.

Напомним, российский нападающий «Ариса», вспоминая об этом опыте, заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

«Слова Кокорина про тюрьму – чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть.

Не слушайте Кокорина, не делайте ничего плохого! В тюрьме сидят преступники, а не герои. Судя по всему, Александр не сделал никаких выводов. С таким отношением он снова может попасть в тюрьму. Ни в коем случае ему этого не желаю, но только дураки не учатся на своих ошибках!» – сказал бывший тренер «Зенита».

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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