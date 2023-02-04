Петржела о словах Кокорина: «Чушь и бред. В тюрьме сидят преступники, а не герои, без вины туда не попасть»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Властимил Петржела Александр Кокорин Футбол

Властимил Петржела прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме. 

Напомним, российский нападающий «Ариса», вспоминая об этом опыте, заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

«Слова Кокорина про тюрьму – чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть.

Не слушайте Кокорина, не делайте ничего плохого! В тюрьме сидят преступники, а не герои. Судя по всему, Александр не сделал никаких выводов. С таким отношением он снова может попасть в тюрьму. Ни в коем случае ему этого не желаю, но только дураки не учатся на своих ошибках!» – сказал бывший тренер «Зенита».

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Shuller18
В любом случае, даже если тебя несправедливо осудят, будет формальный повод закрыть. Просто так туда реально не попадешь, всегда за что-то. Это не армия, куда берут потому, что так в законе прописано
Вы говорите "всегда за что-то", а в новости было сказано "без вины". Согласитесь, что "за что-то" и "вина" - не одно и то же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N1ghtwolf
А как же кумир либералов со спортса Алексей Навальный?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Только Крылья
Ответ &_Bishep_&
))..Смотрю для холопа теперь любой , кто посягнётся на его холопство является либералом...🤣 а просто посочувствовать людям которых закрывают по беспределу (для отчета и статистики, или за бабки) получается нельзя....
Ну, Алёшу не по беспределу закрыли. Удивительно, что столько времени не сажали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Это че, специально позвонили Петржеле, чтобы узнать его мнение по этому поводу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша Михайлов
Ответ Shuller18
В любом случае, даже если тебя несправедливо осудят, будет формальный повод закрыть. Просто так туда реально не попадешь, всегда за что-то. Это не армия, куда берут потому, что так в законе прописано
По всякому бывает. Взять то же дело Голунова. Если бы не колоссальный общественный резонанс , человека закрыли бы по абсолютно надуманному, сфабрикованному обвинению. А сколько ещё таких Голуновых , за которых было некому заступиться и они сидят в местах не столь отдалённых.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Иванов
кокорин что, обкурился?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франк Небо
Ответ remontada
Только ленивый не пинает его. И это не удивительно: Кокорин стот на низшей ступени эволюционной цепи.
Тот момент, когда реально никто Кокорина не поддержал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madriden
Ответ Einfach Safari
Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые - на своих, а дураки не учатся совсем
Неплохое выражение, но всегда казалось каким-то безжизненным что ли. Пожалуй, кто на своих ошибках учится, тоже весьма неглуп, а глупый и на своих не учится. Кто же из нас живёт без ошибок? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
"без вины туда не попасть"
Глеб Жеглович Петржела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Полуэктов Пётр
"А без вины в тюрьму не попасть" Ну это ерунда, конечно же... Можно провиниться тем, что не умер от яда и оказаться в тюрьме за это.
В любом случае, даже если тебя несправедливо осудят, будет формальный повод закрыть. Просто так туда реально не попадешь, всегда за что-то. Это не армия, куда берут потому, что так в законе прописано
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Ответ Торопов Саня
ахахахахахахахах леберала прорвало
))..Смотрю для холопа теперь любой , кто посягнётся на его холопство является либералом...🤣 а просто посочувствовать людям которых закрывают по беспределу (для отчета и статистики, или за бабки) получается нельзя....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торопов Саня
Ответ &_Bishep_&
"А без вины в тюрьму не попасть" .........🤣🤣🤣 Особенно в России.
ахахахахахахахах леберала прорвало
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fidelitas et virtus
Я не могу понять почему его так много?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
"В тюрьме сидят преступники, а не герои." Ну, где как, где как...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
После слов Петржелы об отношении к России,его мнение тем не менее постоянно публикуется на российском спортивном ресурсе. Ну не чудеса ли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Полуэктов Пётр
"А без вины в тюрьму не попасть" Ну это ерунда, конечно же... Можно провиниться тем, что не умер от яда и оказаться в тюрьме за это.
Комментарий скрыт
+7
-20
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LifeSpartak
Какой же ты токсичный старик! И кто у тебя только интервью берёт!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romikoff123
Давно, видимо , в Россию не заскакивал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Поток майонеза от потерпевших продолжается. Спасибо тебе Саша, который день веселюсь с девиц, которые ощущают себя мужиками.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuri Shaw
В кои то веки Петржела базу выдал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quiet Dad
Санёк живёт в другой реальности, в которой глупость является нормой жизни. Он долларовый мультимиллионер, будучи глупым смог нажить такое состояние.
У него могут резонно быть убеждения в своей правоте и правоте своих доводов по любой теме: будь то тюрьма или ещё что. Его банковский счёт говорит сам за себя.
Каким бы упоротым он не был, но в пищевой цепи он гораздо выше подавляющего числа людей, сколь угодно умных и мудрых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
"А без вины в тюрьму не попасть" .........🤣🤣🤣 Особенно в России.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Справедливо. Что бы ни было, надо держаться здравого смысла. Когда дают сбой законы , процедуры и правила - это последняя надежда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DavidRobertJosephBeckham
Кокорин - инфантильный дурачок, не поддающийся перевоспитанию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
В тюрьме не только преступники сидят.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий