Срна о презентации Мудрика в «Челси»: «Будто невесту жениху передавал. Миша – звезда, фанаты встретили его очень тепло»
Дарио Срна сравнил презентацию Михаила Мудрика на стадионе «Челси» с передачей невесты жениху.
Украинского футболиста представили на «Стэмфорд Бридж» в перерыве матча с «Кристал Пэлас» 15 января. Спортивный директор «Шахтера» вышел на поле вместе с Мудриком.
«Выглядело так, будто передаю невесту жениху. Миша там был один. Я видел, что он переживал. Он очень скромный и добрый парень.
Я сказал ему: «Я с тобой пройду первые два-три шага». Потом я вышел и думаю: это момент Мудрика, который он заслужил. Он жил этим, спал с этим. Поэтому отошел в сторону, потому что я там ни при чем.
Миша – это звезда, которую болельщики «Челси» встретили очень тепло, очень красиво», – сказал Срна в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».
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