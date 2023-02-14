Срна о презентации Мудрика в «Челси»: «Будто невесту жениху передавал. Миша – звезда, фанаты встретили его очень тепло»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна сравнил презентацию Михаила Мудрика на стадионе «Челси» с передачей невесты жениху.

Украинского футболиста представили на «Стэмфорд Бридж» в перерыве матча с «Кристал Пэлас» 15 января. Спортивный директор «Шахтера» вышел на поле вместе с Мудриком.

«Выглядело так, будто передаю невесту жениху. Миша там был один. Я видел, что он переживал. Он очень скромный и добрый парень.

Я сказал ему: «Я с тобой пройду первые два-три шага». Потом я вышел и думаю: это момент Мудрика, который он заслужил. Он жил этим, спал с этим. Поэтому отошел в сторону, потому что я там ни при чем.

Миша – это звезда, которую болельщики «Челси» встретили очень тепло, очень красиво», – сказал Срна в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»

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38 комментариев

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Verhovn
Ответ Новый Орлеан
Дык то не я, а то - Сырна. Он же - шафер. Или - куколд.
Отличное шоу
Я лошадок люблю
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Verhovn
Ответ Новый Орлеан
Дык то не я, а то - Сырна. Он же - шафер. Или - куколд.
Смотрим
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Новый Орлеан
Ответ Verhovn
Может быть. Не надо так орать🤣
Дык то не я, а то - Сырна. Он же - шафер. Или - куколд.
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Verhovn
Классный конь)
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Verhovn
Ответ badaboom
Работая на таких, как Ахметов по-другому разговаривать не будешь. Только вот так вот "очковтирательствовать".
Ты о чём сейчас?
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AntonKra
срна со своим мудриком уже достал. они точно просто одноклубники или их связывает нечто большее ?
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Verhovn
Ответ Новый Орлеан
Ты теперь - чужая невеста.
Может быть. Не надо так орать🤣
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badaboom
Работая на таких, как Ахметов по-другому разговаривать не будешь. Только вот так вот "очковтирательствовать".
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Новый Орлеан
Ты теперь - чужая невеста.
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Verhovn
Аа.. Почему? Какой-то супебоул... А тут это интереснее.
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Verhovn
Какие скачки! Класно!
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Verhovn
Челси весело.. Но этот игрок за 100 мульëнов ум ваш протрезвят.. Начнется #### играть... Твари.
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Борис Первомайский
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Гарантии на все прогнозы.
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болельщег
Ответ Григорий Молотков
ну имеют право. я не припомню, чтобы кто-то также много зарабатывал в нашем регионе на продажах, как шахтер. даже если учитывать оверпрайс мудрика
Про "там" он имел в виду не в Шахтере
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Verhovn
Ответ Verhovn
И Мудрик и баба его. Просто не понимают
Спасибо. Я думал модераторы с ними.
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Verhovn
Ответ Afinogenov
Комментарий удален пользователем
И Мудрик и баба его. Просто не понимают
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Afinogenov
Ответ Verhovn
Да пофиг. Тут отталкиваются от мнения Роксаны. А оно, увы, женское, не в обиду бабам сказано. Он русский.
Комментарий удален
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Verhovn
Ответ Afinogenov
2024. Срна о презентации Мудрика в «Шахтёре»: «Будто от жениха невесту вернул. Миша – звезда, провёл классные 20 минут против 970-летнего Милнера. Фанаты встретили его очень тепло»
Да пофиг. Тут отталкиваются от мнения Роксаны. А оно, увы, женское, не в обиду бабам сказано. Он русский.
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Злой Руся
Мудрик еще ничего не сделал, а уже всех за###л)
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tyuiop tyuiop
Ответ Arthas Northman
столько пафоса не было,когда Азар переходил в Челси в статусе чемпиона Франции..
так и продают за большие деньги
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Afinogenov
2024. Срна о презентации Мудрика в «Шахтёре»: «Будто от жениха невесту вернул. Миша – звезда, провёл классные 20 минут против 970-летнего Милнера. Фанаты встретили его очень тепло»
+8
-1
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Verhovn
Люблю коней)
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Verhovn
За такие бабки крещение не помешало бы.
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Verhovn
Я думал уже давно.
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Григорий Молотков
Ответ Val Smith
И весь мир замер... ну серьезно. Такое ощущение что люди там считают себя центром вселенной.
ну имеют право. я не припомню, чтобы кто-то также много зарабатывал в нашем регионе на продажах, как шахтер. даже если учитывать оверпрайс мудрика
+2
-2
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