Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд мира. Нет трофея, который мы не можем выиграть»

Теги Челси премьер-лига Англия Рис Джеймс Футбол

Рис Джеймс уверен, что «Челси» может выиграть любой трофей.

«Я думаю, нет трофея, который мы не можем выиграть. Когда это произойдет? Я не знаю.

С тем составом, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми игроками, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одной из лучших команд в мире», – сказал защитник «синих».

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18 комментариев

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Gani
Трофеи: за 9 место, за участие, за самые высокие расходы в трансферное окно, за лучший косплей поттерианы
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Ильнур Хасанов
Когда хз весь ответ
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The Best
Ответ Андрей Хенто
На самом деле потенциал у Челси действительно огромный, но мне кажется под такой состав нужен соответствующий тренер, Поттер хороший тренер, но ему проще быть первым парнем на деревне.
Согласен,и как показывает пример Поттера лучше быть первым парнем в деревне чем последним в городе)
Но может быть когда он пройдет с командой предсезонку всё изменится,посмотрим.
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Артём Мороз
Ответ Sekor
"Мы будем лучшими! Когда? Я не знаю..."
наверное через .................................
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-1
-1
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Добрый Ретроград
Ответ Андрей Хенто
Самое интересное, что пока они думали, Челси смог взять два ушастых)
Ну щас-то носатого уже нет.
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-4
-4
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Satvaldino
Ла Лига, например
+8
-1
+7
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jackson_07
Есть, чемпионат России.
+4
-1
+3
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Black Phoenix
... к 2050 году - добавил Рис Джеймс про себя с грустной усмешкой на лице.
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-1
-1
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Андрей Хенто
Ответ Добрый Ретроград
Сити и ПСЖ тоже так думали.
Самое интересное, что пока они думали, Челси смог взять два ушастых)
+6
-3
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Lavinka
Или не станет .
0
-1
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Андрей Хенто
На самом деле потенциал у Челси действительно огромный, но мне кажется под такой состав нужен соответствующий тренер, Поттер хороший тренер, но ему проще быть первым парнем на деревне.
+2
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+2
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Добрый Ретроград
Сити и ПСЖ тоже так думали.
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Промах Мораты
Ага. И тренер у вас победитель
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Сергей Стес
не говори гоп...
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Eden Hazard
Все для этого есть. Молодой талантливый состав, хорошее финансирование, вот только тренер тоже конечно молодой, но чем дальше, тем больше растёт уверенность, что не по Сеньке шапка.
+1
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леннорыч-абрамович
Как это по-американски!
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Sekor
"Мы будем лучшими! Когда? Я не знаю..."
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Игорь Кузнецов
Нет трофея, который мы не сможем не купить - Боули.
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