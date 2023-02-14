Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд мира. Нет трофея, который мы не можем выиграть»

уверен, что « » может выиграть любой трофей.

«Я думаю, нет трофея, который мы не можем выиграть. Когда это произойдет? Я не знаю.

С тем составом, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми игроками, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одной из лучших команд в мире», – сказал защитник «синих».

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