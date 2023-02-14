Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд мира. Нет трофея, который мы не можем выиграть»
Рис Джеймс уверен, что «Челси» может выиграть любой трофей.
«Я думаю, нет трофея, который мы не можем выиграть. Когда это произойдет? Я не знаю.
С тем составом, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми игроками, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одной из лучших команд в мире», – сказал защитник «синих».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Но может быть когда он пройдет с командой предсезонку всё изменится,посмотрим.