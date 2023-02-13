В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир
«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера в ближайшее время.
В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата. Сейчас «Челси» занимает 9-е место в таблице и на 10 очков отстает от топ-4.
Как пишет The Athletic, руководители «Челси» по-прежнему не сомневаются в Поттере.
В руководстве лондонцев считают, что Поттера нужно оценивать по прошествии нескольких лет, а не по результатам ближайших месяцев. В «Челси» убеждены, что Поттер – один из лучших тренеров мира. Его не будут оценивать по тому, удастся ли «Челси» выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Боссы клуба полагают, что у Поттера было мало шансов достичь успеха с «Челси» сразу же, учитывая то, что он пришел в команду посреди предсезонки, а также получил большое количество новичков по ходу сезона. Также в руководстве считают, что тренеру не повезло с большим количеством травм.
В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в «Арсенале» – клуб поверил в него, несмотря на неудачи на стартовом периоде. Руководство «синих» считает, что Поттеру нужно время, чтобы встроить в команду всех новичков.
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Если кто не помнит, то все проблемы Челси начались именно при Тухеле.
( @NizaarKinsella )
Вот это трезвая мысль, что не надо писать про два -три года (контракт на пять), тут всё понятно.
В среду станет ясно, продлится Поттер на неделю до следующей игры с Боруссией или нет.
классика спортса, чего уж там
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
а, у него до сих пор подготовка к сезону 23-24