В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир

«Челси» не собирается увольнять с поста тренера в ближайшее время.

В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата. Сейчас «Челси» занимает 9-е место в таблице и на 10 очков отстает от топ-4.

Как пишет The Athletic, руководители «Челси» по-прежнему не сомневаются в Поттере.

В руководстве лондонцев считают, что Поттера нужно оценивать по прошествии нескольких лет, а не по результатам ближайших месяцев. В «Челси» убеждены, что Поттер – один из лучших тренеров мира. Его не будут оценивать по тому, удастся ли « » выйти в по итогам сезона.

Боссы клуба полагают, что у Поттера было мало шансов достичь успеха с «Челси» сразу же, учитывая то, что он пришел в команду посреди предсезонки, а также получил большое количество новичков по ходу сезона. Также в руководстве считают, что тренеру не повезло с большим количеством травм.

В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в « » – клуб поверил в него, несмотря на неудачи на стартовом периоде. Руководство «синих» считает, что Поттеру нужно время, чтобы встроить в команду всех новичков.

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