В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал отставки Грэм Поттер Футбол

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера в ближайшее время.

В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата. Сейчас «Челси» занимает 9-е место в таблице и на 10 очков отстает от топ-4.

Как пишет The Athletic, руководители «Челси» по-прежнему не сомневаются в Поттере.

В руководстве лондонцев считают, что Поттера нужно оценивать по прошествии нескольких лет, а не по результатам ближайших месяцев. В «Челси» убеждены, что Поттер – один из лучших тренеров мира. Его не будут оценивать по тому, удастся ли «Челси» выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Боссы клуба полагают, что у Поттера было мало шансов достичь успеха с «Челси» сразу же, учитывая то, что он пришел в команду посреди предсезонки, а также получил большое количество новичков по ходу сезона. Также в руководстве считают, что тренеру не повезло с большим количеством травм.

В «Челси» ориентируются на успех Микеля Артеты в «Арсенале» – клуб поверил в него, несмотря на неудачи на стартовом периоде. Руководство «синих» считает, что Поттеру нужно время, чтобы встроить в команду всех новичков.

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89 комментариев

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Ola BP
Ответ Александр Фёдоров
почему не дали время Тухелю,вот это вопрос
Потому что потерял раздевалку и ныл в каждом интервью.
Если кто не помнит, то все проблемы Челси начались именно при Тухеле.
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Krull
Ответ Bellevue
Боэли удивляет. Хотя трудно признать ошибку с увольнением Тухеля
Увольнение Тухеля, может быть, и не ошибка. А вот назначение слабого тренера-да. Это даже не ошибка, а стратегический провал, если учитывать, что они собираются давать ему много времени.
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СержМиранэн
и дайте ему еще пару миллиардов на трансферы. может быть тогда вы хоть что-то поймете,....
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Диер Ташкент
Правильно. надо дать время. не все тренеры за один сезон способны построит хорошую команду. Поттер из бегунков челси такую конфетку команду еще сделает
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Krull
Ответ glock17
С составом Брайтона играть первым номером с Сити и Ливерпулем, сделали Поттера одним из самых перспективных тренеров мира, а вот лучший или нет, уже время покажет
Вы хоть проверяйте, что пишете или вас Боули звать? Это в каких играх Брайтон Поттера играл первым номером с Ливерпулем и Сити? Человек не умеет строить игру в атаке, у него фундаментальные пробелы в тренерских навыках, какая игра первым номером? А скорее всего, хреновый помощник в штабе, который отвечает за атаку. Поттер больше похож на менеджера, чем на чистого тренера. С тем же Тухелем, если сравнивать, просто пропасть.
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Mr Azimof
Ответ Dmind
наверно они надеются что в конце сезона глава премьер-лиги скажет "100 очков Гриффинд... то есть Челси"
Ахаха, в топ. Тодду Уизли храбрость тратить бабки 10 очков, Кукурелье Грейнджер за изобретательность в растрачивании моментов 10 очков, и наконец Грэму Поттеру за феноменальную магию прикидываться тренером 10 очков. И наконец, трудно противостоять врагам, но ещё труднее противостоять друзьям. Кепе 70 очков.
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bm
Ну Артета как раз таки сразу после назначения внес улучшения в игре команды. Взяли Кубок Англии, обыграли МС и Ливерпуль (если память не изменяет).
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Wagner
Поттер о ЛЧ: «В нокаут-турнире может случиться все что угодно. Вот в чем дело. Это две игры. Я не думаю, что нам стоит смотреть дальше Дортмунда."
( @NizaarKinsella )

Вот это трезвая мысль, что не надо писать про два -три года (контракт на пять), тут всё понятно.
В среду станет ясно, продлится Поттер на неделю до следующей игры с Боруссией или нет.
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JBa
Ответ Born is the King
Это 17,16,15 места с Брайтоном сделали его одним из лучших тренеров мира?
как ты культурно умолчал про 9-е место в прошлом сезоне...

классика спортса, чего уж там
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Фрэнк Канистра
Интересно, чем он это доказал, что входит в лучшие тренеры мира? Работой в Брайтоне? ну неплохо, но таких тогда человек 50 наберется, плюс-минус. То есть я могу понять на чем основана вера Ливера в Клоппа - клуб буксует, но человек уже все доказал свой карьерой и в него действительно можно верить, так как он тот ливер строил и есть шанс что он и новый ливер построит - далеко не факт что так и будет, но верить в это вполне можно. Но вот почему нужно верить в Поттера - хз.
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Artem Sarapulov
Шикарно. Ман Сити понизить, Челси оставить Поттера, МЮ как обычно сам себя съест. У Арсенала есть шанс закрепиться на первых строчках ближайшие годы.
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Shuller18
Ответ frol92
У владельца Челси фамилия не Дамблдор случайно?😁
Он просто под заклятием Империус)
+3
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Febos_
можно потерпеть до лета, сейчас нет смысла менять хоть и очень хочется поскорее увидеть его увольнение
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Finist_bro
Смущает ток то, что он мягковат для топ клуба, аля Серёжа Семак)
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Серый
Ответ ARTEM PROKAZOV
Так тут и говорят, что будут ждать, пока он поставит игру. Не дефаю Грэма, просто через жопу читаешь
Дефаю🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Born is the King
Ответ glock17
С составом Брайтона играть первым номером с Сити и Ливерпулем, сделали Поттера одним из самых перспективных тренеров мира, а вот лучший или нет, уже время покажет
Бред бредом. Когда в футболе начали оценивать по игре первым номером клуба, который без 5 минут Шипе? Теперь за это дают трофеи?
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Gestor_36
рыжий фермер еще наведет шороху в чемпионшипе, вот увидите 💪
+4
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Чунга чанга
Это клиника... Пока рыжий пёс у руля можно не то что про трофеи, а про любое подобие игры забыть...
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Artur Kovas
Боуэли тот ещё наркоман конечно . Абсолютно не умеет клубом управлять , расчёт на Поттера вообще какая-то утопия
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ftygnghkhm
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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art57
"он пришел в команду посреди предсезонки" - как это?
а, у него до сих пор подготовка к сезону 23-24
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Alex Pron
Ну да, пусть до конца сезона отработает, выводы потом делать надо.
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deadjoker
Ответ Александр Фёдоров
почему не дали время Тухелю,вот это вопрос
Он в вотсап не отвечал :)
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Лёха Жданчик
Когда разговор идет про увольнение это уже дым....огонь зажгется через пару проигранных матчей)) МЮ так же доверял Сульшеру....
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Уолтер Собчак
Ответ Александр Фёдоров
почему не дали время Тухелю,вот это вопрос
Уже много раз писали, что Тухель потерял расположение раздевалки. У него были проблемы с игроками, поэтому когда начались проблемы с игрой и результатами, руководство решило его уволить. Он крутой тренер, но его увольнение логично и лично у меня вопросов не вызывает.
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