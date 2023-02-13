«Если у «Зенита» заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно. У «Спартака» качество атаки не падает». Тихонов о борьбе за золото в РПЛ

Теги Спартак Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Роман Зобнин Квинси Промес Малком Клаудиньо Данил Пруцев Руслан Литвинов Футбол

Андрей Тихонов поделился ожиданиями от весенней части сезона Мир РПЛ.

– Много оптимизма по «Спартаку» – говорят о том, что команда составит конкуренцию «Зениту». Не слишком ли круто?

– Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь – у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм – исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен – и игра не меняется. Очень мобильная полузащита – такую тройку, как ПруцевЛитвиновЗобнин еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки – тройку меняешь, и качество не падает.

Промес не готовится два сбора с командой.

– Очень плохо, но это вызов для Промеса. То, что он был лучший осенью, – это нужно поддерживать сейчас. Он нормальный, адекватный человек. Если поедет на сбор в Турцию, поднаберет форму. И есть еще 2 игры с «Локомотивом» в Кубке.

– Группа атаки «Спартака» слабее или сильнее зенитовской?

– У «Спартака», если менять в тройке атаки кого-либо, качестве не падает – замена есть. У «Зенита», если заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно, не совсем получается игра в атаке, – сказал бывший тренер «Спартака».

По итогам 17 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» идет на 2-й строчке, отставая от лидера на 6 очков.

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19 комментариев

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Geo07
Больше! Больше команд из Москвы дабы больше домашних игр народной (!) команде без выездов! Кто там на очереди? Строгино? Ватутинки?? Маккаби??? =)
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Big Nick
Ответ Иван Колгашкин
Верим что в этом году Спартак возьмëт чемпионство!!!
За сезон можно становиться дважды чемпионами?
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Doctor56
Как любая, ни за что не отвечающая, говорящая голова, Тихонов вещает не то, что есть в действительности, а то, что хочет услышать его целевая аудитория, в данном случае, болельщики Спартака. Так что, пусть говорит, от этого никому ни жарко, ни холодно.
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Winterburn
Ответ Black Phoenix
Если Промеса у спартачей убрать - качество атаки ещё как просядет. Тихонов откровенно лукавит.
скорее посадить...
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Сергей Илюшенков
Андрюха красава,всё сказано поавильно!Мы видели Зенит с Малкомом и без него!Чего игра только с Крыльями стоит!
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DVS1
Ответ Доктор Верховцев
Что-то много Спартака стало на сайте. Сегодня вот прямо очень много. Сдаётся мне, пора его в пердив отправить. Вместе с Заремой, Мостовым и прочими вытеранами.
Ну вам то понятно более интересен контент наподобие Шакира-Пике, Алвес с бабой в туалете и педочех вот сегодня.
А если все таки про футбол, то Спартак не виноват, что про Зенит писать особо нечего - ну не интересен он никому кроме Питера, и то не всего
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KOTOV71
Ответ Доктор Верховцев
Что-то много Спартака стало на сайте. Сегодня вот прямо очень много. Сдаётся мне, пора его в пердив отправить. Вместе с Заремой, Мостовым и прочими вытеранами.
Понедельник - День Рождения.( ..чтоб они не делали,не идут дела...)
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Владимир Молявин
Правильно. На сборах пробовали разные связки. Пока работает. Посмотрим, как дальше будет, в официальных матчах.
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Андрей Шилов
падать уже некуда
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий9779
Ничего подобного,Малком почти 1,5 года с травмами мучался,а Клауда не было месяц осенью и всех обыграли.
ВЫФСЁВРЁТИ!!!
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Evgeny Trifonov
Ответ Иван Колгашкин
Верим что в этом году Спартак возьмëт чемпионство!!!
Спартак возьмёт... но есть нюанс
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Black Phoenix
Если Промеса у спартачей убрать - качество атаки ещё как просядет. Тихонов откровенно лукавит.
+10
-3
+7
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Доктор Верховцев
Малком и Клаудиньо просто разительно отличаются от остальных атакующих игроков Зенита. У КБ все ± одного уровня, поэтому разницы не видно.
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михаил караваев
Все правильно сказал, на кубке были без бразил и еле вышли
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6tspey7tb5
Должны признать что леги Зенита изменили весь стиль игры. Зенит может всегда добавить и на классе вынести соперника. У наших игроков есть предел. Не в счёт Промеса и Пойзеса и надеюсь Бальде.
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-2
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Иван Колгашкин
Верим что в этом году Спартак возьмëт чемпионство!!!
+4
-10
-6
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Доктор Верховцев
Что-то много Спартака стало на сайте. Сегодня вот прямо очень много. Сдаётся мне, пора его в пердив отправить. Вместе с Заремой, Мостовым и прочими вытеранами.
+8
-5
+3
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.ru
У Спартака качество атаки не падает...
Дельфин не может не нырять...
+6
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Дмитрий9779
Ничего подобного,Малком почти 1,5 года с травмами мучался,а Клауда не было месяц осенью и всех обыграли.
+11
-4
+7
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