«Если у «Зенита» заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно. У «Спартака» качество атаки не падает». Тихонов о борьбе за золото в РПЛ

поделился ожиданиями от весенней части сезона Мир .

– Много оптимизма по « » – говорят о том, что команда составит конкуренцию « ». Не слишком ли круто?

– Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь – у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм – исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен – и игра не меняется. Очень мобильная полузащита – такую тройку, как – – еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки – тройку меняешь, и качество не падает.

– не готовится два сбора с командой.

– Очень плохо, но это вызов для Промеса. То, что он был лучший осенью, – это нужно поддерживать сейчас. Он нормальный, адекватный человек. Если поедет на сбор в Турцию, поднаберет форму. И есть еще 2 игры с «Локомотивом» в Кубке.

– Группа атаки «Спартака» слабее или сильнее зенитовской?

– У «Спартака», если менять в тройке атаки кого-либо, качестве не падает – замена есть. У «Зенита», если заменить или , это очень заметно, не совсем получается игра в атаке, – сказал бывший тренер «Спартака».

По итогам 17 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» идет на 2-й строчке, отставая от лидера на 6 очков.

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