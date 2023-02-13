«Если у «Зенита» заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно. У «Спартака» качество атаки не падает». Тихонов о борьбе за золото в РПЛ
Андрей Тихонов поделился ожиданиями от весенней части сезона Мир РПЛ.
– Много оптимизма по «Спартаку» – говорят о том, что команда составит конкуренцию «Зениту». Не слишком ли круто?
– Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь – у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм – исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается 5-6 замен – и игра не меняется. Очень мобильная полузащита – такую тройку, как Пруцев – Литвинов – Зобнин еще пойди поищи. Каждый из них готов по 12-13 км за матч бегать. Очень прибавил Пруцев, Зобнин стал лучше. Посмотрите на группу атаки – тройку меняешь, и качество не падает.
– Промес не готовится два сбора с командой.
– Очень плохо, но это вызов для Промеса. То, что он был лучший осенью, – это нужно поддерживать сейчас. Он нормальный, адекватный человек. Если поедет на сбор в Турцию, поднаберет форму. И есть еще 2 игры с «Локомотивом» в Кубке.
– Группа атаки «Спартака» слабее или сильнее зенитовской?
– У «Спартака», если менять в тройке атаки кого-либо, качестве не падает – замена есть. У «Зенита», если заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно, не совсем получается игра в атаке, – сказал бывший тренер «Спартака».
По итогам 17 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» идет на 2-й строчке, отставая от лидера на 6 очков.
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А если все таки про футбол, то Спартак не виноват, что про Зенит писать особо нечего - ну не интересен он никому кроме Питера, и то не всего
Дельфин не может не нырять...