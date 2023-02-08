Тихонов о чемпионской гонке в РПЛ: «Если «Спартак» будет рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые обязан брать, тогда противостояние возможно»

Теги Спартак Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Кубок РПЛ Футбол

Андрей Тихонов высказался о чемпионской гонке и об игре «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— «Спартак» в матче с «Краснодаром» [4:0] выглядел хорошо в первом и во втором таймах. Можно сказать, что красно-белые полностью переиграли «Краснодар».

— «Спартак» уже в оптимальной форме, или еще есть над чем работать?

— Пока команда играет двумя составами. «Спартак» хорошо поддерживает ту динамику, которую хочет видеть тренер. Футболисты, выходящие на замену, поддерживают темп игры, у них есть взаимопонимание. Посмотрим, что будет дальше.

Впереди игра с «Сочи», где работает Бердыев, который найдет, что противопоставить «Спартаку». Для красно-белых этот матч — хороший вызов. «Спартак» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Посмотрим, как все это будет выглядеть в матче с «Локомотивом».

— «Спартак» с такой игрой может что-то противопоставить «Зениту»?

— Матч с петербуржцами еще не скоро. Если «Спартак» будет держаться рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые команда обязана брать, тогда противостояние возможно. Если красно-белые где-то ошибутся несколько раз, отставание от «Зенита» станет больше, и потом будет очень тяжело, – сказал экс-игрок «Спартака».

После 17 туров красно-белые занимают в таблице РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

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3 комментария

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Кеша
Ответ ЗЕНИТ65
А если Зенит не потеряет очки, на что надеяться спартаку?
А чего Спартак(не болельщик) с маленькой буквы? Ах , да , такое воспитание , культурная столица .
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0
+2
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Если в заголовке не уточняют, что Александр, то это здоровый Тихонов.

Но Спартак на кубке а-ля матчпремьер кого-то обыграл и понеслось возбуждение у мясных журналюг...
+2
0
+2
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ЗЕНИТ65
А если Зенит не потеряет очки, на что надеяться спартаку?
+1
-2
-1
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