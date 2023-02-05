Егор Титов: «Зенит» выигрывает за счет иностранцев. У «Спартака» был бы шанс догнать его, если бы Малком уехал»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил шансы москвичей побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет – «Зенит». Поэтому вероятность того, что «Спартак» станет чемпионом, небольшая. Но верим.

Все дело в легионерах. У «Зенита» самый сильный состав. Есть, конечно, отдельные игроки в других командах – Кордоба, наш спартаковский Промес. А у «Зенита» их сколько? Малком, Клаудиньо, Вендел… У них осталась обойма иностранцев, и именно за счет них они выигрывают», – сказал Титов.

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27 комментариев

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Bogdan119
Ответ Вадим Дзахоев
В точку. Разница в уровне финансирования между Зенитом и Спартаком не такая уж и большая, но у петербуржцев селекция в разы сильнее
Зарплатные ведомости сравни и потом уже говори про "отсутствие разницы в финансировании"
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krupin82
Егорка "бромантанович"Титов.
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Шлёма Презерман
Сравнивая составы Спартака и Зенита, сразу хочется вспомнить незабвенного Матроскина:
- Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
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добрый грек
Нет, не был бы.
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bellyashe
я не понимаю, в какой момент аргумент «уберите из Зенита ключевых футболистов и тогда мы его обыграем» стал восприниматься адекватно? они вообще понимают, что за чушь говорят?
это как если бы в 15-18 годах европейские топ-клубы кричали «а вот если забрать у Реала Роналду, Бэйла, Бензема, Крооса, Модрича, Марсело и т.д., то они бы не выиграли ЛЧ три года подряд!»
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Mapku3
Все мысли о том, как бы ослабить команду соперника, а не о том, как улучшить свою!
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Bogdan119
Ответ Peter Parker
У Спартака все же не только Промес, но и Мозес, который может уже не так быстр, но по уровню и своему игровому интеллекту еще и фору даст всем легионерам. А то, что Спартак взял на 20 млн Шамара с Мартинсом, вместо условного Вендела или Барриоса, ну сами виноваты
С каких пор 8+6=20? В очередной раз убеждаюсь, что у болел с берегов Невы не все в порядке с математикой
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TheSportNik
У ЦСКА тоже был бы шанс быть вечным чемпионом, если бы Гинера не обонкротили и не отжали фактически клуб .Ну кому то это было выгодно, хотя догадаться не трудно думаю.
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Вадим Дзахоев
Ответ Peter Parker
У Спартака все же не только Промес, но и Мозес, который может уже не так быстр, но по уровню и своему игровому интеллекту еще и фору даст всем легионерам. А то, что Спартак взял на 20 млн Шамара с Мартинсом, вместо условного Вендела или Барриоса, ну сами виноваты
В точку. Разница в уровне финансирования между Зенитом и Спартаком не такая уж и большая, но у петербуржцев селекция в разы сильнее
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Зубы Дзюбы
Ответ Peter Parker
У Спартака все же не только Промес, но и Мозес, который может уже не так быстр, но по уровню и своему игровому интеллекту еще и фору даст всем легионерам. А то, что Спартак взял на 20 млн Шамара с Мартинсом, вместо условного Вендела или Барриоса, ну сами виноваты
Помимо стоимости трансфера есть ещё зарплата, которая у зенита сразу больше идёт
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KOTOV71
" Если бы из Зенита уехал Малколм"- а если из Спартака уехал Промес? Если,если,если....
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иван кочубей
так меньше нужно было в лондон отправлять бабла
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Зубы Дзюбы
Ответ ТрактоПоктер
Бромантановая легенда Спартака
А то до бромантана и после был донным игроком? Ну-ну
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Geo07
Прими бромантанчику, Егорушка, полегчает..
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tolstiy
почему все так на малколма фапают? ведь вендел и бариос гораздо ценнее для команды и их потеря гораздо ощутимее...
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swarog
В Спартаке, что легионеров мало??!! Вообще бред полный, все только об этом и говорят, Зенит за счет легионеров выигрывает! Да фигня полная! В Зените много своих воспитанников и легионеров в Спартаке за последние 10 лет было очень и очень много!
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S.A.N.
в прошлом сезоне, когда Мальком пропускал матчи против Динамо и Спартака, говоруны так же говорили про "навязать борьбу" и "конкуренцию". Итог: 4-1 и 7-1. Архиважный игрок, ага, основополагающий, можно сказать)
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Arty K.
То ли дело Спартак 90-ых...)))
+1
0
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Peter Parker
У Спартака все же не только Промес, но и Мозес, который может уже не так быстр, но по уровню и своему игровому интеллекту еще и фору даст всем легионерам. А то, что Спартак взял на 20 млн Шамара с Мартинсом, вместо условного Вендела или Барриоса, ну сами виноваты
+9
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Maratik1982
Ну вот детский сад ей богу
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Konstantin Zorin
Егор, так нельзя. Если бы, да кабы. А если Спартак Промеса потеряет? К сожалению, сейчас все выигрывают за счёт иностранцев. Новых Титовых и Тихоновых, что-то не видно.
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-1
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Виктор
Ответ Michael_Monza
Заемучили уже с обсасыванием этой темы. Зенит просто лучше и все! Во всех показателях, в Зените ищут профессионалов, а в спартаке спартаковский дух вот и вся разница.
Это даже не дух. Это вонь.
+4
-3
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ХавиГави_Паратрупер
А так же Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос...вообще пусть все уезжают. И пусть ещё снимут 15 очков с Зенита. Тогда Спартак точно догонит, аминь🎅🏿
+16
0
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ТрактоПоктер
Бромантановая легенда Спартака
+17
-4
+13
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sportS
легенда
0
-3
-3
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