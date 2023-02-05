Егор Титов: «Зенит» выигрывает за счет иностранцев. У «Спартака» был бы шанс догнать его, если бы Малком уехал»

Экс-капитан «Спартака» оценил шансы москвичей побороться с « » за чемпионство.

«Если бы у «Зенита» уехал , то тогда у « » был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет – «Зенит». Поэтому вероятность того, что «Спартак» станет чемпионом, небольшая. Но верим.

Все дело в легионерах. У «Зенита» самый сильный состав. Есть, конечно, отдельные игроки в других командах – Кордоба, наш спартаковский Промес. А у «Зенита» их сколько? Малком, , Вендел… У них осталась обойма иностранцев, и именно за счет них они выигрывают», – сказал Титов.