Егор Титов: «Зенит» выигрывает за счет иностранцев. У «Спартака» был бы шанс догнать его, если бы Малком уехал»
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил шансы москвичей побороться с «Зенитом» за чемпионство.
«Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет – «Зенит». Поэтому вероятность того, что «Спартак» станет чемпионом, небольшая. Но верим.
Все дело в легионерах. У «Зенита» самый сильный состав. Есть, конечно, отдельные игроки в других командах – Кордоба, наш спартаковский Промес. А у «Зенита» их сколько? Малком, Клаудиньо, Вендел… У них осталась обойма иностранцев, и именно за счет них они выигрывают», – сказал Титов.
- Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
это как если бы в 15-18 годах европейские топ-клубы кричали «а вот если забрать у Реала Роналду, Бэйла, Бензема, Крооса, Модрича, Марсело и т.д., то они бы не выиграли ЛЧ три года подряд!»