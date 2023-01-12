Тихонов считает, что «Спартак» станет чемпионом: «У команды неплохой график. Единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где все определится»

Теги Спартак Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров красно-белые занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

«Реально ли бороться за чемпионство? «Спартак» сыграет восемь матчей дома, «Торпедо» и «Химки» — это, опять же, Москва, Самара — ослабленная Самара в очередной раз. «Пари НН» рядом с Москвой, и единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где все определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы.

С Кубком что делать? Надо выигрывать. Какое место займет «Спартак» по итогам чемпионата? Первое», — сказал экс-игрок «Спартака».

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Шихов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ schwein
Окей, а 6 очков они отыгрывать как собрались? А если проигрывают в Питере, то все 9.
А Зенит,что по твоему гарантированно победит во всех матчах второго круга ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анндрюх, а чё там со следующим чемпом?
Тоже чемпионами станем?
Ты говори если знаешь. Не молчи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Deca
Хорошо отношусь к Тихонову, но по кругу, от всех прдряд, читать комментарии о шансах Спартака порядком раздражает. Где нормальные новости? То ли дело про 400 кг
Ну то ли дело раньше новости были про капитана др@чилу 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они играть-то только через полтора месяца начнут. А тут уже до лета всё расписали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Спартак чемпионом не станет , но Абаскаль красавчик Жалко то что все болельщики Спартака , упоротые сектанты портят от этого впечатление , и заставляют им делать провалов
Ты бы разобрался с запятыми, диванный эксперт
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Victor NT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Согласен. Зенит в этом матче оформит чемпионство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ S<>M
Не ожидал от Тиши оптимизма))) обычно он гнал или был нейтрален
Гонишь ты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тихонову сначала надо посчитать да десяти, а потом вспомнить, что он отработанный материал. Компост
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спартак отстает на 6 очков.
У Спартака остались матчи с Динамо, Краснодаром, Ростовом, ЦСКА и Зенитом.
Ничтожны шансы пройти все пять этих матчей без очковых потерь.
А только это позволит навязать реальную борьбу Зениту за первую строчку.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S<>M
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не ожидал от Тиши оптимизма)))
обычно он гнал или был нейтрален
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Team_Coach
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чтобы стать чемпионами, как минимум, чтобы Зенит проиграл два матча и сравняться по очкам и самим не проиграть командам, которые он считает аутсайдерами.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Слова произнесенные Тихоновым исключительно для болельщиков ФКСМа, не стоит публиковать как его мнение. Думает Андрей совершенно по другому.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy50
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я не за СМ, не за Зенит, но хотелось бы хоть какой то интриги до последнего тура, наш захудалый чемпионат от этого только выиграет.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дважды_Герой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
людям.интерес другой.одно и тоже надоедает
Конкретнее. Адреса, пароли, явки!
И ещё вопрос: этим людям "надоедало" в период с 1996 по 2001 год?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Окей, а 6 очков они отыгрывать как собрались?
А если проигрывают в Питере, то все 9.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deca
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ macsyta
Неет лучше про рукодельных мастаков﻿😀
Кто на что учился! 🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я далёк от прогнозов. С удовольствием буду рад успеху Спартака и желаю ему этого.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дважды_Герой
Кому надо?
людям.интерес другой.одно и тоже надоедает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
macsyta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Deca
Хорошо отношусь к Тихонову, но по кругу, от всех прдряд, читать комментарии о шансах Спартака порядком раздражает. Где нормальные новости? То ли дело про 400 кг
Неет лучше про рукодельных мастаков﻿😀
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
macsyta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ruben33
Ну если считает, то пусть ставит свою квартиру на чемпионство. 🤣 Весной будет над чем посмеяться. 🤣
Даа любите вы зенитки пари, но выполнять у вас не получается как Радимов!
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sektor 33
уже 12.01, а он до сих пор еще не отошел с новогодних праздников
У буланова вашего всегда праздник.. скиньтесь и закодируйте)
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дважды_Герой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
надо чтобы каждый год новый чемпион
Кому надо?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спартак чемпионом не станет , но Абаскаль красавчик
Жалко то что все болельщики Спартака , упоротые сектанты портят от этого впечатление , и заставляют им делать провалов
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ермаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и будет.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blacksmithept
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это он специально для болельщиков сказал,надоело быть"долбаным ветераном".
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий