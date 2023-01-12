оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир .

После 17 туров красно-белые занимают в таблице 2-е место, отставая от « » на 6 очков.

«Реально ли бороться за чемпионство? «Спартак» сыграет восемь матчей дома, «Торпедо» и «Химки» — это, опять же, Москва, Самара — ослабленная Самара в очередной раз. «Пари НН» рядом с Москвой, и единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где все определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы.

С Кубком что делать? Надо выигрывать. Какое место займет «Спартак» по итогам чемпионата? Первое», — сказал экс-игрок « ».