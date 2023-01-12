Тихонов считает, что «Спартак» станет чемпионом: «У команды неплохой график. Единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где все определится»
Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 17 туров красно-белые занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.
«Реально ли бороться за чемпионство? «Спартак» сыграет восемь матчей дома, «Торпедо» и «Химки» — это, опять же, Москва, Самара — ослабленная Самара в очередной раз. «Пари НН» рядом с Москвой, и единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где все определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы.
С Кубком что делать? Надо выигрывать. Какое место займет «Спартак» по итогам чемпионата? Первое», — сказал экс-игрок «Спартака».
Тоже чемпионами станем?
Ты говори если знаешь. Не молчи
У Спартака остались матчи с Динамо, Краснодаром, Ростовом, ЦСКА и Зенитом.
Ничтожны шансы пройти все пять этих матчей без очковых потерь.
А только это позволит навязать реальную борьбу Зениту за первую строчку.
обычно он гнал или был нейтрален
И ещё вопрос: этим людям "надоедало" в период с 1996 по 2001 год?
А если проигрывают в Питере, то все 9.
Жалко то что все болельщики Спартака , упоротые сектанты портят от этого впечатление , и заставляют им делать провалов