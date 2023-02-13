Павлюченко о Соболеве: «Пускай падает и разговаривает с судьями. Лишь бы приносил пользу «Спартаку»
Роман Павлюченко оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.
– Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.
– Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее.
Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается, – сказал бывший нападающий сборной России.
На счету Соболева 7 голов и 4 ассиста в этом сезоне Мир РПЛ. Со статистикой игрока можно познакомиться здесь.
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