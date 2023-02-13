Павлюченко о Соболеве: «Пускай падает и разговаривает с судьями. Лишь бы приносил пользу «Спартаку»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Роман Павлюченко оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.

– Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

– Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее.

Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается, – сказал бывший нападающий сборной России.

На счету Соболева 7 голов и 4 ассиста в этом сезоне Мир РПЛ. Со статистикой игрока можно познакомиться здесь.

Аленичев о Соболеве: «Перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. 7-8 падений за игру – недаром его прозвали «дельфин»

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5 комментариев

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Сергей Илюшенков
Соболь сейчас красава,в лучшем случае только четвёртвй по падениям!Он сейчас не сравниться с Комличенко,Малкомом и Клаудиньо!Даже здесь Зенит в лидерах!
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Мосгорсуд
Сейчас пальму главного дельфина, твёрдо держит Комличенко, Соболь, справедливости ради, на много реже стал это делать
+2
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shadow82
Справедливости ради, Соболь в последних матчах падал без причины гораздо реже. Но, проблема в том, что плохую репутацию он себе заработал на пару сезонов вперёд.
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Ильдар Фарукшин
Спящий гигант знает, что говорить. Уважаю тебя Рома
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Владимир Молявин
Не так часто стал падать.
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