Павлюченко о Соболеве: «Пускай падает и разговаривает с судьями. Лишь бы приносил пользу «Спартаку»

оценил игру форварда « » .

– Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

– Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее.

Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается, – сказал бывший нападающий сборной России.

На счету Соболева 7 голов и 4 ассиста в этом сезоне Мир РПЛ. Со статистикой игрока можно познакомиться здесь.

Аленичев о Соболеве: «Перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. 7-8 падений за игру – недаром его прозвали «дельфин»

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