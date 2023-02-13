Абаскаль о продлении контракта: «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!»

прокомментировал продление контракта со «Спартаком».

Испанский специалист подписал соглашение до лета 2025 года.

«Хочу поблагодарить клуб за доверие. «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!» – сказал главный тренер красно-белых.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», – заявил генеральный директор « » .

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