Абаскаль о продлении контракта: «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал продление контракта со «Спартаком». 

Испанский специалист подписал соглашение до лета 2025 года. 

«Хочу поблагодарить клуб за доверие. «Спартак» – это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!» – сказал главный тренер красно-белых.

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба», – заявил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков

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27 комментариев

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Виталий Желтоусов
До 25 года!!!??? Супер! При Федуне Спартак менял тренеров как перчатки. Удачи Абаскалю.
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Пугливый Кот
Походу мясным очень с ним повезло. Видно что грамотный спец, без пафоса, очень приятное впечатление производит. Может вырасти в топового тренера. А по меркам нашего колхоза уже топ. Поздравляю, чоуш)
+3
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+3
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Valentin Kompaneytsev
Новость приятная. Надеюсь, что для Спартака это положительное событие и определённая перспектива в дальнейшем развитии клуба.
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dvd-77
СУПЕРОТЛИЧНАЯ новость!!!
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zer
может наконец-то Спартак стабильность обретёт
+2
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Любинко Друловича дрель
Неоправданные авансы
0
-1
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Владимир Молявин
Молодец, тренер!!!
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TIMOXA1979 TIMOXIN
не думаю, что задержится до конца контракта, ему надо расти, а так действительно видно, что поменял команду и команда играет
+1
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IgroMan18
Ответ Адепт Суперлиги
Рад, что его продлили. Даже не верится, неужели спартаковское руководство совершило адекватный поступок?
Гинера потому что нет.
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CoMoBo3
Ответ frol92
Отличный специалист и человек. За его работой приятно наблюдать, особенно как работает с молодыми игроками. После Карреры первый раз хочется смотреть игры команды.
Это какой этап спартаковского колеса Сансары? 😎
+1
-6
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CoMoBo3
Ответ белошип
Надеюсь оформит титул чемпиона в этом сезоне)
Так уже ж оформил, задача выполнена 😎
+1
-4
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wesbahnhof
Хорошего тренера Каттани отыскал, а сколько на него грязи лилось. Как и на самого Абаскаля
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S<>M
молодцы
+1
0
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инок
Пожалуй лучший трансфер в этом году. Успехов Спартаку и Абаскалю!
+8
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Toni Tvist
Мне кажется или нет, но после ухода Федуна в клубе начали принимать здравые решения.
Удачи Абаскалю, хороший тренер
0
-1
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Сергей Еремеев
Респект двум сторонам!!!!
+4
0
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Адепт Суперлиги
Рад, что его продлили. Даже не верится, неужели спартаковское руководство совершило адекватный поступок?
+6
0
+6
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Sobachkin
Ну есть светлые пятна.... Мостовой щас сопьется
+4
0
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Homelender_666
Пожалейте Мостового. У него же сердечный приступ произойдёт.
+4
0
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therealgreenman
Я конечно далеко не болельщик Спартака, но этот тренер очень симпатизирует…
И как человек, и как тренер
И будущим хотелось бы, что бы он дорос до мировых грандов, но пока пускай радует наш отечественный футбол

С очень хорошим подписанием вас КБ…
+5
0
+5
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Ринат Якупов
Молодчик!
+1
0
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белошип
Надеюсь оформит титул чемпиона в этом сезоне)
+4
-4
0
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Ильдар Фарукшин
Урааааааааааааа
+17
-2
+15
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Евгений Квасников
я сейчас от счастья и так слов просто сойду с ума!!!!!
+13
-2
+11
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Олег Скрылев
Ответ frol92
Отличный специалист и человек. За его работой приятно наблюдать, особенно как работает с молодыми игроками. После Карреры первый раз хочется смотреть игры команды.
Про карреру не согласен, после Романцева да.
+6
-3
+3
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