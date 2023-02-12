Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»
Кристоф Гальтье сомневается в участии Килиана Мбаппе в матче с «Баварией».
«Я не думаю, что Мбаппе сыграет. Предстоят и другие матчи, мы не хотим рисковать его здоровьем. Мы надеемся, что он успешно восстановится.
Надеемся, что Верратти, Месси и остальные футболисты, которые были на скамейке [в матче с «Монако»], смогут сыграть», – заявил главный тренер «ПСЖ».
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