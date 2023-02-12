Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье сомневается в участии Килиана Мбаппе в матче с «Баварией».

«Я не думаю, что Мбаппе сыграет. Предстоят и другие матчи, мы не хотим рисковать его здоровьем. Мы надеемся, что он успешно восстановится.

Надеемся, что Верратти, Месси и остальные футболисты, которые были на скамейке [в матче с «Монако»], смогут сыграть», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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7 комментариев

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Роман
Физрук просто обязан хромого Мбаппе выставить против Баварии.
Или ожидается порка с времён 8:2
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kvn9
Каждый год кто-то у кого-то травмирован, кто-то только восстанавливается, кто-то не в форме, кого это должно волновать? То он обеспокоен, то этот не сыграет, то тот, каждый божий день новости о прогнозах по тому или иному игроку. Ладно бы это обсуждали болельщики, но ты тренер топ-клуба с практически неограниченными возможностями, готовься к матчу, у твоего соперника тоже далеко не всё в порядке, что с игрой, что с составом.
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Бродяга-симпатяга
Наивный дядя, для ПСЖ весь сезон подготовка к этим двум играм)
+1
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+1
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Имран Ганбаров
Надеюсь он не сыграет и Бавария 0-3 их чпокнет
+2
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Arman FCSM
Всё правильно. Лига 1 важнее. Надо беречь футболистов, чтобы наконец взять этот титул
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Геннадий Тимченко
Два лучших игрока Бразилии и Аргентины порвут Баварию ещё в первом тайме - не просто же так их объявили лучшими❓🤔
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-5
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Сижу на факсах Барселоны
Можно ПСЖ сразу технарь впаять и всё
+2
-5
-3
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