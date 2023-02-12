Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»

сомневается в участии в матче с «Баварией».

«Я не думаю, что Мбаппе сыграет. Предстоят и другие матчи, мы не хотим рисковать его здоровьем. Мы надеемся, что он успешно восстановится.

Надеемся, что , и остальные футболисты, которые были на скамейке [в матче с «Монако»], смогут сыграть», – заявил главный тренер « ».

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