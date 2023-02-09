«Тедеско за деньги продастся куда угодно. Он для меня закончился как человек и тренер». Ловчев о Доменико в сборной Бельгии

прокомментировал назначение тренером сборной Бельгии.

Экс-тренер «Спартака» и «Лейпцига» подписал соглашение до конца Евро-2024.

«В целом, тренерская стезя очень сильно обеднела. Есть, конечно, Гвардиола, Анчелотти – это люди творческие, они приходят со своими мыслями. Они сразу говорят, каких игроков купить, и под них покупают, потому что они большие тренеры.

Но для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России. А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал.

Понятно, что немецкая школа – это дисциплина и так далее. Но для успеха клуба или сборной должно сойтись многое: и хороший тренер, и хорошие игроки. А большое поколение бельгийцев, ничего не выигравшее на уровне сборных, практически сошло уже.

Тедеско все время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом. Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Вот я внимательно следил за как за тренером. Он был в порядке в « », фурор произвел в Англии. А затем Клопп выступил, когда у Питера отобрали проведение финала Лиги чемпионов. Он сказал: «Правильно все сделали, они такие‑сякие». Я в этот момент подумал: ты, Клопп, потомок фашистов. Он немец – значит, потомок фашистов. Ты еще будешь что‑то говорить нам? Ты должен перед нами, перед моими родителями стоять на коленях. И я стал болеть против Клоппа и его команды.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает. И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнований. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения. Тедеско за деньги продастся куда угодно.

Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь. Вот «Ливерпуль» Клоппа сейчас скатился полностью, так же и Тедеско скатился как тренер, которого выгнали из «Лейпцига».

Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику», – сказал бывший игрок « ».

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