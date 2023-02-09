«Тедеско за деньги продастся куда угодно. Он для меня закончился как человек и тренер». Ловчев о Доменико в сборной Бельгии

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Юрген Клопп Сборная Бельгии по футболу Евгений Ловчев РБ Лейпциг Политика Матч ТВ Доменико Тедеско Зарема Салихова Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал назначение Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.

Экс-тренер «Спартака» и «Лейпцига» подписал соглашение до конца Евро-2024.

«В целом, тренерская стезя очень сильно обеднела. Есть, конечно, Гвардиола, Анчелотти – это люди творческие, они приходят со своими мыслями. Они сразу говорят, каких игроков купить, и под них покупают, потому что они большие тренеры.

Но для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России. А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал.

Понятно, что немецкая школа – это дисциплина и так далее. Но для успеха клуба или сборной должно сойтись многое: и хороший тренер, и хорошие игроки. А большое поколение бельгийцев, ничего не выигравшее на уровне сборных, практически сошло уже.

Тедеско все время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом. Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Вот я внимательно следил за Клоппом как за тренером. Он был в порядке в «Ливерпуле», фурор произвел в Англии. А затем Клопп выступил, когда у Питера отобрали проведение финала Лиги чемпионов. Он сказал: «Правильно все сделали, они такие‑сякие». Я в этот момент подумал: ты, Клопп, потомок фашистов. Он немец – значит, потомок фашистов. Ты еще будешь что‑то говорить нам? Ты должен перед нами, перед моими родителями стоять на коленях. И я стал болеть против Клоппа и его команды.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает. И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнований. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения. Тедеско за деньги продастся куда угодно.

Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь. Вот «Ливерпуль» Клоппа сейчас скатился полностью, так же и Тедеско скатился как тренер, которого выгнали из «Лейпцига».

Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику», – сказал бывший игрок «Спартака».

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89 комментариев

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Pb-SE
Ответ Dan Kennedy
Иванович? Серб же!
Тогда все русские мужчины сербы. Потому что Ивановичи, Михайловичи, Петровичи и т д.
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Rococo
Но ведь фашисты же в Италии.
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aftor44
Так тут все ополчились на бедного ветерана, а по факту мысль то у него была в том, что человек работал в России, зарабатывал хорошие деньги, а потом уехал и присоединился к общеевропейской повестке по изолированию российских команд, и именно из за этого для Ловчева он и перестал существовать как человек, и как, соответственно, тренер.

так то Доменико добротный специалист, Спартак его был иногда неплох)
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Сергей Ли
Ответ arspurs9
Не понимаю, почему активные группировки Спартака никак не выскажутся в адрес Ловчевых, Мостовых, Кавазашвили и тд. Они же просто с помоями смешивают современную историю клуба и сам клуб. Чисто старые свиньи сидят, никакого уважения к себе не оставили, таких легенд большинство лучше б даже не видело. Позорище конченное.
Полностью согласен. Таких помоев от ветеранов по-моему нет ни в одном клубе, и все наверняка смеются над нами.
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Recreated
Ответ Marcus-light
Боже мой, какой же ужас он несёт. И этот человек до сих не под принудительным лечением?
Сейчас отменили принудительное лечение. Только в самых опасных стадиях.
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Albert58
Ты скорей всего отказался бы тренировать. Господин Ловчев, не уподобляйся Г.С Орлову, уйди вовремя, пока ещё что то осталось в твоей голове.
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Сергей Ли
Ответ Кайван белоглазый
Сдается мне, что приедь сюда, например в Спартак, тот же Гвардиола, то и он бы от дяди Жени получил бы порцию говнеца, он же за деньги бы приехал. Господа ветераны, откуда столько злости то, а? Вы все (почти) уважаемые люди, со своими достижениями и вкладом, но хватит уже херню городить.
З - Зависть
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Руслан Узденов
Ответ Marcus-light
В нас - нет. Но дураков никто не отменял. Кто немцев считает фашистами, тот русских причисляет поголовно к алкашам. Типа "раз не пьёт - значит, болеет". И так далее.
Это немного разное. То, что в России большие проблемы с алкоголем и это, увы, частичка генокода - факт. Я работал в разных регионах страны, особенно в тех, которые причисляют к Крайнему Северу и не понаслышке знаю, что большая беда с алкоголем.
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Сергей Ли
Маразм крепчает.
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Dan Kennedy
Ответ Pb-SE
Википедия говорит, что его родителей звали Иван Иванович и Анна Антоновна. Значит, румын или мексиканец.
Иванович? Серб же!
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Recreated
Ловчев сгнил, несите следующего!
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Pb-SE
Ответ werowolf-gears
А хрен его знает, метис какой-то. Биография Тутанхамона достовернее чем у всех революционеров
Википедия говорит, что его родителей звали Иван Иванович и Анна Антоновна. Значит, румын или мексиканец.
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Ole Gunor
Ловчем за деньги готов хоть на Матч ТВ хоть почетным президентом чего там быть. маразматик.
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werowolf-gears
Ответ Pb-SE
А Ежов - грузин или еврей?
А хрен его знает, метис какой-то. Биография Тутанхамона достовернее чем у всех революционеров
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Dan Kennedy
Ответ loveski
почему они все в один голос утверждают что до России тот или иной иностранный тренер ничего не добились и были неизвестными? тот же Тедеско например. Работал и с Эрцгебирге и с Шальке. Достаточно на слуху был. К тому же, тренерские курсы академии Вайсваллера закончил с наивысшим баллом, в чем даже по-моему опередил Нагельсманна. Тедеско далеко не случайный человек в профессии
Причем в Шальке он занимал 2 место в Чемпионате, что при доминации Баварии вполне достижение. Еще в плей-офф ЛЧ выводил команду, конечно с группой повезло, но и состав Шальке достаточно скромный был. Шальке без него продолжил деградировать, что говорит о проблемах самого клуба. Это не тот случай, где Доменико провалился, а потом клуб снова наверх пошел.

Да, он учился лучше Нагельсмана, но тут возможно у Юлиана с дисциплиной похуже было. А так, вполне вероятно, Юлиан талантливее и сильнее в целом.

Тот-же Шварц менее успешнее Тедеско, но тоже с опытом в первой Бундеслиге. Это те ребята, которые и на родине у себя на виду и это, в том числе, помогло устроиться в Спартак и Динамо.

Вот Абаскаль, который немцем не является, больше подходит под фразу "состоялся в чемпионате России". Просто потому, что Спартак, скорее всего, будет его первым большим успешным кейсом. В том же Базеле он был И.О. Остальные команды были либо явно меньше(Асколи в первую очередь), либо что-то не складывалось.

P.S. Хотя поправлюсь, что состоялся как тренер в целом не подходил. Во первых у тех же немцев немецкая школа, во вторых часто это истории про индивидуальности. Тот-же Абаскаль до Спартака работал в родной Испании, Швейцарии, Италии, Греции и это всё в 33 года.
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Pb-SE
Ответ OldRedWhite
Прочтите ! Там совсем про другое ))) Для экономии Вашего времени : У князя Мышкина не было столько злобы и агрессии, а даже совсем наоборот )))
Там зато Рогожин был, вылитый Терюшков.
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Pb-SE
Ответ werowolf-gears
А Ловчев грузин или еврей?
А Ежов - грузин или еврей?
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Никому_никабельный
Скорую вызывать наверно уже не имеет смысла
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Вася Васильков
Ловчев как спартаковец закончился когда перешёл в Динамо.
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schwein
Хотел было удивится, почему спартаковские ветераны так хейтят тедеску, а оказалось что это у серафимыча просто советский патриотизм в одном месте свербит.
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werowolf-gears
Ответ Игорь Новиков
Ну да, а русские не были. Избирательно помнишь. Молодец. Удобно.
Дядя, посмотри процентное количество русских в СССР в 20 и 30-е годы, и их же процентное количество в государственных и партийных органах, будет откровение.
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Артур Джаниашвили
А Ловчев для Тедеско так и не начинался).Как там говорится, "собаки лают, караван идет").
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Иван Колгашкин
Тедеско отличный тренер, полностью заслужил быть тренером сборной Бельгии!
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ARIGAMI ARIGAMI
Что за бред?
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Игорь Новиков
Ответ werowolf-gears
Еще латыши были, забыл
Ну да, а русские не были. Избирательно помнишь. Молодец. Удобно.
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