Клопп не уйдет из «Ливерпуля»: «Я предан делу на 100%. Пройдем через это вместе, если в меня поверят»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не собирается уходить из «Ливерпуля», несмотря на неудачи в этом сезоне.

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги, а в АПЛ занимает 10-е место, на 12 очков отставая от топ-4.

– Люди забывают о сложных периодах, которые случались у ваших команд раньше?

– Не думаю, что об этом забывают. Если оценить это, то трудные этапы начинались в конце моей работы в клубах. В «Майнце» сложный период был постоянным, если хотите. В «Боруссии» тяжелыми были начало и конец.

Я не уйду. Я не могу это сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать.

Сейчас сложные времена, и мне это не нравится. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность «Ливерпуля» по сравнению с другими клубами. Мы верим во все что угодно. Если болельщики поверят в меня, то мы сможем пройти через все это вместе, и прекрасные времена снова настанут.

Возможно, этот сложный период уже слишком затянулся и для меня. Это действительно усложняет задачу, но я о подобном не думаю. Я здесь, и я предан делу на 100%.

Я уже говорил: после побед я чувствую себя их частью, а после поражений я ощущаю, что ответственность на 100% лежит на мне. Я всегда был таким, так что можете себе представить, какую большую ответственность я ощущаю сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти через это и подготовиться к хорошему будущему.

Нужно сохранять спокойствие и действовать умно в нужный момент. Есть момент, когда я по-настоящему эмоционален. Сразу после проигранной игры. Все остальное время у меня совершенно ясный ум, я могу делать ту же работу, что и всегда. У меня достаточно опыта, чтобы знать, как нужно справляться с этим, – сказал тренер «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в рамках 23-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию мерсисайдского дерби, которое начнется в 23:00 по московскому времени. 

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36 комментариев

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Quintin07
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
все правильно, один провальный сезон, не должен перечеркивать все чего добились вместе с Юргеном.
Просто опоздали с обновлением средней линии и вот результат, плюс травмы. Нужно просто доиграть сезон как получится а летом, новые игроки и в новый сезон.
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d.xoxlov
Ответ Vadiay
Кто такой, где играет? Новая восходящая звезда?
В Боруссии Мюнгладбах, второй мюнхенской команде
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reppandik
Ответ Vadiay
Кто такой, где играет? Новая восходящая звезда?
В Борусии Менгладбах, третьей мюнхенской команде
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ta-tosha
Смысла не вижу сейчас махать шашками. Сезон потерян из за травм - никто не выплывет в топ 4 сейчас с этим ресурсом игроком. Замены адекватной на рынке нет - только Тухель, по которому у всех собственников всегда были вопросы с коммуникациями.
Внутренняя ситуация в клубе понятна, планы по развитию тоже, никто кроме Клоппа лучше в этом не понимает. Сейчас просто нужно сосредоточиться на ЛЧ и не потерять раздевалку. А решения принимать летом.
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jane gunn
Клопп - тренер с большой буквы, просто нельзя не уважать этого человека
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Рикардо Милос
Лёня Слуцкий момент
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The Best
Вообще не понимаю людей которые в чем-то обвиняют Клоппа.Человек поднял Ливерпуль с колен и сделал одним из сильнейших клубов в мире,а то что сейчас происходит это совокупность нескольких факторов:травмы,слабая скамейка запасных (всё из-за жадного руководства),устаревшие лидеры.Дали бы тому же Клоппу 600 млн он бы собрал хорошую команду,но это случится только в том случае если Ливерпуль купит какой-то шейх.
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Vadiay
Ответ Darkhan Darkhan
Билингтона взять и все будет ОК
Кто такой, где играет? Новая восходящая звезда?
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Groove
Юрген своей работой и достижениями заслужил право на ошибку и шанс на исправление ситуации. В конце концов даже Роджерса не уволили после провального сезона (того который закончился поражением 1-6 стоку в последнем матче Джеррарда). А у него из достижений было только второе место в чемпе.
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Заяцволк
А, я наконец-то понял, как различать Бубновых, а то раньше по кружочкам можно было, а теперь прям загадка. Оказывается у манчестерского Бубнова между инициалами и фамилией нет пробела, а у нашеливерпульского Бубнова там пробел.
Так пожелаем нашему Юргену иметь такие же шикарные навыки поиска решения проблем, чтобы он, как и я, смог найти выход из сложного, казалось бы неразрешимого положения !
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Вадим Слуцкий
Через это - это через Чемпионшип?
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Vadiay
В Клоппа верим, в ФСГ - нет.
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newhood@icloud.com
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
Фанат Ливера не назвал бы Ливер Ливером, ну это так, мелочи
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llolishe
Не уходит ибо руководству лень искать другого тренера как скаутам лень искать полузащитника для команды
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coolclou
*монолог ди Каприо из волка с Уолл-стрит*
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coolclou
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
Если «ливер», то ты не фанат
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Арман Мартиросян
Ответ Gheorghe Rusu
Комментарий удален пользователем
Разве про Эвертон кто то слова сказал?
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Расул Самедов
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
"фанат"
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Андрей Хенто
Молодец, что берет на себя ответственность и не боится вновь преодолевать трудности с Ливерпулем.
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Gheorghe Rusu
Ответ Арман Мартиросян
Все нормально, только не пиши "Ливер". Фанату это не идёт.
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Alex Pron
Уже третий специалист за неделю, кто говорит что не уйдёт из клуба.
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Арман Мартиросян
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
Все нормально, только не пиши "Ливер". Фанату это не идёт.
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Арман Мартиросян
Как можно не доверять человека, который вернул великому клубу былой блеск? In Klopp we trust, как говорится!
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Isshin88
Se queda?
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Karbl4
Ответ Sweaty25
Для меня, как для фаната Ливера это прекрасная новость, которую я ждал. Времена действительно тяжелые, но моя вера в Юргена неисчерпаема, надеюсь, что руководство клуба её также не утратило. YNWA
Абсолютно согласен. Однако большой загадкой сейчас кажется кто "руководство клуба" и не утратило ли оно желание быть руководством.
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