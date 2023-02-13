Клопп не уйдет из «Ливерпуля»: «Я предан делу на 100%. Пройдем через это вместе, если в меня поверят»

не собирается уходить из « », несмотря на неудачи в этом сезоне.

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги, а в АПЛ занимает 10-е место, на 12 очков отставая от топ-4.

– Люди забывают о сложных периодах, которые случались у ваших команд раньше?

– Не думаю, что об этом забывают. Если оценить это, то трудные этапы начинались в конце моей работы в клубах. В «Майнце» сложный период был постоянным, если хотите. В «Боруссии» тяжелыми были начало и конец.

Я не уйду. Я не могу это сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать.

Сейчас сложные времена, и мне это не нравится. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность «Ливерпуля» по сравнению с другими клубами. Мы верим во все что угодно. Если болельщики поверят в меня, то мы сможем пройти через все это вместе, и прекрасные времена снова настанут.

Возможно, этот сложный период уже слишком затянулся и для меня. Это действительно усложняет задачу, но я о подобном не думаю. Я здесь, и я предан делу на 100%.

Я уже говорил: после побед я чувствую себя их частью, а после поражений я ощущаю, что ответственность на 100% лежит на мне. Я всегда был таким, так что можете себе представить, какую большую ответственность я ощущаю сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти через это и подготовиться к хорошему будущему.

Нужно сохранять спокойствие и действовать умно в нужный момент. Есть момент, когда я по-настоящему эмоционален. Сразу после проигранной игры. Все остальное время у меня совершенно ясный ум, я могу делать ту же работу, что и всегда. У меня достаточно опыта, чтобы знать, как нужно справляться с этим, – сказал тренер «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в рамках 23-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию мерсисайдского дерби, которое начнется в 23:00 по московскому времени.

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