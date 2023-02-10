Джейми Каррагер: «Ливерпуль» никогда не был так плох, как сейчас. Им еще повезло – счет во многих матчах мог быть гораздо хуже»

считает, что «Ливерпуль» еще никогда не был так плох.

«Никогда еще не было так плохо, как сейчас. Дело не только в результатах, но и в игре. «Ливерпулю» еще повезло. Счет во многих матчах мог быть гораздо хуже.

Это сильно беспокоит фанатов. Они понимают, что иногда их команда не будет такой стабильной, какой она была при последние три или четыре года, проигрывая 1-2 матча за сезон. Такого не может быть каждый год.

Должен признать, дело в игре команды, в отсутствии борьбы, но это не то, что можно легко предъявить им. Они бежали так далеко, так долго, так быстро, и у них было так много качественных матчей за последние несколько лет. Но затем произошел колоссальный спад, по-другому это не назвать.

Некоторые из выступлений были просто ужасными. Все считали, что чемпионат мира станет некой чертой, и после перерыва мы увидим другой « », но этого не произошло», – сказал экс-защитник мерсисайдцев.

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