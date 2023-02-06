«Ливерпуль» не собирается увольнять Юргена Клоппа с поста тренера.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, руководство «Ливерпуля» по-прежнему поддерживает 55-летнего немца и не собирается менять тренера. Переговоров с другими специалистами нет, несмотря на неудачи «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» хочет продолжить работу с Клоппом. Совместно с ним клуб готовится к летнему трансферному окну. Приоритетом «Ливерпуля» летом станет усиление полузащиты. В эту зону хотят подписать Джуда Беллингема («Боруссия») или Матеуша Нунеша («Вулверхэмптон»).

Клопп усердно работает, чтобы изменить ситуацию и вернуть «Ливерпуль» на топ-уровень. Обе стороны хотят продолжить совместную работу.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 10-е место в таблице АПЛ. Клуб уже вылетел и из Кубка Англии, и из Кубка английской лиги. У команды одна победа и четыре поражения в семи матчах, состоявшихся в 2023 году.

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