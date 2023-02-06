«Ливерпуль» не уволит Клоппа – его поддерживают. Переговоров с другими тренерами нет

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп отставки Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» не собирается увольнять Юргена Клоппа с поста тренера.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, руководство «Ливерпуля» по-прежнему поддерживает 55-летнего немца и не собирается менять тренера. Переговоров с другими специалистами нет, несмотря на неудачи «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» хочет продолжить работу с Клоппом. Совместно с ним клуб готовится к летнему трансферному окну. Приоритетом «Ливерпуля» летом станет усиление полузащиты. В эту зону хотят подписать Джуда Беллингема («Боруссия») или Матеуша Нунеша («Вулверхэмптон»).

Клопп усердно работает, чтобы изменить ситуацию и вернуть «Ливерпуль» на топ-уровень. Обе стороны хотят продолжить совместную работу.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 10-е место в таблице АПЛ. Клуб уже вылетел и из Кубка Англии, и из Кубка английской лиги. У команды одна победа и четыре поражения в семи матчах, состоявшихся в 2023 году.

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62 комментария

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az za
Ответ sintenced
Я уж точно болею за них дольше, чем ты за Ливер. А ты мог и в профиль заглянуть, прежде чем писать.
Ну, во первых, не надо мне тыкать, детей с Вами не крестил, во - вторых, не Ливер, а Ливерпуль, в третьих - я с 1984 за них)), ну и в четвёртых, в профиль не заглядывал, за это извиняюсь
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Николай Васильков
Все правильно, нужно обновлять полузащиту (где Милнер, игравший ещё при Иване Грозном, деревянное дерево Хендерсон, вечно травмированный Тьяго и, прости Господи - Кейта и Артур).
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Джанлука Нальюка
Ответ sintenced
И чем это отличается от пары сезонов, где тащил Салах?
Качеством игры, системой, трофеями. Всем отличается
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Макс Шева
Я считаю ,что Клоп просто щелкунчик из песни Бориса Моисеева.Можно продолжить наслаждаться его безукоризненным стилем.В ЛЧ тяга к трофею побудит играть в былой безукоризненной манере
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eftomolgy
Ответ Ramin Mamedov
согласен, то, что Ливерпуль идет наравне с Брайтонами и Фулхэмом - это супер достижение Клоппа! подумаешь, состав ценой в 1 млрд...
Кто только этот состав таким сделал? Кем были Робертсон, Трент, да и Салах до Клоппа?
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Ramin Mamedov
Ответ eftomolgy
Тот, кто говорит, что надо уволить Клоппа, пусть предоставит фамилии кандидатов, способных с таким составом (включая травмы Ван Дейка, Диаса, Жоты и др.) выжать что-то большее. Человек на равных с Гвардиолой несколько сезонов бился, трижды выходил в финал ЛЧ и вообще выиграл все турниры, которые можно
согласен, то, что Ливерпуль идет наравне с Брайтонами и Фулхэмом - это супер достижение Клоппа!
подумаешь, состав ценой в 1 млрд...
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sintenced
Ответ az za
О, у Ньюкасла уже труфаны появились)) с 1927 наверно чемпионства ждёшь?)
Я уж точно болею за них дольше, чем ты за Ливер. А ты мог и в профиль заглянуть, прежде чем писать.
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eftomolgy
Ответ Vlad Kel
А владельцы не просты. Что ещё нужно сделать Клопу, чтоб пойти из этой конторы крохоборов в нормальный клуб с деньгами? Только вылет оформить похоже. Дайте уже человеку увольнение наконец, заслужил выиграть что-то
Он как раз-таки с Ливерпулем выиграл все турниры, которые можно выиграть
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az za
Ответ sintenced
Как болельщик Ньюкасла, я это только приветствую. Они вместе с Поттером место в топ-4 нам освобождают.
О, у Ньюкасла уже труфаны появились)) с 1927 наверно чемпионства ждёшь?)
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eftomolgy
Тот, кто говорит, что надо уволить Клоппа, пусть предоставит фамилии кандидатов, способных с таким составом (включая травмы Ван Дейка, Диаса, Жоты и др.) выжать что-то большее. Человек на равных с Гвардиолой несколько сезонов бился, трижды выходил в финал ЛЧ и вообще выиграл все турниры, которые можно
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az za
Ответ Рашпель793
Даже если этот сезон закончится большим провалом в виде непопадания в еврокубки совсем или Лига конференции, то один фиг Клоппа нужно оставлять и летом дать провести чистку, дать денег.
Денег нет в Штатах, все деньги давно а арабов и китайцев.... Бросовые деньги, конечно....
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Natan Pilkin
Ответ Кот-абьюзер
Что-то мне подсказывает, что после обновления состава все снова пойдёт в гору.
Вопрос только, насколько все эти беллингемы захотят в клуб без ЛЧ.

Пока ещё было вполне много шансов на четвёрку и была свежа память, как Клопп вытаскивал команду в ЛЧ из середины таблицы - зимнее окно провалили.

Летом будет гораздо труднее подписывать, особенно на фоне взрыва рынка имени товарища Боули. Так что обновление состава вещь такая, под вопросом.
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az za
Ответ vladimir.kostrichko
Клопп ни в чем не виноват...Нужно уволить позорных владельцев....
Он владельцев устраивает, при минимуме вложений поднял капитализацию в 20 раз за 6 лет.... Просто выиграть ЛЧ и АПЛ без топовых трат больше не получится, даже в ЛЧ выйти проблемно, там Ньюкасл мешком стал и явно зреет замена Сити, не исключено, что Пеп туда рванёт скоро на супер контракт
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illest
Переживали и не такое-и это переживем. Нам не нужен другой тренер. До сих пор считаю,что появление Клоппа в ливерпуле-лучший трансфер команды за последние много лет
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Виталик Петров
в Спартаке после таких слов на следующий день нового тренера презентуют
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Naidz NAU
Беллингем не пойдёт в команду без трансферов, одного Нунеша мало + робертсон, ван дейк и салах не молодеют
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coolclou
И правильно. Тем более альтернатив достойных все равно нет: Поч лузер, Тухель токсик и не выдержит более 2-х сезонов, Зидан не поедет в Англию и даже не знает толком языка, Энрике фанатик ватоката, Джеррард сырой, Линдерс не вывезет главным (уже проходили с Голландией)
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Кот-абьюзер
Что-то мне подсказывает, что после обновления состава все снова пойдёт в гору.
Если это обновление случится.
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Dr. Dre_123
Вот Беллингем уже не перейдет сто процентов, в такую команду с таким руководством
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Мельников Михаил
Лютейшая конкуренция в АПЛ скоро начнет сжирать тренеров пачками.
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vladimir.kostrichko
Клопп ни в чем не виноват...Нужно уволить позорных владельцев....
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achrustalev
А с чего его должны увольнять? У нынешнего спада есть объективные решаемые причины. Смена тренера сама по себе ничего не изменит. Да и на кого менять? Если только на Пепа Линдерса. Из свободных «Ливерпулю» никто не подходит. Уж явно не Тухель или Поч.
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Гегенпрессинг Рангника
Физрук очкастый выведет портовик в шип
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Homelender_666
Разочаровывают местные глоры, которые быстро забыли, что до прихода Клоппа Ливерпуль был середняком. Юрген сделал красных одной из лучших команд мира.
Портовик всегда был и будет середняком
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pol best
Ливерпуль должен купит Магуайра. его можно купит за 70 лямов
в отсутствии Ван Дейка он наведёт порядок в обороне.
если Ливерпуль этого не сделает, клопа уволят чертовой матери ))))
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