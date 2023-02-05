Каррагер против увольнения Клоппа: «Можно спрашивать, как от близости к квадруплу «Ливерпуль» дошел до 10-й строчки в АПЛ, но я уверен, что Юрген вернет клуб наверх»

выступает против увольнения с поста тренера «Ливерпуля».

«До того как убирать Клоппа, я бы поменял в этом клубе все остальное.

Когда он возглавил команду, она шла шестой или седьмой, и он доказал, что способен поднять « » туда, где он был последние годы. Я бы хотел, чтобы он повторил это. И я уверен, что он это сделает.

Если говорить о смене тренера, то любому новому тренеру потребуется перестроить команду. И речь тут не о покупке одного футболиста. Чем дальше, тем больше футболистов будет нужно, не 1-2, а 4-5.

Можно задавать Клоппу вопросы насчет того, как до этого дошло, как от близости к завоеванию 4 трофеев клуб дошел до 10-й строчки в . Вопросов много, но задавать их надо в начале следующего сезона. Не думаю, что хоть один болельщик «Ливерпуля» хотел бы видеть во главе команды кого-то, кроме Клоппа», – сказал экс-защитник мерсисайдцев в эфире Sky Sports.