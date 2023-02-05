Каррагер против увольнения Клоппа: «Можно спрашивать, как от близости к квадруплу «Ливерпуль» дошел до 10-й строчки в АПЛ, но я уверен, что Юрген вернет клуб наверх»
Джейми Каррагер выступает против увольнения Юргена Клоппа с поста тренера «Ливерпуля».
«До того как убирать Клоппа, я бы поменял в этом клубе все остальное.
Когда он возглавил команду, она шла шестой или седьмой, и он доказал, что способен поднять «Ливерпуль» туда, где он был последние годы. Я бы хотел, чтобы он повторил это. И я уверен, что он это сделает.
Если говорить о смене тренера, то любому новому тренеру потребуется перестроить команду. И речь тут не о покупке одного футболиста. Чем дальше, тем больше футболистов будет нужно, не 1-2, а 4-5.
Можно задавать Клоппу вопросы насчет того, как до этого дошло, как от близости к завоеванию 4 трофеев клуб дошел до 10-й строчки в АПЛ. Вопросов много, но задавать их надо в начале следующего сезона. Не думаю, что хоть один болельщик «Ливерпуля» хотел бы видеть во главе команды кого-то, кроме Клоппа», – сказал экс-защитник мерсисайдцев в эфире Sky Sports.
Сейчас надо точно убирать Гомеса, АОЧ, Кейта, Милнера (спасибо за все конечно, но пора уходить) и Адриана.
В силу возраста рассмотреть вопрос продаж Матипа, Фирмино и Тиаго.
Также продать Цимикаса, Джонса (сколько можно лечится уже), Филипса и раскидать по арендам Калвина, Карвальо, Байчетича и Эллиота.
По итогу остаются Алиссон, Келлехер - Роббо, ВВД, Конате, Трент - Фабиньо, Хендерсон, - Гакпо, Жота, Диас, Салах, Нуньес. 13 футболистов. Т.е. сейчас Ливерпулю нужны 9 футболистов. 4 защитника (2 ЦЗ и нормальные замены Тренту и Роббо) 4 новых полузащитников через которых возможно надо будет и строить новую игру (Фаб и Хендо чисто для ротации остаются) ну и новый нападающий. Дарвин оказался не в том месте не в то время. 4 вингера хватает, вот только 3 из них левые.