Юрген Клопп: «Недоволен положением «Ливерпуля». Но я ответственен за все это. Если хотите критиковать, критикуйте меня»
Юрген Клопп высказался о положении «Ливерпуля».
Мерсисайдский клуб занимает 10-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.
«Я недоволен нашим положением. Но то, как ты справляешься с ситуацией и ведешь себя в ней, решает, каким будет время после нее.
Я несу ответственность за все это. Если вы хотите критиковать, критикуйте меня. Не идите на поводу у ошибающихся людей», – сказал тренер «Ливерпуля».
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У Клоппа синдром 7х сезонов))
P. S. Тем удивительнее, как Сэр Алекс Фергюсон держал команду в топ 2 со сменой поколений. Ума не приложу)))
понять можно - после умопомрачительного прошлого физическое и эмоциональное выгорание было неизбежно.
Но руководство Ливерпуля, наверное, вообще не понимает, как им повезло. Если бы тогда пригласили кого-то другого, то чехарда с тренерами была, как у Челси, а трофеев - как у ТТХ. Клопп после Боруссии мог идти работать в клуб и посильнее, чем в тот Ливерпуль.
Клопп - как Фергюсон: все достижения команды добыты благодаря ему.
Ливерпуль - тренерская команда.
С таким тренером нужно "пересобраться" после неудачного сезона - и снова в бой. А не бегать после неудач по всяким физрукам. Клопп - лучшее, что могло случиться с Ливерпулем.
Если хочешь критиковать - критикуй
С другой стороны даже интересно, что будет в 8, 9 и тд сезонах, если он останется.
А то ни Майнц, ни Боруссия этого не дали увидеть.
P.S
Самокритику Юргена прекрасно понимаю: сам так часто в себе копаюсь, и сжираю изнутри, когда что-то идёт не так, как мне хочется, или вопреки обстоятельствам.