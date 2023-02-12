Юрген Клопп: «Недоволен положением «Ливерпуля». Но я ответственен за все это. Если хотите критиковать, критикуйте меня»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о положении «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб занимает 10-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.

«Я недоволен нашим положением. Но то, как ты справляешься с ситуацией и ведешь себя в ней, решает, каким будет время после нее.

Я несу ответственность за все это. Если вы хотите критиковать, критикуйте меня. Не идите на поводу у ошибающихся людей», – сказал тренер «Ливерпуля».

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21 комментарий

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Евгений Цыбулин
Ответ Afinogenov
Клопп - это тот тренер, которого можно и нужно держать в клубе, как можно дольше. Вокруг него можно можно строить команду на десятилетия вперёд. Результатами своей тренерской карьеры он это доказал ещё в Германии. Но руководство Ливерпуля, наверное, вообще не понимает, как им повезло. Если бы тогда пригласили кого-то другого, то чехарда с тренерами была, как у Челси, а трофеев - как у ТТХ. Клопп после Боруссии мог идти работать в клуб и посильнее, чем в тот Ливерпуль. Клопп - как Фергюсон: все достижения команды добыты благодаря ему. Ливерпуль - тренерская команда. С таким тренером нужно "пересобраться" после неудачного сезона - и снова в бой. А не бегать после неудач по всяким физрукам. Клопп - лучшее, что могло случиться с Ливерпулем.
Не,Клопп-круче Фергюсона!На Сэра Алекса-вся судейская рать работала,Юрген,без этого работает!)
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Akezhan Kutvarov
Ответ Mars Usmanov
8 же сезон идёт
Нет, 7й.
У Клоппа синдром 7х сезонов))
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Balt39
Ответ Black Phoenix
Ответственен в первую очередь не Клопп, а руководство, что тормозит перестройку команды. На одном и том же материале и игроках не получится бесконечно выезжать, хоть убейся. P.S Самокритику Юргена прекрасно понимаю: сам так часто в себе копаюсь, и сжираю изнутри, когда что-то идёт не так, как мне хочется, или вопреки обстоятельствам.
Во-во!!!! Строить команды он умеет, что показал уже не раз. Нужны вливания и сезон-два на постановку игры. Единственное, что является косяком Юргена, так это бесконечная "вера в тренировки". Не станет Окслейд уже игроком основы..... Нечего держать балласт в команде.
P. S. Тем удивительнее, как Сэр Алекс Фергюсон держал команду в топ 2 со сменой поколений. Ума не приложу)))
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+1
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Mars Usmanov
Ответ Akezhan Kutvarov
7й сезон в действии. С другой стороны даже интересно, что будет в 8, 9 и тд сезонах, если он останется. А то ни Майнц, ни Боруссия этого не дали увидеть.
8 же сезон идёт
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JealousNobody
только гопник и несет единоличную ответственность за провал команды. давно жолжен быть уволен уже
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Басанг Басангов
Какой же Клопп кр……..итикуемый
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al
и Клопп, и руководство, и игроки - все на этот сезон забили.
понять можно - после умопомрачительного прошлого физическое и эмоциональное выгорание было неизбежно.
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vals1702
не ты а ФСГ-жмоты
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HI MARS
Ну тогда уходи.Какой толк от критики,если не несёшь ответственность?
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justbored
"Вызываю огонь на себя", сказал он, разрывая на груди тельняшку.
+1
0
+1
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Константин Белоглазов
Ответ Михаил Сафонов
Спасибо, что разрешил, физручелла
команда ,,физручеллы" в том сезоне билась до конца с сити за чемпионство и играла в финале лч с реалом
+7
-1
+6
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Afinogenov
Клопп - это тот тренер, которого можно и нужно держать в клубе, как можно дольше. Вокруг него можно можно строить команду на десятилетия вперёд. Результатами своей тренерской карьеры он это доказал ещё в Германии.

Но руководство Ливерпуля, наверное, вообще не понимает, как им повезло. Если бы тогда пригласили кого-то другого, то чехарда с тренерами была, как у Челси, а трофеев - как у ТТХ. Клопп после Боруссии мог идти работать в клуб и посильнее, чем в тот Ливерпуль.

Клопп - как Фергюсон: все достижения команды добыты благодаря ему.
Ливерпуль - тренерская команда.
С таким тренером нужно "пересобраться" после неудачного сезона - и снова в бой. А не бегать после неудач по всяким физрукам. Клопп - лучшее, что могло случиться с Ливерпулем.
+18
-1
+17
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инок
Жаль Ливерпуль и Клоппа. Похоже, что игроки и тренер сами не знают, что случилось и что им делать...
0
-2
-2
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Aleksey Yashin
Если хочешь идти - иди
Если хочешь критиковать - критикуй
+1
0
+1
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Xm.md
Хитрозадый какой. Выгонять его надо, а не критиковать
+2
-4
-2
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Михаил Сафонов
Спасибо, что разрешил, физручелла
+6
-12
-6
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D)e(x
Ответ Дядя Витя_
Какой же Клопп самокритикуемый!
как же вы надоели уже с такого рода комментами.
+4
-2
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Akezhan Kutvarov
7й сезон в действии.
С другой стороны даже интересно, что будет в 8, 9 и тд сезонах, если он останется.
А то ни Майнц, ни Боруссия этого не дали увидеть.
+2
-2
0
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Дядя Витя_
Какой же Клопп самокритикуемый!
+4
-4
0
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Black Phoenix
Ответственен в первую очередь не Клопп, а руководство, что тормозит перестройку команды. На одном и том же материале и игроках не получится бесконечно выезжать, хоть убейся.

P.S

Самокритику Юргена прекрасно понимаю: сам так часто в себе копаюсь, и сжираю изнутри, когда что-то идёт не так, как мне хочется, или вопреки обстоятельствам.
+18
-3
+15
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QWertY
Клопп: критикуйте меня полностью. Я хочу, чтобы вы критиковали меня!
+2
-4
-2
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