Юрген Клопп: «Недоволен положением «Ливерпуля». Но я ответственен за все это. Если хотите критиковать, критикуйте меня»

высказался о положении «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб занимает 10-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.

«Я недоволен нашим положением. Но то, как ты справляешься с ситуацией и ведешь себя в ней, решает, каким будет время после нее.

Я несу ответственность за все это. Если вы хотите критиковать, критикуйте меня. Не идите на поводу у ошибающихся людей», – сказал тренер « ».

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